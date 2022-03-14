Hologram Nedir? Türleri Nelerdir?

Hologram aslında günlük hayatımızda kullandığımız birçok üründe bulunuyor. Örneğin; çoğu sürücü belgesinde, kimlik kartında ve kredi kartında hologramlar kullanılmaktadır. Bunların dışında CD, DVD ve yazılım paketlerinin içerisinde de hologramlar yer alır. Sahteciliğin önüne geçmek için en iyi çözümlerden biri olan hologramların pek çok farklı çeşidi bulunur. Peki, hologram nedir? Hologram türleri nelerdir?

Hologram Nedir?

Hologram kelimesi Yunanca sözcüklerin bileşiminden oluşur. ‘Holos’ (Tam Görüntü) ve ‘Gram’ (Yazılı) anlamındadır. Hologram, lazer ışın dalgalarının pozitif karışımı ile oluşan üç boyutlu kayıttır. Holografinin teknik terimi ‘Dalga Sınırının Yeniden Yapılanması’dır.

Hologram, orijinal objenin üç boyutlu gerçek kaydı, kısaca üç boyutlu lazer fotoğrafıdır. Başka bir deyişle; 3 boyutlu görsel bilginin lazer teknolojisiyle kaydedilmesi, depolanması ve hareket efektinin kazandırılarak çok boyutlu ortama aktarılması sonucu elde edilir.

Hologramlar derinlik ve paraleks içerdiğinden, objenin çevresini ve arkasındaki objelerin daha da derinlik içinde görülmesini sağlar. Birçok açı ve derinlikten görünebilmesi mümkündür Tıpkı gerçek hayatta gördüklerimiz gibi.

Hologramların taranması, fotokopi yoluyla çoğaltılması veya aynısının basılması mümkün değildir. Hologramlar, aynı zamanda uygulandıkları yüzeyden ayrıldıklarında zarar görür, bu da hologramların amaç dışı kullanılmasını engeller. Hologramlar, fazlasıyla ilgi çekicidir ve göze hitap eder. Holografi, üç boyutlu dünyamızı iki boyutlu ortam üzerine kaydederek hiçbir yardımcı araç kullanılmasına gerek kalmadan çıplak gözle iki boyutlu ortam üzerinde her üç boyutu da görebilmemizi sağlayan yegane kayıt ve görüntü teknolojisidir.

Hologram Nasıl Yapılır?

Lazer

Lensler

Bir ışın ayırıcı

Aynalar

Holografik film

Lazer

Kırmızı lazerler, genellikle Helyum-Neon (HeNe) lazerleri, holografide yaygındır. Bazı ev holografi deneyleri, kırmızı lazer işaretçilerden gelen diyotlara dayanır; ancak bir lazer işaretçiden gelen ışık, daha dağınık ve daha az kararlı olma eğilimindedir. Bu da iyi bir görüntü elde etmeyi zorlaştırabilir. Bazı hologram türleri de farklı renklerde ışık üreten lazerler kullanır. Kullandığınız lazerin türüne bağlı olarak, pozlamayı kontrol etmek için bir deklanşöre de ihtiyacınız olabilir.

Lensler

Holografi genellikle ‘lenssiz fotoğrafçılık’ olarak adlandırılır; ancak holografi, lens gerektirir. Ancak, bir kameranın lensi ışığı odaklarken, holografide kullanılan lensler ışının yayılmasına neden olur.

Bir Işın Ayırıcı

Bu, bir ışık demetini iki ışına ayırmak için aynalar ve prizmalar kullanan bir cihazdır.

Aynalar

Bunlar ışık huzmelerini doğru yerlere yönlendirir. Lensler ve ışın ayırıcı ile birlikte aynaların kesinlikle temiz olması gerekir. Kir ve lekeler son görüntüyü bozabilir.

Holografik film

Holografik film, bir hologram oluşturmak için gerekli olan çok yüksek çözünürlükte ışığı kaydedebilir. Fotoğraf filmi gibi şeffaf bir yüzey üzerinde ışığa duyarlı bir bileşik tabakasıdır. Holografik ve fotografik film arasındaki fark, holografik filmin mikroskobik mesafelerde meydana gelen ışıktaki çok küçük değişiklikleri kaydedebilmesi gerektiğidir. Başka bir deyişle, çok ince bir taneye sahip olması gerekir. Bazı durumlarda, kırmızı lazer kullanan hologramlar, kırmızı ışığa en güçlü şekilde yanıt veren emülsiyonlara dayanır.

Hologram Türleri Neler?

The ‘Pepper’s Ghost’ Hologram

Holografik Sis Perdesi

Holografik Ağ Sistemi

Holografik Ayna Tekniği

Yarı Şeffaf OLED Ekranlar

Holografik Piramitler

Hologram Kreasyonları

HYPERVSN Sistemi

The ‘Pepper’s Ghost’ Hologram

2012 yılında California’da düzenlenen Coachella müzik festivalinde 1996 yılında ölen efsane rapçi 2Pac’ı sahneye çıkaran teknoloji olarak bildiğimiz The ‘Pepper’s Ghost’ hologram, aslında basit bir yeniden canlandırma tekniğidir. Bu teknik ile oluşturulan görüntüyü dilediğiniz boyda yansıtabilirsiniz. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve en garantili sonuç veren hologram türlerinden biridir.

Coachella müzik festivali gibi büyük organizasyonlarda başarıyla kullanılan The ‘Pepper’s Ghost’ hologram sistemi için yansıtıcının 45 derecelik bir açıyla yerleştirilmesi gerekir. Basit bir ayna yansıtma tekniği olduğu için gerçek anlamda karanlık bir ortama ihtiyaç duyar ve çevredeki etkenlerin ışığa müdahale etmemesi son derece önemlidir.

Holografik Sis Perdesi

Holografik sis perdesi sistemi, temel fizik kuralları esas alınarak oluşturulur. Yoğun sisli bir havada nasıl ki araba farları 3 boyutlu bir görüntü oluşturuyorsa: holografik sis perdesi türünde de oluşturulan yapay sis ya da yarı şeffaf ağ içinde yansıtılan ışık, üç boyutlu bir görüntü yani hologram oluşturuyor.

The ‘Pepper’s Ghost’ hologram sisteminden farklı olarak holografik sis perdesinde görüntü arkadan gelir. Etkileyici bir görüntü oluşturduğu için tiyatro ve sinemada sıklıkla kullanılır. Pek gerçekçi bir görüntü sunmaz ancak kullanılan yapay sisin yoğunluğuna göre birden çok karakter yansıtma imkanı sunar.

Holografik Ağ Sistemi

Holografik ağ sistemi, son teknoloji kullanılarak oluşturulan hologram türlerinden biridir. Bu sistem için neredeyse şeffaf gibi görünen bir LED ekrana ihtiyaç vardır. Tüm bir binayı bile kaplayarak hologram oluşturabileceğiniz bu sistemde kullanılan LED ekranlar, 3 boyutlu görüntü yansıtmak için özel olarak geliştirilmiştir.

Holografik ağ sisteminin en dikkat çeken özelliği, ekran boyutuna göre hologram boyutunu da ayarlayabiliyor olmanızdır. LED ekran yerleşimine göre hologram görüntüsü çok daha gerçekçi bir hale getirilebilir. Olumsuz yanı ise sonuçta bir ekran olması. Ne kadar etkileyici olursa olsun izleyici bir ekrana bakmakta olduğunu anlar.

Holografik Ayna Tekniği

Evinizde deneseniz başarılı olmayacaktır ama holografik ayna tekniği, son derece basit bir yöntemdir. Temel olarak doğru açıyla yerleştirilmiş aynaların üzerine yansıtılan 2 boyutlu bir görüntünün tekrar yansıyarak 3 boyutlu hale gelmesi ile oluşur.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde geliştirilen holografik ayna tekniği, basit bir optik illüzyondan ibarettir. Normal bir videoyu, 3 boyutlu olarak ölçeklendirirken etkili bir yöntemdir. Her şeye rağmen gerçekçi ve kaliteli bir hologram sunmaz. Kullanım alanı da son derece dardır.

Yarı Şeffaf OLED Ekranlar

Hologram teknolojisi nasıl olacak da son tüketiciye kadar inecek sorusunun yanıtı yarı şeffaf OLED ekranlarda gizli. Bu hologram türü temel olarak izleyiciye 3 boyutlu olarak görünen 2 boyutlu bir görüntüdür. İyi yanı ise evinizdeki televizyonda bile kullanılabilir olmasıdır.

Yarı şeffaf OLED ekranlar hızla gelişen ve birkaç yıl içinde her yerde karşılaşacağımız bir teknoloji. Tam bir hologram olmasa bile yine de kullanıcıya 3 boyutlu bir illüzyon sunduğu için başarılı kabul edilir. Bu ekranların yarı şeffaf olması ise izleyicinin arka planı da görmesine neden olduğu için kaliteyi düşürür.

Holografik Piramitler

İşte bunu evinizde rahatlıkla deneyebilirisiniz. Herhangi bir arama motoruna 3 boyutlu piramit ya da holografik piramit yazıp aratırsanız karşınıza satın alabileceğiniz ürünler çıkacaktır. Holografik piramitler de tıpkı The “Pepper’s Ghost” hologram gibi çalışırlar. Yani basit bir yansıtma tekniğidir.

Bu ürünlerden birini satın alıp da akıllı telefonunuzdan bir video açarak içine yerleştirdiğiniz zaman basit de olsa karşınıza bir hologram çıkacaktır. Piramit içindeki aynalar The “Pepper’s Ghost” hologram tekniği gibi 45 derecelik açıyla yerleştirildikleri için 2 boyutlu videolarınızı 3 boyutlu olarak görmenize imkan sağlar.

Hologram Kreasyonları

Hologram kreasyonları, genellikle laboratuvar ortamında yaratılan ve çok daha gelişmiş teknolojiler kullanılan hologramların genel adıdır. Hologram kreasyonları yaratılırken görsel parçaları yakalayan ve yeniden oluşturan lazer sistemleri kullanılır. İşte bu, tam olarak bilim kurgu filmlerinden çıkmış bir görüntü sunar.

Brigham Young Üniversitesi'nde 2018 yılında yapılan son çalışmalarda, pek çok farklı renkte lazer kullanılarak gerçek anlamda hologramlar oluşturuldu. Henüz AR-GE aşamasında olan bu çalışmaların sonuçları ne zaman herkes tarafından görülebilir olacak bilinmiyor ama gelişmelerin bilim kurgu filmlerini aratmadığı kesin.

HYPERVSN Sistemi

HYPERVSN sistemi, bildiğimiz hologram teknolojilerinden çok daha farklı çalışıyor. Görüntüyü yansıtan bir cihaz, yansıtacağınız görüntüleri oluşturabileceğiniz bir yazılım ve bu sistemi yönetmek için kullanacağınız bir yazılım daha olmak üzere üç temel bileşenden oluşur.

HYPERVSN sistemi ile ortalama 75 cm boyunda gerçek anlamda hologramlar oluşturabiliyorsunuz. Tek bir sistem üzerinden tüm hologram görüntüsünü oluşturabildiğiniz için kullanımı kolaydır. HYPERVSN Solo M üniteleri HYPERVSN Wall ile senkronize edildiği zaman ortaya çok daha büyük ve gerçekçi boyutlarda hologramlar çıkabiliyor.

3 boyutlu görüntü teknolojisinin son noktası olan hologram nedir sorusunu yanıtladık ve hologram türlerinden bahsettik. Henüz son tüketiciye ulaşmamış bu teknoloji için çalışmalar son hız devam ediyor. Umuyoruz yakında bir zamanda görüntülü konuşmalarımızı hologram ile yapabileceğiz.