Honor Pad X9 Özellikleri ve Fiyatı

Honor’un yeni tablet modellerinden olan Honor Pad X9, yakın bir tarihte satışa sunuldu. Geniş ekranı ve üstün ses teknolojisiyle dikkat çeken tabletin bataryasının güçlü olması cihazın kullanım süresinin daha uzun olmasını sağlıyor.

FullView ekran sayesinde tam ekranda video izleme ve oyun oynama imkânı bulabileceğiniz Honor Pad X9, aynı anda birçok içeriği görüntüleyebileceğiniz, kullanışlı bir cihaz olma özelliği taşıyor. Honor X9’un ilgi çekici özelliklerini bu yazımızda derledik.

Honor Pad X9 Özellikleri

Honor Pad X9’un teknik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Boyut: 267,3 x 167,4 x 6,9 mm

Ağırlık: 499 gr

Ekran: 11,5 inç 2000 x 1200 px 120 Hz yenileme hızı

400 nit max parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685 SoC

RAM: 4 GB + 3 GB Sanal RAM

Arka kamera: 5 MP

Ön kamera: 5 MP

Batarya: 7250 mAh

Bağlantı: Bluetooth 5.1, 5G

Wi-Fi, USB Type-C

Altı hoparlörlü ses sistemi

360 derece sinematik ses

Vokal geliştirme teknolojisi

MagicOS 7.1 İşletim sistemi

Google Kids Space sayesinde çocukların izlediği içerikleri kontrol edebilme

Zarif ve kolay taşınabilir tasarım

Adreno 610 GPU

Sekiz çekirdekli işlemci

Honor Pad X9 kullanıcılar arasında bir ‘eğlence tableti’ olarak tanımlanıyor. Google’ın pek çok servisini aktif olarak kullanabileceğiniz Honor Pad X9, hem aydınlık hem de karanlık ortamlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Eğlence tableti olarak nitelendirilmesinde en önemli rolü cihazın sahip olduğu güçlü hoparlör seti üstleniyor. Oyun oynarken, dizi veya film izlerken kaliteli bir ses deneyimi sunan Honor Pad X9, yüksek performansına kıyasla düşük seviyede güç tüketimi gerçekleştiriyor.

13 saat kadar video izlemenize imkân tanıyan cihaz müzik dinlerken 12 saatlik bir kullanım süresi sunuyor.

Honor Pad X9 Fiyatı

Honor Pad X9, 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza kapasitesiyle yaklaşık 6.000 TL gibi bir fiyattan Türkiye’de satışa sunuluyor. ‘Bu fiyata bu özellikler çok iyi’ dedirten cihazın hem ekran hem de hoparlör özellikleri bile Honor Pad X9’u bir fiyat / performans ürünü olarak değerlendirmemiz için yeterli oluyor.

Şık tasarımı ve fonksiyonel özellikleri ile özellikle oyun, sinema ve müzik anlamında etkileyici bir deneyim sunan Honor Pad X9’u bütçe dostu ve yenilikçi tablet modelleri arasında değerlendirebilirsiniz.