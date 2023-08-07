Honor X6a Özellikleri ve Fiyatı

Honor’un yeni X serisinde yer alan X6a modeli yüksek ekran hızı ve güçlü batarya özellikleri ile Eylül 2022’de piyasaya sürülen bir önceki sürüm akıllı telefon modelinin önüne geçiyor.

Ekran özellikleri ve bütçe dostu fiyatıyla akıllı telefon almak isteyenlerin heyecanla beklediği modelde yüksek çözünürlüklü kamera ve Android 13 desteği bulunuyor.

Yakın bir tarihte satışa sürülmesi beklenen Honor X6A’nın tahmini fiyatı ve teknik özelliklerini sizin için derledik! İşte, Honor X6a hakkında bilmeniz gereken detaylar!

Honor X6a Özellikleri

Ekran: 6,56 inç, IPS LCD 720 x 1612 px HD+, 90 Hz ekran yenileme hızı, 16 milyon renk kapasiteli kapasitif ekran

Multi Touch, çerçevesiz, çentikli 20:9 ekran

Kamera: 50 + 2 + 2 MP – 1080p (Full HD) 30 FPS Video çekme özelliği

Ön kamera: 5 MP

RAM: 4 GB

Dahili hafıza: 128 GB

Boyut: 163,32 x 75,07 x 8,35 mm

Ağırlık: 188 gr

Renk seçenekleri: Siyah, yeşil

USB Type-C

5200 mAh batarya

22,5 W Şarj

MediaTek Helio G36 İşlemci

Yakınlık ve ışık sensörünün yanı sıra Honor X6a’nın özellikleri arasında ivmeölçer, pusula, yerçekimi ve parmak izi sensörleri de yer alıyor.

Honor X6a X6’nın devamı niteliğinde karşımıza çıkıyor. X6’daki özelliklerin gelişmiş versiyonlarına sahip olan cihaz toza ve suya karşı dayanıklı değil. Bataryasının güçlü olması cihazın kullanım süresinin X6 ile kıyaslandığında daha uzun olacağını gösteriyor.

Android 13 desteği sayesinde cihazda bulunan yazılımlar en son güncellemeleri alabiliyor olacak. Bu sayede uzun süre kullanabileceğiniz bir cihaz olarak Honor X6a’yı değerlendirebilirsiniz.

Honor X6a Fiyatı

Honor X6a’yı öne çıkaran özelliklerden birisi bütçe dostu bir fiyata sahip olması. Gelişmiş özelliklerine baktığımızda muadillerine kıyasla daha iyi bir fiyat sunan Honor X6a’nın bu anlamda fiyat / performans ürünü olduğunu düşünebiliriz.

Honor X6a’nın Türkiye’de satışa çıkacağı fiyat henüz netlik kazanmadı. Ancak cihazın yurtdışı fiyatı 150 euro olarak belirtiliyor. İngiltere’de 129 GBP’den satışa çıkan telefon 165 dolara karşılık geliyor.

150 euro olan ürünü TL olarak düşündüğümüzde vergisiz fiyatın 4.450 TL civarında olduğunu görüyoruz. Vergiler eklendiğinde bu fiyat 9.000 TL’nin üstüne çıkıyor.

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