Honor Pad X9 Özellikleri ve Fiyatı
Son teknoloji özellikleri ile bütçe dostu bir tablet modeli olan Honor Pad X9'u yakından tanıyın. İşte, Honor Pad X9'un özellikleri ve avantajlı fiyatı!
Honor’un yeni tablet modellerinden olan Honor Pad X9, yakın bir tarihte satışa sunuldu. Geniş ekranı ve üstün ses teknolojisiyle dikkat çeken tabletin bataryasının güçlü olması cihazın kullanım süresinin daha uzun olmasını sağlıyor.
FullView ekran sayesinde tam ekranda video izleme ve oyun oynama imkânı bulabileceğiniz Honor Pad X9, aynı anda birçok içeriği görüntüleyebileceğiniz, kullanışlı bir cihaz olma özelliği taşıyor. Honor X9’un ilgi çekici özelliklerini bu yazımızda derledik.
Honor Pad X9 Özellikleri
Honor Pad X9’un teknik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
- Boyut: 267,3 x 167,4 x 6,9 mm
- Ağırlık: 499 gr
- Ekran: 11,5 inç 2000 x 1200 px 120 Hz yenileme hızı
- 400 nit max parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685 SoC
- RAM: 4 GB + 3 GB Sanal RAM
- Arka kamera: 5 MP
- Ön kamera: 5 MP
- Batarya: 7250 mAh
- Bağlantı: Bluetooth 5.1, 5G
- Wi-Fi, USB Type-C
- Altı hoparlörlü ses sistemi
- 360 derece sinematik ses
- Vokal geliştirme teknolojisi
- MagicOS 7.1 İşletim sistemi
- Google Kids Space sayesinde çocukların izlediği içerikleri kontrol edebilme
- Zarif ve kolay taşınabilir tasarım
- Adreno 610 GPU
- Sekiz çekirdekli işlemci
Yüksek Donanım Gücü: Honor 90 Özellikleri ve Fiyatı
Eskiden Huawei’nin alt markasıyken şimdilerde bağımsız marka olarak piyasada yer alan Honor, yeni cihazlarını piyasaya sürmeye devam ediyor.
Honor Pad X9 kullanıcılar arasında bir ‘eğlence tableti’ olarak tanımlanıyor. Google’ın pek çok servisini aktif olarak kullanabileceğiniz Honor Pad X9, hem aydınlık hem de karanlık ortamlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.
Eğlence tableti olarak nitelendirilmesinde en önemli rolü cihazın sahip olduğu güçlü hoparlör seti üstleniyor. Oyun oynarken, dizi veya film izlerken kaliteli bir ses deneyimi sunan Honor Pad X9, yüksek performansına kıyasla düşük seviyede güç tüketimi gerçekleştiriyor.
13 saat kadar video izlemenize imkân tanıyan cihaz müzik dinlerken 12 saatlik bir kullanım süresi sunuyor.
Honor Magic V2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Haziran ayında Çin'de yapılan tanıtımla beraber Honor Magic V2'nin özellikleri belli oldu. Peki, çok yakında küresel olarak piyasaya sürülmeye hazırlanan katlanabilir akıllı telefon modeli Honor Magic V2 neler sunuyor? Bu rehberde
Honor Pad X9 Fiyatı
Honor Pad X9, 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza kapasitesiyle yaklaşık 6.000 TL gibi bir fiyattan Türkiye’de satışa sunuluyor. ‘Bu fiyata bu özellikler çok iyi’ dedirten cihazın hem ekran hem de hoparlör özellikleri bile Honor Pad X9’u bir fiyat / performans ürünü olarak değerlendirmemiz için yeterli oluyor.
Şık tasarımı ve fonksiyonel özellikleri ile özellikle oyun, sinema ve müzik anlamında etkileyici bir deneyim sunan Honor Pad X9’u bütçe dostu ve yenilikçi tablet modelleri arasında değerlendirebilirsiniz.
YORUMLAR