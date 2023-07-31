Farklı Tasarımıyla Dikkat Çekiyor: Honor Watch 4 Özellikleri ve Fiyatı
Honor'un lansmanında tanıtılan Watch 4 akıllı saat modeline dair tüm detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, Honor Watch 4 ve özellikleri!
Huawei ile yollarını ayırıp kendi adıyla yola devam eden Honor, yeni akıllı saat modelini piyasaya sürüyor. Honor tarafından tanıtılan eSIM destekli akıllı saat Honor Watch 4 başta işlemcisi olmak üzere birçok özelliği ile dikkat çekiyor.
Uzun süre dayanıklı pil ömrü ve kullanıcı deneyimi açısından sunduğu olanaklarla öne çıkan Honor Watch 4, Honor MagicOS desteğine sahip ilk akıllı saat olma özelliği taşıyor. Apple ve Samsung başta olmak üzere dünya devleri ile rekabete giren Honor Watch 4’ün üç farklı renk seçeneği bulunuyor.
Bu yazımızda Honor’un geçtiğimiz günlerde düzenlediği görkemli lansmanda tanıtılan Honor Watch 4’ün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihini sizin için ele aldık!
Honor Watch 4 Özellikleri
- Renk seçenekleri: Mavi, siyah ve altın sarısı
- Boyut: 45,3 x 39,1 x 11,2 mm
- Ağırlık: 32 gr
- Ekran: 1.75 inç AMOLED ekran, 340 ppi
- Çözünürlük: 450 x 390 px
- 60 Hz ekran yenileme hızı
- Alüminyum kasa
- Uyku takibi, oksijen ölçümü ve kalp atış hız sensörü, adet döngüsü ve stres seviyesi takibi bulunuyor.
- eSIM desteği sayesinde akıllı telefona ihtiyaç duymadan hücresel ağa bağlanabiliyor. Böylece akıllı telefonunuz yanınızda değilken bile internette gezinme, mesajlaşma gibi işlemleri gerçekleştirmenize imkân tanıyor.
- Tek şarjla 10 güne kadar dayanıklı pil ömrü
- eSIM aktifken 3 gün pil ömrü
- MagicOS 7.2 işletim sistemi
- 4 GB – 32 MB RAM
- 5.2 Bluetooth
- Li-ION 451 mAh batarya
- Üç çekirdekli işlemci gerektiğinde çekirdekleri açıp kapatabilme özelliğine sahip
- Beş uydu konumlandırma sistemi
- 85 adet spor modu
- 12 adet profesyonel antrenman modu
- 5 ATM’ye kadar suya dayanıklı
Honor Watch 4 Fiyatı
Honor Watch 4’un etiket fiyatı yurtdışında 140 dolar olarak belirtiliyor. Bu fiyatın TL olarak karşılığı güncel kura göre 3.750 TL civarında. Ancak bu fiyatın vergi hariç fiyat olduğunu belirtmek gerekiyor. Türkiye’de satışa girdiğinde vergiler de ekleneceği için fiyat biraz daha yüksek olacak.
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Honor Watch 4 Çıkış Tarihi
Honor Watch 4 akıllı saat modeline ilişkin net bir çıkış tarihi belirtilmiyor. 12 Temmuz 2023’te Honor’un lansmanında tanıtılan eSIM destekli akıllı saatin yakın bir gelecekte yurtdışında satışa çıkması bekleniyor. Belli ülkelerde satışa çıktıktan bir süre sonra Türkiye’ye gelmesi akıllı saat almak isteyen kullanıcıların beklentileri arasında yer alıyor.
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