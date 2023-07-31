Farklı Tasarımıyla Dikkat Çekiyor: Honor Watch 4 Özellikleri ve Fiyatı

Huawei ile yollarını ayırıp kendi adıyla yola devam eden Honor, yeni akıllı saat modelini piyasaya sürüyor. Honor tarafından tanıtılan eSIM destekli akıllı saat Honor Watch 4 başta işlemcisi olmak üzere birçok özelliği ile dikkat çekiyor.

Uzun süre dayanıklı pil ömrü ve kullanıcı deneyimi açısından sunduğu olanaklarla öne çıkan Honor Watch 4, Honor MagicOS desteğine sahip ilk akıllı saat olma özelliği taşıyor. Apple ve Samsung başta olmak üzere dünya devleri ile rekabete giren Honor Watch 4’ün üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

Bu yazımızda Honor’un geçtiğimiz günlerde düzenlediği görkemli lansmanda tanıtılan Honor Watch 4’ün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihini sizin için ele aldık!

Honor Watch 4 Özellikleri

Renk seçenekleri: Mavi, siyah ve altın sarısı

Boyut: 45,3 x 39,1 x 11,2 mm

Ağırlık: 32 gr

Ekran: 1.75 inç AMOLED ekran, 340 ppi

Çözünürlük: 450 x 390 px

60 Hz ekran yenileme hızı

Alüminyum kasa

Uyku takibi, oksijen ölçümü ve kalp atış hız sensörü, adet döngüsü ve stres seviyesi takibi bulunuyor.

eSIM desteği sayesinde akıllı telefona ihtiyaç duymadan hücresel ağa bağlanabiliyor. Böylece akıllı telefonunuz yanınızda değilken bile internette gezinme, mesajlaşma gibi işlemleri gerçekleştirmenize imkân tanıyor.

Tek şarjla 10 güne kadar dayanıklı pil ömrü

eSIM aktifken 3 gün pil ömrü

MagicOS 7.2 işletim sistemi

4 GB – 32 MB RAM

5.2 Bluetooth

Li-ION 451 mAh batarya

Üç çekirdekli işlemci gerektiğinde çekirdekleri açıp kapatabilme özelliğine sahip

Beş uydu konumlandırma sistemi

85 adet spor modu

12 adet profesyonel antrenman modu

5 ATM’ye kadar suya dayanıklı

Honor Watch 4 Fiyatı

Honor Watch 4’un etiket fiyatı yurtdışında 140 dolar olarak belirtiliyor. Bu fiyatın TL olarak karşılığı güncel kura göre 3.750 TL civarında. Ancak bu fiyatın vergi hariç fiyat olduğunu belirtmek gerekiyor. Türkiye’de satışa girdiğinde vergiler de ekleneceği için fiyat biraz daha yüksek olacak.

Honor Watch 4 Çıkış Tarihi

Honor Watch 4 akıllı saat modeline ilişkin net bir çıkış tarihi belirtilmiyor. 12 Temmuz 2023’te Honor’un lansmanında tanıtılan eSIM destekli akıllı saatin yakın bir gelecekte yurtdışında satışa çıkması bekleniyor. Belli ülkelerde satışa çıktıktan bir süre sonra Türkiye’ye gelmesi akıllı saat almak isteyen kullanıcıların beklentileri arasında yer alıyor.