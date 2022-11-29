Trendyol Mağaza Açma Nasıl Yapılır?

Günümüzde en çok satış yapılan ortamlardan biri de internet üzerinden satış yapmaktır. Hatta günümüzde internet üzerinden o kadar çok satış yapılmaktadır ki işletmeler fiziksel mağaza açmadan stoksuz ticaret bile yapmaktadır. Peki, siz de internet üzerinden para kazanmak için Trendyol'da mağaza açmak istiyorsanız, Trendyol mağazası nasıl açılır? Adım adım anlattık.

Trendyol Mağaza Nasıl Açılır? (Adım Adım Trendyol Mağaza Açma)

İlk olarak bir şirket oluşturun. (Limited, şahıs ve anonim)

Şirket işlemlerinizi tamamladıktan sonra Trendyol mağaza açmanız için Trendyol sayfasına gidin.

sayfasına gidin. Yukarıda bulunan; "Satıcı olun" seçeneğine tıklayın.

Trendyol pazaryeri seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfadan ilgili formu doldurun.

Devam et seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Adınız, soyadınız, e-posta, şirket türü, cep telefonu, kategori, TC veya vergi numarası ve adres bilgilerinizi girmek zorundasınız. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra Trendyol size dönüş yapacak ve mağazanızın onaylanması hakkında bilgi verecektir.

Trendyol'da Neden Satış Yapmalısınız?

E ticaret ile milyarlara ulaşacağınızı zaten biliyorsunuzdur. Hatta birçok işletme kendi e ticaret sitesini açmıştır. Ancak e ticaret sitenizin SEO gibi birçok konuda ilk sırada çıkması ve güvenilir bir platform olduğu gibi birçok sorunla karşı karşıya kalacaksınız. Bu nedenle daha çok kişiye ulaşmanız için Trendyol ve kendi mağazanız üzerinden satış yapmak sizin için daha sağlıklı olacaktır.

Trendyol Mağaza Kapatma Nasıl Yapılır? (Trendyol Mağaza Silme)

İlk olarak Trendyol hesabınıza giriş yapın.

Hesabım seçeneğime gelin.

"Hesabımın silinmesini talep ediyorum" seçeneğini doldurun.

Daha sonra bu formu Trendyol e-posta adresine yazın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra Trendyol mağaza silme işleminizi tamamlanmış olacaksınız. Ancak hesabınızı silmeden önce tekrar düşünmenizde fayda olduğunu söyliyelim.

Bu içeriğimizde Trendyol mağaza açma ve kapatma nasıl olur? Sizler için adım adım anlattık. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.