Yerli Teknoloji Şirketi Geliştirdi: Holey Süper Grafen Nedir?

Yerli teknoloji şirketi Nanografi, dünyanın en büyük grafen seri üretim tesisine sahiptir. Şirket, çok yakın bir zamanda mevcut grafenden 3 kat daha iletken olan Holey Süper Grafen geliştirdiğini duyurdu.

Nanografi şirketi tarafından geliştirilen yeni grafen, yüksek performanslı formuyla dikkat çekiyor. Şirketin yeni geliştirdiği grafen, Holey Süper Grafen şeklinde adlandırıldı.

Şirketin yüksek teknoloji laboratuvarında üretilen bu grafenle ileri teknolojik malzemelerle ilgili çalışmalar yapılacak. Bu grafenle sınırları zorlayan yüksek teknolojiye sahip ürünlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Holey Süper Grafen Avantajları Nelerdir?

Şirket tarafından Holey Süper Grafen’in yüksek teknoloji şirketlerinin taleplerini karşılamaya başladığı belirtildi. Seri üretim altyapısıyla dikkat çekiyor.

Şu an mevcut kapasitesiyle talepleri karşılıyor. Fakat şirketin amacı daha yüksek kapasiteye sahip modelleri geliştirmek. Özellikle etkin maliyetli üretim modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Türk teknoloji şirketi Nanografi’nin geliştirdiği Holey Süper Grafen, ihracatta da öne çıkıyor. Gözenek ve deliklerden oluşan özel bu grafen;

Yüksek yüzey alanı,

Yüksek elektrokimyasal performans,

Ultra yüksek iletkenlik özelliklerinden oluşuyor.

Sıraladığımız özellikler sayesinde bu grafen, birçok uygulama alanında kullanılabiliyor. Normal grafene kıyasla ortalama 3 kat daha fazla iletkenliğe sahiptir. İletkenlik performansı,16 bin 500 mikrosiemens değerine kadar çıkıyor.

Holey Süper Grafen’in yüksek iletkenlik özelliği, elektronik cihazların hem verimli hem de hızlı çalışmasında etkin rol oynuyor. Elektrokimyasal performansıyla da dikkat çeken grafen, enerji depolama cihazlarının hızlıca şarj ve deşarj edilmesini sağlıyor. Yüksek düzeyde veri transferine de olanak tanıyor.

Yerli grafenin sayesinde elektrokimyasal sensörler çok hızlı ve hassas şekilde tepki veriyor. Grafenin yüksek yüzey alanı birçok işleve sahiptir. Moleküler adsorpsiyon ve kimyasal reaksiyonlarla beraber daha çok aktif yerlere sunuluyor. Böylelikle gaz depolama, süperkapasitör gibi sistemlerinde etkili şekilde çalışması sağlanmış oluyor.

Holey Süper Grafen Kullanım Alanları

Holey Süper Grafen, delikli bir yapıdan oluştuğu için birçok alanda kullanılabiliyor. Geniş bir kullanım alanı olduğunu söyleyebiliriz. Bu kullanım alanlarından bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

Genetik araştırmalar,

İlaç geliştirme,

DNA geçişlerini izleme,

Biyoteknoloji,

Çevresel tespitler,

Yüksek çözünürlüklü dizilim yapma,

Nanografi şirketinin geliştirdiği grafen sayesinde genetik hastalıklar daha kolay tanımlanabilecek. Kişilere özel tedavilerin geliştirilmesi, gıda güvenliği, ilaç geliştirme süreçlerinin hızlandırılması ve çevresel tespitler gibi hususlar içinde kullanılabilecek.

Aynı zamanda su arıtma sistemleri, membran, yakıt hücreleri gibi farklı alanlarda da Holey Süper Grafen kullanılıyor. Grafenin yüksek performansıyla sürdürülebilir özelliği birleştirilerek akademik ve endüstriyel alanlardaki uygulamalar içinde çeşitli malzemeler tasarlanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Nanografi şirketinin geliştirmiş olduğu grafenle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Grafen Ne İçin Kullanılır?

Optoelektronik iletişim sistemleri, enerji tasarruflu ışıklar, etkili korozyon önleyici kaplamalar, modern güç şebekeleri gibi birçok alanda grafen kullanılıyor.

2. Grafen Nano Malzeme midir?

Grafen, nanomateryal malzeme olarak da sınıflandırılabilir. Özellikle karbon atomlarının balpeteğine benzer şekli nano malzeme olarak görülmesindeki en büyük etkendir.

3. Grafen Lifi Nedir?

Grafenin tek tabakadan oluşan halidir.