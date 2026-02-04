200 MP Kameralı Telefon Türkiye'de! 7.100 mAh Bataryası Var

Honor Magic 8 Pro'nun geçen yıl Çin'de satışa sunulduktan sonra Türkiye'ye ne zaman geleceği merak edilmeye başlanmıştı. Yeni telefon, yüksek çözünürlüklü üçlü kamerası, şık tasarımı, dev batarya kapasitesi gibi birbirinden etkileyici özelliklerle birlikte Türkiye'de satışa sunuldu. Kullanıcılar, şu andan itibaren bu cihazı satın alabiliyor.

Honor Magic 8 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Honor Magic 8 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonu için 79.999 TL fiyat etiketi belirlendi. Telefon, siyah, gökyüzü mavisi, gün ışığı sarısı olmak üzere toplamda üç renk seçeneği ile birlikte sunuluyor.

Honor Magic 8 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,71 inç

6,71 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1256 x 2808 piksel çözünürlük

1256 x 2808 piksel çözünürlük Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi : 7.100 mAh

: 7.100 mAh Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera + 200 MP Periskop Telefoto Kamera + 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

50 MP Ana Kamera + 200 MP Periskop Telefoto Kamera + 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP RAM Seçenekleri: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB / 1 TB

6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Magic 8 Pro, OLED ekran üzerinde 1256 x 2808 piksel çözünürlük, 4000 nit maksimum parlaklık, 4320Hz PWM karartma ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. IP68, IP69 ve IP69K sertifikasına sahip olan cihaz, telefonun belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

161,15 x 75 x 8,4 mm boyutlarında ve 213 gram ağırlığa sahip olan cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 7100 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelen cihaz oldukça uzun bir kullanım süresi sunuyor.

Telefon, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.