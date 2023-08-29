Hongqi Fiyat Listesi - 2023

Çincede “kızıl bayrak” şeklinde ifade edilen Hongqi, resmi etkinlik ve devlet kurumlarındaki lüks sedana hitap ediyor. Diğer bir ifadeyle Mercedes- Benz, BMW vb. lüks otomobil markalarına yönelik üretilen premium otomobil segmenti şeklinde de açıklanabilir.

Çinli otomobil markası; SUV, sedan, limuzin gibi birçok farklı modelden oluşuyor. Otomobil markasının en dikkat çeken tarafı ileri seviyede güvenlik özelliklerine sahip olmasıdır.

Teknolojik açıdan avantajlı olan marka, elektrikli-hibrit modelleri ve lüks iç mekan tasarımıyla lüks otomotiv sektöründe rekabet etmektedir.

Hongqi Fiyatları

Hongqi modellerinin fiyat listesini aşağıda detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hongqi fiyatları ile ilgili listenin tamamı:

1. Hongqi Ousado

Panoramik açılır tavana sahip olan Hongqi Ousado, konforlu koltuklarıyla da dikkat çekiyor. Akıllı ekosistemden oluştuğu için Wi-Fi 6 ve araç içi 5G iletişim teknolojiyle entegre edilmiştir. Ayrıca akıllı antenlerle de dizayn edilmiştir. Bu aracın fiyatı 7.488.637 TL’dir.

2. Hongqi E-HS9

Tam boyutlu akıllı elektrikli SUV olan Hongqi E-HS9, görkemli görünüme sahiptir. Gönüşüyle dikkatleri üzerine çeken araç, yüksek performansıyla da kullanıcılarından tam not alıyor.

Panoramik açılır tavanı, kullanıcılarına konforlu bir deneyim sunuyor. Araç, 8.100.000 TL’den kullanıcılarıyla buluşuyor.

3. Hongqi HS7

TCS dört tekerlekten oluşan Hongqi HS7, çekiş kontrol teknolojisiyle arazilerde yüksek performans sergiliyor. Aynı zamanda çevresel ses sistemi gibi teknolojik özelliklerle de kullanışlı olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

Teknolojik donanımlara sahip olan aracın fiyatı 7.488. 637 TL’dir.

4. Hongqi E- QM5

Konforlu koltuklarının yanı sıra akıllı bağlantı, aktif güvenlik ve pil güvenliği özellikleriyle Hongqi E-QM5 çok kullanışlı bir modeldir. Aktif güvenlik sistemi, aracın kaza yapma olasılığını düşürüyor. Çünkü araç;

Sürücü yorgunluk izleme hatırlatması,

FCW ileri çarpışma uyarısı,

AEB otomatik acil frenleme sistemlerinden oluşuyor.

Bu otomobil 7.488.637 TL’den satışa sunulmuştur.

5. Hongqi HS5

Hongqi HS5; güvenli bir gövdeye sahiptir. 1500 MPa yüksek mukavemetli termos çelik sac, yüksek mukavemetli çelik sac ve güvenli kafes tipi gövdeden oluşuyor.

Ayrıca akıllı amortisör kontrollü süspansiyon sisteminden oluşan beş sürüş moduyla tasarlanmıştır. Beş sürüş modu; karda güvenli şekilde aracın sürülmesini sağlıyor. Her türlü arazide konforlu bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Hongqi HS5 fiyatı 7.488.637 TL’dir.

6. Hongqi H9

Mercedes-Benz’e rakip olan Hongqi H9, kalite ve şık tasarımdan oluşuyor. Sinyal ile LED far sistemlerinden oluşan aracın dışı, Rolls-Royce’dur. İç kısmıysa Mercedes’e ait E-Serilerine benziyor. Araç, 7.488.637 TL’den piyasada yer alıyor.

7. Hongqi H7

Dört kapıdan oluşan Hongqi H7, executive sedan olarak tasarlanmıştır. Premium koltuklara sahip olan araç, daha hızlı hızlanabiliyor. Mükemmel sürüş performansından oluşan sistemden oluşmaktadır. Kısa fren mesafesine sahip olan araç 7.488.637 TL’dir.

8. Hongqi H5

Hongqi H5, sürüş konforuyla güvenliğin arttığı çok bağlantılı bağımsız süspansiyondan oluşuyor. ACC-Uyarlanabilir hız sabitleyiciden oluştuğu için hem güvenli hem de kolay sürüş sağlıyor.

Çinli lüks otomobil markasının fiyatları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar makul mü?