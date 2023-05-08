Hepsiburada Premium Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

Hepsiburada Premium üyelik iptali işleminin hızlıca yapılabilmesini sağlıyor. Böylelikle çeşitli avantajlar sunan ücretli abonelik servisini kullanmaya devam etmek istemeyen kişiler üyeliğini iptal edebiliyor. Bu yazıda söz konusu işlemin nasıl yapıldığını açıkladık.

Ücretsiz kargo, ücretsiz BluTV aboneliği, yüzde 3 oranında Hepsipapel kazancı dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunan Hepsiburada Premium aboneliği iptal edilmek istenebiliyor. Peki, herhangi bir nedenden ötürü abonelik servisini sonlandırmak isteyen kullanıcıların hangi adımları uygulaması gerekiyor?

Hepsiburada Premium Üyelik İptali Adımları

Hepsiburada sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki "Hesabım" butonuna basın.

"Premium" yazısının üzerine tıklayın.

"Premium'u yönet" seçeneğini seçin.

Sayfanın altındaki "Üyelik İptali" seçeneğine basın.

İşlemi onaylayın.

Hepsiburada Premium iptal etme işlemi için ilk olarak popüler e-ticaret platformunun resmî web sitesini ziyaret edin. Siteyi görüntüledikten sonra mouse imlecini "Giriş Yap" butonunun üzerine götürün. Bunu yaptığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencereden "Giriş Yap" seçeneğini tekrar seçin.

Hesabınıza ait olan E-posta adresini veya telefon numarasını yazın ve bir sonraki adıma geçmek için "Giriş Yap" butonuna tıklayın. Hesabınızın parolasını yazıp hesabınızı görüntüleyin. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde konumlanan "Hesabım" yazısının üzerine tıklayın.

Açılan pencereden "Premium" yazısına tıklayın. Bu seçenek, pencerenin en üst kısmında konumlanıyor. Yeni bir sayfa açıldıktan sonra "Premium'u yönet" seçeneğini seçin. Sağ üst köşede konumlanan bu seçeneğin yanında bir dişli çark simgesi de bulunuyor.

Söz konusu adımı uyguladığınızda Premium aboneliğini yönetme sayfasıyla karşılaşacaksınız. Bu sayfadan ne kadar süredir abone olduğunuzu, aboneliğinizin hangi tarihte otomatik olarak yenileneceğini öğrenebilir ve üyeliği iptal etme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Aboneliği iptal etmek istediğiniz için sayfanın alt kısmında yer alan "Üyelik İptali" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Bir sonraki adımda işlemi onaylayın. Tüm bunları yaptığınızda işlem tamamlanmış olacaktır.

Premium'u iptal ettikten sonra e-ticaret platformunu da artık kullanmak istemiyorsanız Hepsiburada hesap silme işlemini de kolayca yapabilirsiniz. Hesap silme adımlarını sırasıyla uyguladıktan sonra üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

Bu yazıda çeşitli avantajlar sunan Premium aboneliğinin iptal edilebilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.