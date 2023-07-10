Yapay Zeka ile Çeviri Yapmak için Kullanabileceğiniz 5 Uygulama

Yapay zekânın gücünden yararlanarak doğal ve pratik bir makine çevirisi elde etmek istiyorsanız kullanabileceğiniz bazı popüler araçlar mevcut. 100'lerce dilden bir başka dile elinizdeki metinleri çevirmenize yardımcı olan bu uygulamalar sayesinde dakikalar içinde profesyonel çeviriler elde edebilirsiniz.

İşte, yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak çeviri yapabileceğiniz başlıca uygulamalar:

Smartcat

Sonix.ai

DeepL

Fluently

Doctranslator

1. Smartcat

Yapay zeka destekli çeviri hizmeti sunan uygulamalardan birisi Smartcat olarak karşımıza çıkıyor. Ücretsiz bir şekilde üye olabileceğiniz bu platformda herhangi bir dildeki dosyanızı sisteme yükleyerek dakikalar içinde farklı bir dile çevrilmesini sağlayabilirsiniz.

Bunun için kullanıcı girişi yaptıktan sonra ‘dosya yükle’ butonuna basıp, çevirisini yapmak istediğiniz metnin yer aldığı dosyayı sisteme yüklemeniz gerekiyor. Ardından hedef ve kaynak dil seçimlerini yaptıktan sonra metin içinde yer alan cümleler segmentler halinde seçtiğiniz dile çevrilmeye başlıyor.

Dilerseniz her bir segmentin çevirisini kontrol ederek kendiniz onaylayabilir, kontrollü bir şekilde çeviri sürecini kendiniz yönetebilirsiniz. Daha pratik bir şekilde işlemi tamamlamak için ‘kural ekle’ seçeneğine giderek ‘tüm segmentleri onayla’yı seçebilirsiniz.

Bu seçimi yaptığınızda segmentler otomatik olarak onaylanıyor. Böylece birkaç dakika içinde yüklemiş olduğunuz dosyadaki tüm cümleler istediğiniz dile çevrilerek yine tek bir dosya içinde bir araya getiriliyor.

Smartcat’te her bir segment üstünde değişiklik yapma imkânınız mevcut. Değişiklik yaptığınız cümlenin yanında bulunan ‘tick’ butonuna tıkladığınızda ilgili cümlenin düzenlenmiş hali metne ekleniyor. Segmentlerinizi kontrol ettikten sonra ‘dosyayı indir’ kısmına geçebilirsiniz.

Bu aşamada kaynak belgeyi, çeviri belgesini ve her iki belgeyi indirebileceğiniz farklı seçenekler sunuluyor. Dilediğinizi tercih ederek çeviri ve indirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

2. Sonix.ai

Birkaç dakikada otomatik altyazı oluşturma ve çeviri yapma imkânı sunan Sonix.ai yapay zeka desteği ile çeviri yapmak isteyenlerin tercih edebileceği başlıca uygulamalar arasında yer alıyor.

Videoyu yazıya dönüştürme amacıyla kullanabileceğiniz uygulamada çeviri yapmak için size uygun bir hesap modelini seçerek üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcının tercih ettiği bu transkripsiyon uygulamasıyla yabancı dillerdeki medya içeriklerini Türkçe metinlere çevirmeniz mümkün. Benzer şekilde hedef dil ve kaynak dili değiştirerek farklı dillere çeviri yapabilirsiniz.

3. DeepL

Doküman çeviri özelliği ile öne çıkan DeepL; ppt, doc ve pdf formatındaki dosyalarınızı orijinalini bozmadan istediğiniz dile çevirebiliyor. Metnin genel bağlamını koruyan, insan beynini referans alan özel çeviri yöntemleri ile parlayan bir uygulama olarak tanınıyor.

Makine çevirisi alanında yapay zekânın gücünden faydalanan uygulama hem ülkemizde hem de dünyanın farklı bölgelerinde yoğun bir talep görüyor.

4. Fluently

Yapay zekâ desteğiyle kaynak dil seçmenize gerek kalmadan yüklediğiniz dosyanın dilini kendisi anlayabilen Fluently beta sürümünde bile çok sayıda dile çeviri yapma imkânı sunuyor.

Grammer yapısını koruyarak çeviri yapan uygulama hızlı ve pratik bir şekilde metin çevirisi yapmak isteyenlerin tercih ettiği alternatifler arasında yer alıyor.

5. Doctranslator

Bir dilden başka bir dile çevirisini yaptırmak istediğiniz herhangi bir PDF belgesini Doctranslator’e kolayca yükleyebilirsiniz. Normalde büyük boyutlardaki, çok sayfalı PDF dosyalarını internetteki çeşitli platformlara yüklemek zordur. Ancak DocTranslator’da bu sorunun önüne geçilir. Büyük boyutlu dosyalarınız 100’ü aşkın dile kolayca çevirilir.

DocTranslator’ın öne çıkan özellikleri arasında kullanışlı arayüz tasarımı ve yapay zeka destekli makine çeviri algoritmaları yer alıyor. PDF dışındaki diğer dosya türlerini de destekleyen uygulama ayrıca AI Rewriter isimli bir yapay zeka aracını da sizlere sunuyor. Bu aracı kullanarak mevcut metinlerinizden yeni ve kreatif metinler elde etmeniz mümkün oluyor.

Siz bugüne kadar hangi yapay zeka araçlarını denediniz? Sıklıkla kullandığınız bir tool var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.