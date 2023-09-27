Dudak Hareketlerini Bile Düzenleyen Yapay Zeka: HeyGen AI Nedir?

Yapay zekâ araçlarında her gün devrim niteliğinde yenilikler yaşanıyor. Metinden video üretimini sağlayan birçok yapay zekâ aracı mevcut. Benzer şekilde çeviri yapan yapay zekâ alanında tercih edebileceğiniz uygulamaların da sayısı oldukça fazla.

Ancak HeyGen isimli yapay zeka aracında bu fonksiyonlarının hepsinin bir arada kullanılabildiğini görüyoruz. Hatta, HeyGen ile kendinize ait bir avatar oluşturup onu kendi sesinizle seslendirebilir, böylece sanal ortamdaki klonunuzu oluşturabilirsiniz.

Nasıl mı? İşte, HeyGen ile yapabileceğiniz akıl almaz uygulamalar!

Şablonları Kullanarak Metinleri Konuşmaya Dönüştürün

Siteye giriş yaptıktan sonra ‘şablonlar’ bölümünden oluşturmak istediğiniz videoya uygun bir şablon seçerek başlayabilirsiniz. Bu aşamada arama ihtiyacınıza en çok uyan şablon alternatiflerini görüntüleyebilir, aralarından seçim yapabilirsiniz.

‘Use This Template’ yani ‘bu şablonu kullan’ seçeneğine tıkladıktan sonra bu şablonda çeşitli düzenlemeler yapma imkanınız bulunuyor. Dilerseniz mevcut şablona zaman çizelgesinden yeni sahneler ekleyip çıkarabilirsiniz.

Boş bir sahne eklediğinizde sol tarafta çıkan menüden ‘element’ butonuna tıklayarak image, video, shape ve music sekmelerine giriş yapabilirsiniz. Bu sekmelerde size farklı alternatifler sunuluyor. Örnek olarak bir ses içeriğini seçtiğinizde oluşturduğunuz boş sahneye bu ses ekleniyor.

Konuşma metnini ilgili kısma girdiğinizde şablonda bulunan veya sizin seçtiğiniz başka bir avatar farklı dillerde, farklı ses tonu ve aksanlar ile yazdığınız metni seslendiriyor. Bu noktada HeyGen 40’tan fazla dilde 300’ü aşkın ses seçeneği ile hizmet veriyor.

Farklı üyelik paketleri bulunan yapay zekâ aracında ücretsiz sürümden yararlanarak birkaç deneme yapabilirsiniz. Şablonları kullanmak istemezseniz seçtiğiniz bir avatarın belirlediğiniz kriterlere göre yazdığınız metni seslendirildiği özgün bir video da oluşturabilirsiniz.

Çok yönlü bir yapay zekâ aracı olduğunu söyleyebileceğimiz HeyGen’i diğer çeviri yapabilen yapay zeka araçlarından ayıran bazı özellikler var. Mesela HeyGen seçtiğiniz avatarın dudak hareketlerini bile metne göre düzenlemeyi başarıyor. Ayrıca sadece ‘text to speech’ değil daha birçok farklı amaçla kullanılabiliyor.

Konuşan Fotoğraflar Üretin

HeyGen’de yapabileceğiniz işlemlerden bir tanesi de fotoğrafları yapay zeka desteği ile konuşturabilmek. Sosyal medyada karşımıza çıkan ‘konuşan Mona Lisa’ları buna örnek gösterebiliriz. Seçtiğiniz bir görselde yer alan karakteri metne uygun dudak senkronizasyonu ve gerçekçi insan sesi ile konuşturmanız mümkün.

ScriptGen AI Entegrasyonu ile Senaryoyu Yapay Zekâya Yazdırın

Metinden medya içeriği üretmenizi sağlayan bu uygulamada dilerseniz metinleri bile yapay zekâya yazdırabilirsiniz. Yapmak istediğiniz işlemler menüsünde yer alan ‘Start with ScriptGen AI’ seçeneğine tıkladığınızda bir pencere açılıyor.

Bu pencereden konu, dil, hitap şekli ve ek bilgilere ilişkin seçimlerinizi belirtip ‘generate script’ butonuna basmanız gerekiyor. Örneğin, bir reklam filimi tasarlamak istiyorsanız senaryoyu ScriptGen AI desteği ile yazabilirsiniz.

Bu işlemin ardından uygulama size kriterlerinize uygun bir metin sunuyor. ‘Create video’ butonuna bastığınızda ise artık bu metne uygun bir video üretim süreci başlamış oluyor. Bu süreci kendi istekleriniz doğrultusunda HeyGen’de özelleştirebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş AI Deneyimini Yaşatan HeyGen Özelliklerini Keşfedin

HeyGen’in belki de en çok ilgi çeken özelliklerini bu başlık altında sıralayabiliriz. Kişiselleştirilebilir seçenekler sunan HeyGen yapay zekâyı kullanarak sizi fiziksel anlamda dijital ortama taşıyor.

Peki ama nasıl? Derseniz, işte HeyGen ile yaşayabileceğiniz kişiselleştirilmiş AI deneyimleri:

1. Kendi Avatarınızı Oluşturabilirsiniz

HeyGen’de hem hazır avatarları kişiselleştirme hem de kendi avatarınızı oluşturma şansınız var. Örneğin, hazır avatarlarda ‘düzenle’ seçeneğine gittiğinizde farklı kıyafet alternatiflerden birini seçme imkânınız bulunuyor.

AI Outfit kısmında bulunan boşluğa oluşturduğunuz avatarın giymesini istediğiniz kıyafetleri kendiniz de yazabiliyorsunuz. Buna uygun ek alternatifler uygulama tarafından sizin için sıralanıyor.

HeyGen’de hazır avatarlara ek olarak kendi avatarınızı uygulamaya yüklemenize de izin veriliyor. Bunun için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Kendinizi yeşil ekran fonunda 4K çözünürlükte 60 FPS ile çekmelisiniz.

Çekim yaparken kameranın sabit, ortamın sessiz olduğundan emin olmalısınız.

Yeşil ekrana dönük iki adet, size dönük bir adet ışık kaynağı bulundurun.

Aydınlatmanın her alanda eşit olmasına özen gösterin.

Dış görünümünüze özen göstererek dağınık saç, sakal, takı gibi detayları kullanmaktan kaçının.

Yeşil veya çizgili giysiler bu tarz çekimler için doğru bir seçim olmayacaktır.

Yeşil ekrandan 2.5 metrelik bir mesafeye geçip aynı cümle ve rakamları tekrarlamadığınız bir konu ile ilgili net ve yüksek bir ses tonu ile 2 dakikalık bir konuşma okuyun.

Cümle bitişlerinde ikişer saniye duraklayın.

Göğsünüzün altına denk gelecek şekilde küçük baş ve el hareketleri yapabilirsiniz.

Görüntü üstünde herhangi bir düzenleme yapmayın.

Bu formata uygun oluşturduğunuz videoyu tamamlayınca HeyGen ekibine e-mail olarak hazırladığınız dosyayı iletebilirsiniz.

Avatarınız HeyGen ekibi tarafından onaylandıktan sonra yeni HeyGen projelerinde kendi avatarınızı kullanabilirsiniz.

2. Kendi Sesinizi Klonlayabilirsiniz