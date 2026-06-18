Bu Telefonu Alanlar 6 Ayda 12 Bin 250 TL Zarar Etti

Honor Magic 8 Pro, ilk olarak Ekim 2025 tarihinde tanıtıldı. Türkiye'ye ise 2026 yılının Şubat ayında geldi. Türkiye'deki kullanıcılar ile buluşmasının arasından 6 ay geçen bu modelin başlangıçtaki fiyatı oldukça yüksekti. Buna rağmen yeni telefona ihtiyacı olan bazı kişiler tarafından satın alındı fakat aradan çok geçmeden çok ciddi bir değer kaybı yaşadı.

Bu yazıda söz konusu modelin Türkiye'ye gelmesinden bu yana yaşadığı değer kaybını size detaylı şekilde aktaracağız. Böylece söz konusu akıllı telefonu satın almanın uzun vadede gerçekten de doğru bir karar olup olmadığına daha iyi karar verebileceksiniz.

Honor Magic 8 Pro Ne Kadar Değer Kaybetti?

Honor Magic 8 Pro, Türkiye'de 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile piyasaya sürüldü. Başlangıçta telefon için 79 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Aradan geçen 6 ayın sonunda ise bu model 67 bin 749 TL'ye alınabilir hâle geldi. Bu da bize 12 bin 250 TL'lik bir değer kaybı olduğunu gösteriyor.

Kıyaslamak gerekirse Magic 8 Pro'nun aynı segmentteki öne çıkan rakiplerinden iPhone 17 Pro Max'in 512 GB depolama sunan sürümü, Magic 8 Pro ile aynı dönemde 125 bin 999 TL'ye satın alınabilirken aradan geçen 6 aylık sürenin sonunda fiyatı 123 bin 999 TL oldu. Bu 2 bin TL'lik değer kaybı, Magic 8 Pro'nun 12 bin 250 TL'lik değer kaybının yanında oldukça düşük kalıyor.

Honor Magic 8 Pro Neden Bu Kadar Çok Değer Kaybı Yaşadı?

Honor Magic 8 Pro'nun bu kadar çok değer kaybetmesinin sebebini ortaya koyan resmî bir açıklama bulunmuyor fakat tahminler, akıllı telefonun beklenen satış miktarına ulaşmadığı yönünde. Cihazın çok yoğun ilgi görmemesinin ve dolayısıyla yüksek satış miktarına ulaşılamamasına arkasında ise birçok sebep bulunuyor.

Çoğu kullanıcı, bir telefon satın alırken sadece donanıma ve yazılıma bakmaz. O telefonun üreticisinin nasıl bir imajı olduğuna da dikkat eder. Bugün bir kafede otururken masaya iPhone koymak ile Honor markalı bir telefon koymak arasında dağlar kadar fark bulunuyor. Apple'ın oluşturduğu o hissiyatı Honor henüz veremiyor. Kaldı ki bu sadece birkaç yılda başarılabilecek bir şey değil. Uzun yıllarca sıkı bir pazarlama çalışması yürütülmesi ve pazarın çok iyi bilinmesi gerekiyor.

Öte yandan Apple'ın bir telefonunu satın aldığınızda bunu bir iki yıl geçtikten sonra bile satabiliyorsunuz. Yukarıda verdiğimiz iPhone 17 Pro Max örneğinde de görebileceğiniz üzere markanın piyasaya sürdüğü modeller değerini korumayı başarıyor. Honor modelleri ise ikinci elde rakiplerine kıyasla çok daha hızlı bir şekilde değer kaybediyor.

Honor Magic 8 Pro Şu An Alınmalı mı?

Honor Magic 8 Pro'yu satın alıp almamak tamamen kişinin kullanım alışkanlıklarına ve beklentilere bağlı. Telefonunuzu eğer 2-3 yılda bir değiştiriyorsanız Honor'un bu modeli size göre olmayabilir. Yukarıdaki örnekte de görülebileceği üzere Magic 8 Pro çok keskin bir değer kaybı yaşıyor. Üstelik bunun sadece 6 ay gibi kısa bir süre zarfında gerçekleşmesi, 2-3 yıl sonra zararınızı karşılamayabilir.

Bu model, marka algısını birinci sıraya alanlar için de uygun olmayabilir. Çünkü marka henüz Türkiye genelinde bir Apple seviyesinde değil. O telefonu alıp bir masaya koyduğunuzda "aynı paraya şunu alabilirdin" gibi can sıkıcı öneriler ile karşılaşabilirsiniz ki söz konusu ifadelere çok takılan biriyseniz bu sizin için hızla ciddi bir sorun hâline gelebilir.

Editörün Yorumu

Honor Magic 8 Pro'nun bu kadar kısa süre içinde 12 bin 250 TL değer kaybetmesinin normal olmadığını düşünüyorum. Şayet bir telefon alacak olsaydım ve seçeneklerimin arasında bu model de olsaydı ileride bana kâr ettirmese de zarara uğratmayacak bir telefonu tercih ederdim.