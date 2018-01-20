HEIC Uzantılı Fotoğraflar JPG Formatına Nasıl Dönüştürülür?

iOS 11 sürümüyle birlikte hayatımıza giren HEIC fotoğraf formatı ne yazık ki her sistemde desteklenmiyor. Bu nedenle HEIC formatını en çok kullanılan formatlardan JPEG formatına dönüştürmek gerekebiliyor. Bu rehberimizde, HEIC uzantılı fotoğraflar JPEG formatına nasıl dönüştürülür? sizlere anlatacağız.

HEIC formatı, JPEG formatına göre daha yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Aynı zamanda modern sıkıştırma yöntemlerini kullandığından fotoğraflar daha az yer kaplıyor ve bu da bizim için bir avantaja dönüşüyor. iPhone’da çektiğiniz fotoğrafları WhatsApp, Facebook veya Twitter gibi platformlardan paylaştığınızda dönüştürme işlemi otomatik olarak yapılıyor. Ancak, fotoğraflarınızı bilgisayarınızda yedeklemek istediğinizde görüntüleyemiyorsunuz. İşte bu noktada heictojpg.com servisi imdadımıza koşuyor ve saniyeler içerisinde HEIC formatını JPEG formatına dönüştürebiliyor. Bazı fotoğraflarda hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz, fakat genel anlamda oldukça başarılı bir platform olduğunu söyleyebilirim.

HEIC formatını JPEG formatına dönüştürmek için öncelikle heictojpg.com adresine gidiyoruz. Burada yer alan kutuya en fazla 50 fotoğraf olacak şekilde HEIC uzantılı fotoğrafları sürükleyip bırakabilirsiniz.

Fotoğrafı sürükledikten sonra gördüğünüz gibi yüklenmeye başladı. İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

İşlemimiz kısa süre içerisinde tamamlandı. Hemen sağ tarafta bulunan Download JPEG butonuna tıklayarak fotoğrafımızı indirebiliyoruz. Tüm işlemler bu kadar.