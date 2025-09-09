iPhone 17 Pro Max Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Apple, bugün düzenlediği Awe Dropping etkinliğinde iPhone 17 serisini tanıttı. Serinin en gelişmiş üyeleri iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olurken, onlara standart iPhone 17 ve Plus modelinin yerini alan iPhone 17 Air eşlik etti. Karşınızda en güçlü ve en büyük iPhone modeli: iPhone 17 Pro Max özellikleri ve fiyatı!

iPhone 17 Pro Max Özellikleri

iPhone 17 Pro veya Pro Max'i gördüğünüzde ilk dikkatinizi çeken detay tasarım olacak. Yıllardır aynı tasarımı kullanan Apple nihayet dikkat çekici tasarımsal değişikliklere gitti. iPhone 17 Pro serisi artık yatay şekilde konumlandırılan daha büyük bir kamera alanına sahip.

Apple yeniden tasarlanan kasanın batarya konusunda büyük bir alan avantajı sağladığını dile getiriyor.

iPhone 17 Pro Max gücünü Apple A19 Pro'dan alıyor. 6 çekirdekli bu işlemci Apple tarafından "bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci" olarak lanse edildi. İşlemci içerisinde 6 çekirdekli bir GPU yer alıyor. Apple ilkbaharda duyurusunu gerçekleştirdiği C1 modemini Apple A19 Pro'da C1X ile güncelledi.

Bu sayede 2 kat daha fazla performans elde edilirken, güç tüketimi yüzde 30 düştü. Yıllardır Apple Watch ve AirPods için Wi-Fi ve Bluetooth çipleri ürettiğini belirten Apple, N1 çipi ile bunu iPhone'a getirdi.

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max ... büyüklüğünde bir ekrana sahip.

Güncelleniyor...

iPhone 17 Pro Max Fiyatı

Güncelleniyor...