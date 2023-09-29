Başka Bir Katlanabilir Telefon: Huawei Mate X5 Özellikleri ve Fiyatı

Huawei’nin katlanabilir telefon modellerinden olan Huawei Mate X5 geniş ekran ve kamera özellikleri ile öne çıkıyor. Katlanabilme özelliği ile kullanışlılık sunan akıllı telefon modelinde birçok yenilikçi özellik bizleri bekliyor.

Huawei Mate X5 Özellikleri

Huawei Mate X5’in en dikkat çeken özelliği şüphesiz katlanabilir bir telefon olması. Katlanan yüzeylerin her ikisinde de geniş ve kullanışlı bir ekran bizi karşılıyor.

Kamera özelliklerine baktığımızda ise hem ön hem de arka tarafta çoklu kamera sistemlerinin kullanıldığını görüyoruz. Huawei Mate X5’in diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ekran: 6.4 inç OLED 1080 x 2504 px (FHD+)

120 Hz ekran yenileme hızı

426 PPI piksel yoğunluğuna sahip kapasitif ekran

Arka yüzeyde ikinci ekran mevcut

İkinci ekran 7.85 inç 2224 x 2496 px OLED 426 PPI piksel yoğunluğu

5060 mAh batarya

66 W hızlı şarj desteği

USB Type-C girişi

IPX8 Seviyesinde suya maksimum dayanıklılık

4.5 G Desteği

3’lü arka kamera seti (50 + 13 + 12 MP)

2’li ön kamera seti ( 8 + 8 MP)

Arka kamerada periskop kamerası mevcut

Harmony OS işletim sistemi

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

Parmak izi okuyucu, barometre, hall sensörü, pusula, ortam ışığı ve yakınlık sensörü, jiroskop, ivmeölçer bulunuyor.

Katlanabilir ekranda multi touch, LTPO, sürekli açık ekran, 300 Hz dokunma tepki hızı gibi özellikler mevcut.

Altın, beyaz, mor, siyah ve yeşil olmak üzere 5 farklı renk seçeneği mevcut.

12 – 16 GB RAM

256 - 512 GB – 1 TB dahili depolama

Huawei Mate X5 Fiyatı

Huawei Mate X5 şu an için Türkiye’de aktif olarak satışa sunulmuyor. Yurt dışı fiyatı ise Çin Yuanı bazında şu şekilde sıralanıyor:

12 GB + 256 GB – 12.999 Çin Yuanı

12 GB + 512 GB – 13.999 Çin Yuanı

16 GB + 512 GB – 14.999 Çin Yuanı

16 GB + 1 TB – 16.999 Çin Yuanı

Dolar olarak baktığımızda ise cihazın yaklaşık 1.800 dolardan başlayıp 2.400 dolara kadar çıktığını söyleyebiliriz. Türkiye’ye gelecek olursa bu fiyata vergilerin ekleneceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.