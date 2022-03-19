Hepsiburada, Türkiye'deki en büyük çevrim içi mağazalardan biri olan Hepsiburada'nın Android uygulamasıdır.

Onur Şendere - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

E-ticaret artık günümüzün bir parçası halinde. Özellikle pandemi sürecinde internete yönelen milyonlarca insan artık her işini internetten yapar oldu. Pandemi sürecinde kargo firmaları sürekli çalışırken e-ticaret platformu da büyümeye devam etti. Ülkemizin başarılı e-ticaret platformlarından bir tanesi olan Hepsiburada.com bünyesinde binlerce farklı ürünü barındırıyor. Kullanıcılarına güvenle alılşveriş yapabilme fırsatı veren platform, geniş ürün yelpazesi ile birlikte milyonlara ulaşıyor.

Hepsiburada, Türkiye'nin en popüler alışveriş sitelerinden biri olan HepsiBurada.com için hazırlanmış resmi Android mobil uygulamasıdır. Android platformunun yanı sıra iOS platformunda da kullanılan uygulama, her geçen gün daha değerli bir hale geliyor.

Hepsiburada APK Özellikleri

Güvenli alışveriş,

Geniş ürün yelpazesi,

Soru-cevap,

Orjinal ürünler,

Düzenli güncellemeler,

Bu uygulama ile HepsiBurada.com üzerinde yer alan ürünleri inceleyebilir, barkod okuyucuyu da kullanarak ürün arayabilir ve bulduğunuz ürünleri detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Birçok kategoride on binlerce ürünün yer aldığı çevrim içi mağazada yer alan ürünlere dair kullanıcı yorumlarına da yer veriliyor. Bununla birlikte ürünlerin fotoğraflarını da görüntülemek mümkün.

Ürünler arasında kıyasmala yapabileceğiniz Hepsiburada ile görüntülenen ürünü satın almak, üstelik bunu SSL sertifikası ile sağlanmış güvenli ağ geçidi üzerinden gerçekleştirmek mümkün. Satın alınan ürünlere dair verilen takip kodunu kullanarak Hepsiburada uygulaması üzerinden ürününüzü takip edebilirsiniz.

Hepsiburada APK İndir

Uygulamayı Android ve iOS akıllı telefonların yanı sıra tabletlerde de kullanabilirsiniz.