Honor Pad X8 Özellikleri ve Fiyatı

Honor Pad X8 özellikleri, yeni tablet satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 yılında piyasaya sürülen yeni tablet modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde tabletin neler sunduğunu açıkladık.

Honor Pad X8 Özellikleri

Ekran Boyutu : 10,1 inç

: 10,1 inç Ekran Teknolojisi : TFT LCD

: TFT LCD Ekran Çözünürlüğü : 1200 x 1920 piksel

: 1200 x 1920 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 224 PPI

: Yaklaşık 224 PPI İşlemci : MediaTek MT8786

: MediaTek MT8786 GPU : Mali-G52

: Mali-G52 RAM : 3 GB / 4 GB / 6 GB

: 3 GB / 4 GB / 6 GB Depolama : 32 GB / 64 GB / 128 GB

: 32 GB / 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 5 MP

: 5 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p / 720p

: 1080p / 720p Ön Kamera : 2 MP

: 2 MP Bluetooth : 5.1

: 5.1 Batarya Kapasitesi : 5.100 mAh

: 5.100 mAh Ağırlık : 460 gram

: 460 gram Kalınlık: 7,6 mm

10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Pad X8, TFT LCD ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük ve yaklaşık 224 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 460 gram ağırlığındaki tablet modeli 240,2 x 159 x 7,6 mm boyutlarında.

Tabletin arka tarafında 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapma yeteneğine sahip tablette 1 adet mikrofon ve 2 adet hoparlör yer alıyor.

5.100 mAh batarya kapasitesine sahip tablet modeli 3 GB, 4 GB ve 6 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 32 GB, 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. Bluetooth 5.1 teknolojisini destekleyen cihazda Mali-G52 GPU bulunuyor.

Honor Pad X8 Fiyatı

Honor Pad X8 isimli tablet modelinin 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip sürümü 2 bin 699 TL civarında, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 3 bin 699 TL civarında fiyata satılıyor.

Bu rehberde Honor Pad X8 ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Çok şık bir görünüme sahip olan tablet modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.