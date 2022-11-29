Hepsiburada Mağaza Açma Nasıl Yapılır?

Çevrim içi ortam da para kazanmanın en çok kullanılan yöntemlerden biri de e ticaret platformlarında satış yapmaktır. Kendi e ticaret sitenizden daha çok büyük pazarlarda satış yapmak daha kolay ve daha çok satış yapma ihtimali sunmaktadır.

Çünkü kendi e ticaret sitenizin birçok gideri olacaktır. Bu nedenle en büyük e ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada'da satış yapmanız işletmeniz için bir avantaj olabilir. Peki, kısa bir bilginin ardından Türkiye'nin en büyük e ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada'da mağaza nasıl açılır? Gelin, birlikte bakalım.

Hepsiburada'da Mağaza Açma Nasıl Yapılır?

İlk olarak Hepsiburada hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Hepsiburada satıcı sayfasına gidin.

Satıcı türünüzü işletmenize göre seçin. (Standart, Kadın girişimci, HepsiTürkiye'den)

Daha sonra mağaza adınızı girin.

E-posta adresinizi girin.

Mağazanız için bir şifre belirleyin.

Devam et seçeneğine tıklayın.

Ad-soyad>telefon>e-posta>adres bilgilerinizi ilgili platforma girin.

Devam et seçeniğine tıklayın.

Satış kategorisi ve işletme bilgilerini sisteme girin.

Sözleşmeyi kabul edin.

Başvur seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra Hepsiburada mağaza açma işlemi tamamlanmış olacaktır. Bir süre sonra mağazanız hakkında bilgilendirme için size ulaşılacaktır.

Neden Hepsiburada'da Mağaza Açmanız Gerekiyor?

Hepsiburada'da mağaza açmanızın büyük bir avantajı bulunmaktadır. Kendi e ticaret sayfanızın arama motorlarında ön sırada çıkması zahmetli ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Ancak bu işin ustalarından yani büyük pazar yerlerinde satış yapmak kendi sitenize göre daha avantajlı olacaktır.

Tabi ki de Hepsiburada ya da diğer e ticaret platformlarında da ön sıralarda çıkmak için farklı pazarlama taktikleri kullanılması gerektiğini şimdiden hatırlayalım.

Hepsiburada Mağaza Kapatma Nasıl Yapılır?

Hepsiburada hesabınıza giriş yapın.

Üyelik iptal sayfasına gidin.

İşlemleri sırasıyla gerçekleştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde Hepsiburada'da mağaza açma ve kapatma işlemi nasıl yapılır? Sizler için adım adım anlattık. Peki, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.