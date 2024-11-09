Hotspot Nedir ve Ne İşe Yarar?

Zaman zaman internet paketimiz bittiği için ya da çeşitli nedenlerle bulunduğumuz yerlerde internete bağlanamayabiliriz. Böyle durumlarda hotspot teknolojisinden yararlanabilirsiniz. Kablosuz ağ ve Wi-Fi ağı olarak da ifade edilen hotspot teknolojisi, bir cihazın mobil internet bağlantısını interneti olmayan cihazlarla paylaşmasıdır. Bu teknoloji, internetin kablosuz ve hızlı şekilde paylaşıllmasına olanak tanıyor. Hotspot teknolojisiyle internet bağlantısı olmayan tüm cihazlar aynı anda internete erişim sağlar.

Genellikle akıllı telefonların çoğunda yer alan hotspot reknolojisinin hız genişlikleri, 1 Mbps-1000 Mbps aralığında değişiyor. Yalnız bu hotspot teknolojisinin hız genişlik seviyesi, cihazdan cihaza değişiyor. Çünkü her cihazın desteklediği hız seviyesi farklıdır. Peki, interneti olmayan cihazların internete bağlanmasını sağlayan hotspot nasıl aktifleştirilir ve nerelerde kullanılır? İşte tüm bu soruların cevapları için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Hotspot Ne İşe Yarar?

Hotspot, tablet ve akıllı telefonlardaki internet bağlantısının diğer cihazlarla paylaşılmasını sağlar. Bu sayede interneti olmayan bir cihazda internete bağlanabilir. Örneğin, telefondan Wi-Fi bağlantısı kurulamadığı zaman başka cihazdan hotspot açmak mümkün olur. Akabinde cihazın internet bağlantısını kendi cihazınıza da yönlendirirsiniz.

Hotspot, interneti mobil cihazlarla sağlıyor. Bu durum hotspot’u VDSL ve ADSL hizmetlerinden farklı kılıyor. Hotspot herhangi bir kamuya açık alanlar ve lokasyonlarda kullanılır. Hotspot kullanıcıları, internet kullanıcıları tarafından sunulan veri kotasını harcamadan diledikleri yerde internete bağlanmanın keyfini yaşar.

Hotspot Nasıl Aktifleştirilir?

Hotspot teknolojisinin aktifleştirilmesi, Android ve iOS işletim sistemlerinde farklılık gösteriyor. Android cihazlarda hotspot şöyle aktifleştirilir;

İlk olarak “Ayarlar’a” girilir.

“Ağ ve İnternet” seçeneği bulunarak sonrasında “Mobil Hotspot” butonuna basılır.

“Wi-Fi Hotspot” açılır.

Yukarıdaki adımları gerçekleştirdikten sonra güvenlik için şifre oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. Şifre sayesinde başkaları sizden izinsiz bağlantınızı kullanamaz.

iOS işletim sistemli cihazlardaysa hotspot şu şekilde aktifleştirilir;

“Ayarlar” menüsüne giriş yapılır.

“Kişisel Erişim Noktası” seçeneğine basılır.

“Diğerleri Katılabilsin” opsiyonu aktifleştirilir.

Yukarıdaki seçeneğin hemen alt kısmında konumlanan “Wi-Fi Parolası” kısmından şifre oluşturulur. Böylelikle diğer cihazlardaki bağlanma opsiyonu kısıtlanmış olur.

Hotspot Nasıl Kullanılır?

Hotspot kullanımı için şu adımlar takip edilmeli;

Hotspot teknolojisinin aktifleştirileceği cihazdan “Ayarlar’a” giriş yapılır.

“Ayarlar” kısmından “Bağlantılar” ya da “Kablosuz & Ağlar” sekmesi bulunup üzerine tıklanır.

“Kişisel Erişim Noktası” ya da “Hotspot” seçeneklerinden de herhangi birine ulaşılır.

Hotspot opsiyonu üzerine tıklanarak aktifleştirilir. Tam bu kısımda başka cihazlar hotspot’unuz aracılığıyla internete bağlanmaya başlar. Güvenliğin sağlanması için güçlü bir şifre oluşturulmalıdır.

Şifrenin belirlenmesinin ardından başka cihazlar, hotspot ağına bağlanmak için öncelikle Wi-Fi ayarlarını açmalıdır. Hemen arkasından hotspot ağı listeden seçilip daha öncesinde güvenlik için oluşturulan şifre girilir.

Hotspot Nerelerde Kullanılır?

Hotspot kullanım alanının çok geniş olduğunu söyleyebiliriz. Hotspot kullanım alanlarına şöyle örnekler verebiliriz;

Arkadaşlar ya da aileyle eğlenceli bir vakit geçirmek için cihazdaki hotspot teknolojisi açılarak mobil internet paylaşımı yapılır. İnternet paylaşımı göz önünde tutularak dizi, film ya da videolar izlenebilir.

Yolculuklarda da hotspot’a çok ihtiyaç duyulur. Yolculuk esnasında devamlı olarak DSL internet bağlantı hizmeti sunan Wi-Fi bağlantısı bulunmaz. Dolayısıyla böyle bir durumda akıllı telefondaki hotspot özelliğinden yararlanılır.

İş yerlerinde Wi-Fi devamlı açık olmayabilir. Bilgisayardan internete bağlanmak için mobil cihazdan faydalanılabilir.

Hotspot Türleri Nelerdir?

Hotspot, bağlantı özellikleri doğrultusunda türlere ayrılıyor. Hotspot türlerini şöyle sıralayabiliriz:

1. USB Hotspot

Laptop ve diğer bilgisayar türlerinde yer alan USB bağlantı noktalarından internetin paylaşılmasıdır. USB hotspot, USB modem vb. mobil internet aygıtlarıyla kullanılır. Kablosuz bağlantı özelliği olmayan ve yalnızca ek aygıtlar üzerinden USB hotspot kullanılır.

2. Mobil Hotspot

Mobil hotspot, adından da anlaşılacağı üzere mobil cihazlardaki internet bağlantısının paylaşılmasını sağlar. Genel olarak mobil hotspot’ta 5G, 4G ve LTE gibi veri ağları kullanılarak kablosuz internet erişimi sağlanıyor.

3. Wi-Fi Hotspot

Wi-Fi’ye erişebilen cihazlar tarafından Wi-Fi hotspot oluşturulur. Wi-Fi hotspot şu alanlarda kullanılır;

Oteller

Kafeler

Evler

Havaalanları

Wi-Fi hotspot’un internet hızı çok yüksektir.

4. Bluetooth Hotspot

Bluetooth bağlantılı cihazlar arasında bu hotspot türü kullanılıyor. Laptoplar ve mobil cihazlar, bluetooth aracılığıyla diğer cihazlara internet sunar.

Hotspot Güvenli mi?

Hotspot ile ilgili en çok merak edilen husus güvenli olup olmadığıdır. Hotspot ile tanınmayan cihazlara dahi internet bağlantısı erişimi sağlanabilir.

Bu durumda doğal olarak güvenlik açığının ortaya çıkmasına neden olur. Güvenlik açığının olmaması için yukarıda belirtildiği üzere öncelikle güçlü parola oluşturulmalıdır. Mobil cihazlarla diğer cihazlarda mutlaka mevcut güncellemeler yapılmalıdır. Güncellemelerin aksatılmaması güvenlik açısından önemli. Hotspot teknolojinin erişim izni yalnızca güvenli ve bilinen cihazlara verilmelidir. Cihazlardaki güvenlik yazılımı sayesinde de hotspot teknolojisinin güvenliği artırılır. Wi-Fi bağlantısının olduğu yerlerde hotspot kullanılıyorsa güvenli bağlantı noktası seçilmesi gerekir.