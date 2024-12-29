Huawei FreeBuds Pro 4 İncelemesi: Rüzgârlı Havada Bile Yüksek Ses Kalitesi

Telefon görüşmesi esnasında gürültü engelleme önleme konusunda çok başarılı bir performans sergileyen Huawei FreeBuds Pro 4 modeli 10 m/s rüzgâr hızında bile net görüşme dahil olmak üzere birçok konuda öne çıkıyor. Huawei FreeBuds Pro 4 incelemesi ile kulaklığın neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei FreeBuds Pro 4 İncelemesi

Öncelikle hem kulaklığın hem de şarj kutusunun çok şık bir görünüme sahip olduğunu belirtelim. Siyah, yeşil ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut ve her renk seçeneği büyüleyici görünüyor.

Yaylı çalgılardan ilham alan tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran FreeBuds Pro 4'te yer alan seramik doku, öncekinden çok daha dayanıklı ve darbelere karşı çok daha dirençli bir yapıya sahip.

Gelişmiş yapay zeka destekli gürültü engelleme algoritmasını içeren kulaklıkta biri ters kemik iletim mikrofonu olmak üzere toplamda dört mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar rüzgârın hızı 10 m/s'ye kadar, gürültü seviyesi ise 100 dB'ye kadar çıksa bile sesi net şekilde iletebiliyor.

Böylece metro ve konser gibi gürültülü ortamlarda sorunsuz telefon görüşmeleri gerçekleştirilebiliyor.

Yeni üç katmanlı şekil hafızalı köpük uçları, çevredeki gürültüyü yüzde 30 oranında daha fazla engelliyor. Kulaklık uçları, hafıza süngeri sayesinde kulak kanalına tam oturacak şekilde otomatik genişliyor. Bu, kulaklığın daha sıkı uyum sağlamasını mümkün hâle getiriyor.

Aktif gürültü engelleme teknolojisi sayesinde trenlerde ve uçaklarda bile gürültü önemli ölçüde azaltılıyor ve dinleme deneyiminden ödün verilmiyor. Bu, müzik veya podcast dinleme keyfinize sorunsuz şekilde devam edebilmenizi sağlıyor.

Huawei Sound teknolojisinin kullanıldığı ilk kulaklık olan FreeBuds Pro 4, bu teknoloji sayesinde kusursuz bir deneme deneyimi elde ediliyor.

Ultra-Hearing Dual Drivers ses sistemin içeren kulaklıkta 4 mıknatıslı dinamik sürücü birimi ve ultra yüksek frekanslı (UHF) düzlemsel diyafram ünitesinden oluşan Çift sürücülü True Sound özelliği bulunuyor.

Planar diyafram tweeter ile 48 kHz’e kadar çok net tizler verebilen kulaklık bass 14 Hz’lik güçlü baslar sunabiliyor.

Kulaklıkta gelişmiş üçlü-adaptif EQ algoritması bulunuyor. Kulak yapısını, ses seviyesini ve kullanım durumunu analiz eden bu teknoloji, gerçek zamanlı olarak sesi kişiselleştiriyor ve sesi her zaman en kaliteli şekilde veriyor.

Huawei'e özel L2HC 3.0 ses kodeki ve Polar Code5 teknolojisini destekleyen kulaklık EMUI 15 veya daha yeni bir sürüm çalıştıran bir HUAWEI Mate X6 telefona bağlandığında 48 kHz- 24 bit, 2,3 Mbps'ye kadar kayıpsız ses iletimini destekliyor.

Kulaklığın 2,3 Mbps iletim kapasitesi HWA tarafından onaylandı. Bu özelliğin sadece belirli işletim sistemlerini çalıştıran belirli telefon modellerinde kullanılabilir olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Huawei tarafından üretilen kulaklık, EMUI 14 veya daha yeni bir sürüm çalıştıran bir HUAWEI Pura 70 Pro/HUAWEI Pura 70 Ultra telefona bağlandığında 1,5 Mbps'ye kadar kayıpsız ses iletimini destekliyor.

LDAC ve L2HC kodekleri hem Huawei hem de diğer Android cihazlarda 990 kbps (hiRes) ses deneyimi elde edilmesini sağlıyor. L2HC 4,0 sadece EMUI 15 veya sonraki bir sürümü çalıştıran Huawei telefonlarda ve tabletlerde kullanılabiliyor.

Kulaklık aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor. FreeBuds Pro 4 modelinin diğer markalardan farklı olarak iki cihaz arasında aktif geçiş yapabildiğini belirtelim. Yani hangi cihazdan ses akışı varsa otomatik olarak o cihaza geçiş yapabiliyor.

AI Life uygulaması üzerinden de kulaklıkların bağlı olduğu cihazların listesine kolayca bakılabiliyor. Bu uygulamadan ayrıca kulaklığın tüm fonksiyonlarına erişilebiliyor.

FreeBuds Pro 4 modeli aktif gürültü engelleme kaplıyken şarj kutusu ile beraber 33 saate kadar pil ömrü sunuyor. Özellikle yolculuklarda büyük bir avantaj sağlayan uzun pil süresi, sık sık şarj ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Kulaklığın hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

IP54 sertifikasına sahip olan kulaklık suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. IP54 derecesinin sadece kulaklıklar için geçerli olduğunun altını çizelim. Şarj kutusu buna dahil değil.

Editörün Yorumu

FreeBuds Pro 4, telefon görüşmesinde gürültü engelleme konusunda çok başarılı bir performans göstererek gürültü ortamlarda sesi net şekilde karşı tarafa iletilmesini sağlıyor. Dışarıda rüzgârlı havada bile sorunsuz sesli görüşmeler yapılabiliyor.

Kulaklık yalnızca gürültü engelleme konusunda değil aynı zamanda ses kalitesinde de kendisine hayran bırakıyor. Huawei Sound teknolojisini destekleyen kulaklık ses konusunda muazzam bir deneyim sunuyor.

Bunların yanı sıra suya ve toza karşı dayanıklılık, üçlü-adaptif EQ algoritması, uzun pil ömrü gibi avantajları da es geçmemek gerekiyor. Sonuç olarak yakın zamanda kablosuz kulaklık satın alacaksanız Huawei Freebuds Pro 4 ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Huawei FreeBuds Pro 4 Özellikleri

Kulaklık Türü: Kulak içi

Kulak içi Tasarım: Seramik yay tasarımı

Seramik yay tasarımı Kulaklık Ağırlığı: Yaklaşık 5,8 gram

Yaklaşık 5,8 gram Şarj Kutusu Ağırlığı: Yaklaşık 47 gram

Yaklaşık 47 gram Sürücü: 11 mm Dinamik Sürücü + Planar Diyafram Sürücü

11 mm Dinamik Sürücü + Planar Diyafram Sürücü Arama Netliği: DNN algoritması + 3 Mikrofon + 1 VPU

DNN algoritması + 3 Mikrofon + 1 VPU Gürültü Engelleme: Akıllı Dinamik Gürültü Engelleme + İki Tür Kulaklık Ucu (Kişiselleştirilmiş Gürültü Engelleme Etkisi)

Akıllı Dinamik Gürültü Engelleme + İki Tür Kulaklık Ucu (Kişiselleştirilmiş Gürültü Engelleme Etkisi) Şekil Hafızalı Köpük Kulaklık Ucu: Destekliyor

Destekliyor Pil Süresi: Aktif gürültü engelleme kapalıyken şarj kutusu ile birlikte 33 saate kadar

Huawei FreeBuds Pro 4 Fiyatı

Huawei FreeBuds Pro 4 modeli 7 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Huawei çevrim içi mağazasında peşin fiyatına 3 taksit imkânı da mevcut.

Bu içerik Huawei iş birliği ile hazırlanmıştır.