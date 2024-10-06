HepsiPay Nedir ve Nasıl Kullanılır?

HepsiPay, İstanbul merkezli perakende alışveriş sitesi olan Hepsiburada tarafından çıkarılan yeni nesil ödeme sistemidir. Bu yeni nesil ödeme sistemi, kullanıcılarına tek tıkla ödeme yapma imkanı tanıyor. Biz de bu rehberde HepsiPay nasıl kullanılır, özellikleri ve HepsiPay ücretli mi gibi birçok konuyu ele aldık.

HepsiPay Nasıl Kullanılır?

HepsiPay Kart ücretsiz oluşturularak kullanılan bir sistemdir. Uluslararası güvenlik ayarına göre saklanan HepsiPay kart bilgileri, “Hemen Doldur Taksitle Öde” sisteminden oluşuyor. Bu sayede kart limitine takılmadan Hepsipay’ın avantajlarından yararlanılabilir. Kart ödemesi, 36 aya varan taksitlerle yapılıyor.

HepsiPay uygulaması üzerinden de POS sistemleriyle ödeme yapılabiliyor. Ödeme yapılırken QR kodundan yararlanılıyor. “Hemen Al Sonra Öde” sayesinde de hem ödemeleri erteleme hem de taksit şeklinde ödeme imkanı sunuyor. Ayrıca anında iade özelliği de bulunuyor. İade onaylandığı zaman alışveriş tutarı o anda HepsiPay’a aktarılmaktadır.

Böylelikle alışverişe beklemeden devam edilebiliyor. HepsiPay, kullanıcılarına özel olarak Hepsipara Kampanyaları düzenliyor. Bu kampanya sayesinde de bol miktarda Hepsipara kazanabilirsiniz. Kazanılan ödül paralar, sonraki alışverişlerde de kullanılabilir.

HepsiPay’le güvenli ve hızlı ödeme yapabilmek için ödeme anında “HepsiPay Cüzdanım” seçilmelidir. Bunun sonucunda ödeme hem hediye çekiyle hem de bakiyeyle kolayca yapılır. Kalan tutar varsa otomatikman tanımlı karttan çekiliyor.

Hepsipay Cüzdanım üzerinden yapılan alışverişlerin iade ve iptali hızlı şekilde cüzdana aktarılır. Böylelikle kart iadesine gerek kalmadan alışverişe devam edilir. Kullanıcı dilerse nakit parayı da kartına hızlıca aktarır.

HepsiPay Cüzdanım sayfası üzerinden nakit paralar, kartlar, yapılan işlemler ve HepsiPapel’ler görüntülenebiliyor. Buradaki nakit para, kullanıcıların cüzdanlarına aktarmış olduğu parayı ifade ediyor. HepsiPapel ise HepsiPay Cüzdanım’la yapılan alışverişlerden kazanılan ödül parasını niteliyor. Kazanılan HepsiPapel’ler, HepsiPay Cüzdanım’da biriktirilerek alışverişlerde kullanılır.

HepsiPay Özellikleri Nelerdir?

HepsiPay birçok kullanışlığı özellikten oluşuyor. HepsiPay özellikleri şöyle sıralanabilir;

HepsiPay Papel

Hemen Al Sonra Öde

İade ve iptallerde hızlıca ücret iadesi

Tek tıkla ödeme yapma

Aynı zamanda HepsiPay, banka ve mevcut kredi kartlarından para transferi yapma olanağı sunuyor. Ayrıca karta gerek kalmadan banka hesaplarından direkt e-cüzdanlara havale yapma imkanı da tanıyor.