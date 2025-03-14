Huawei Mate X6 İncelemesi: Ultra İnce, Aşırı Dayanıklı!

Huawei Mate X6, katlanabilir telefonlarda performans, tasarım, dayanıklılık, kamera ve yenilikçi kullanıcı deneyimin en iyi yanlarını bir araya getiriyor. Daha ince ve dayanıklı gövdesiyle öne çıkan katlanabilir telefon ileri düzey fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Huawei Mate X6 incelemesi ile telefona yakından göz atacağız.

Huawei Mate X6 İncelemesi

Özel Uzay Çağı Yörünge tasarımına sahip olan Mate X6 modeli Nebula Dokusu içeriyor. Telefonda ayrıca vegan deri ve fiberglas malzeme teknolojisi de mevcut. Tüm bunlar, telefonun hem etkileyici görünmesini sağlıyor hem de kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

239 gram ağırlığındaki telefonun katlanmamış hâli 4,6 mm inceliğinde. Aşırı ince ve hafif olan telefon dayanıklılık konusunda da çok başarılı bir performans sergiliyor. 550MPa akma mukavemetine sahip havacılık sınıfı alüminyum orta çerçeveye sahip telefonda gelişmiş çok boyutlu menteşe mevcut.

Bu menteşe 1900 MPa ultra yüksek dayanıklılığa sahip çelikten üretildi. Telefonda her türlü baskıyı karşılayacak şekilde 380 GPa sıkıştırma direncine sahip karbon fiber iç ekran plakası da yer alıyor.

Telefonun dayanıklılık özellikleri bunlarla sınırlı değil. 2. Nesil Kunlun Glass, ekranı çizilmelere ve darbelere karşı koruyor. Böylece telefon çok ince ve hafif olmasına rağmen üst düzey dayanıklılık sunuyor.

7,93 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 2440 × 2240 çözünürlük, 1-120Hz LTPO 2,0 uyarlanabilir yenileme hızı, 1800 nit Tepe parlaklığı, 1440Hz PWM Karartma, HDR Canlı sunuyor.

6,45 inç büyüklüğüne sahip kapak ekran ise inç 2440 × 1080 Çözünürlük, 1-120Hz LTPO 2,0 uyarlanabilir yenileme hızı, 2500 nit en yüksek parlaklık, 1440Hz PWM Karartma, HDR sunuyor.

Mate X6 modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.4-f/4.0 10 seviyeli ayarlanabilir fiziksel diyaframlı kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde f/3.0 diyafram değerine sahip telefoto makro kamera bulunuyor.

Telefonda ayrıca 1,5 M Spektral Kanalına sahip ve XD Fusion teknolojisini destekleyen Ultra Chroma kamera da bulunuyor. Olağanüstü renk doğruluğu sunan kamera her renk detayını doğru şekilde ayarlıyor. Bu sayede her ton doğal ve gerçekçi görünüyor.

Telefoto makro kamera 5 cm'ye kadar yaklaşabiliyor. 4x periskop optik yakınlaştırma imkânı sunan bu kamera ayrıca 2,5 cm geniş açılı makroyu da destekliyor. EDoF özelliği, yakından çekilen görüntülerdeki optik bulanıklığı kaldırıyor.

Odaklama motorunu farklı konumlara sürerek alan derinliğini genişleten çok çerçeveli bir füzyon algoritması içeren kamera, doğal bokeh arka planına karşı öne çıkan daha net bir görüntü elde edilmesini sağlıyor.

Ultra diyaframlı kamera, farklı çekim sahneleri için akıllı şekilde ayarlanabilen f/1.4-f/4.0 arasında 10 seviyeli ayarlanabilir fiziksel diyafram ile birlikte geliyor.

Telefon bunların yanı sıra çeşitli görüntü modları aracılığıyla dinamik fotoğrafların çekilmesine ve düzenlenmesini sağlayan Hareketli Resim özelliğini de destekliyor. Bu özellik, kullanıcılara daha yaratıcı bir özgürlük sunuyor.

Birden Çok Pozlama modu, hareket hâlindeki bir objeyi çekerken görüntü efekti elde etmek için birden fazla pozlama gerçekleştiriyor.

Uzun Pozlama modu, kalabalık manzara ya da işlek cadde gibi kalabalık yerlerde etkileyici görüntüler ortaya çıkarıyor. Uzun Pozlama, kalabalık ortamda bir veya birden fazla kişiyi ön plana çıkarmak için çok kullanışlı bir mod.

Katlanabilir telefon yenilikçi kullanıcı deneyimi sunuyor. Mate X6 modeli katlanmış durumdan katlanmamış duruma kadar sinyal algılama yeteneğini büyük ölçüde geliştirerek kullanıcılara zayıf sinyallerde bile kararlı bir ağ sunuyor.

Yenilikçi canlı çoklu görev özelliği sayesinde ekran genişletilmiş bir görünümünde aynı anda üç uygulama çalıştırabiliyor. Bölünmüş ekran modunda üç uygulamadan birini büyütebilir, daha sonra o uygulamayı tam ekrana genişletebilirsiniz. Üç uygulama arasında çok pratik şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Telefonda Emoji Çarpışması isimli etkileşimli bir tema da bulunuyor. Telefonu sallayarak emojilerin hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Sallama sırasında emojilerin ifadeleri değişir. Emojiler sallamanın yoğunluğuna bağlı olarak baş dönmesi ve öfke gibi duygulara geçiş yapar.

Hava Çemberleri (Air Hoops) isimli eğlenceli bir kilit ekran oyunu da yer alıyor. Hava Çemberleri, ekran kildiini açmadan oynayabileceğiniz etkileşimli bir oyundur. Ayarlar menüsündeki "Ana ekran ve stil" kategorisine girip Temalar söz konusu temayı etkin hâle getirebilirsiniz.

Ultra yüksek termal iletkenliğe sahip grafen ve ısı kaynağı ayrımı gibi yenilikçi malzemeler, telefonun ısı dağılım alanının yüzde 30 oranında artırılmasıyla verimli soğutmaya sahip olmasını sağlıyor.

EMUI 15 ile birlikte gelen telefon 66W kablolu, 50W kablosuz Huawei SuperCharge hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Telefonda ayrıca 5.110 mAh batarya kapasitesi de bulunuyor.

Huawei Mate X6 Özellikleri

Renk Seçenekleri: Siyah ve Nebula Kırmızısı

Siyah ve Nebula Kırmızısı Ağırlık: 239 gram

239 gram Kalınlık: Katlanmış: 9,9 mm (Vegan Deri) / Katlanmamış: 4,6 mm

Katlanmış: 9,9 mm (Vegan Deri) / Katlanmamış: 4,6 mm Dış Ekran: 6,45 inç 2440 × 1080 Çözünürlük, 1-120Hz LTPO 2,0 uyarlanabilir yenileme hızı, 2500 nit en yüksek parlaklık, 1440Hz PWM Karartma, HDR, 2. Nesil Kunlun Glass.

6,45 inç 2440 × 1080 Çözünürlük, 1-120Hz LTPO 2,0 uyarlanabilir yenileme hızı, 2500 nit en yüksek parlaklık, 1440Hz PWM Karartma, HDR, 2. Nesil Kunlun Glass. İç Ekran: 7,93 inç 2440 × 2240 çözünürlük, 1-120Hz LTPO 2,0 uyarlanabilir yenileme hızı, 1800 nit Tepe parlaklığı, 1440Hz PWM Karartma, HDR Canlı, Karbon Fiber İç Elek Plakası.

7,93 inç 2440 × 2240 çözünürlük, 1-120Hz LTPO 2,0 uyarlanabilir yenileme hızı, 1800 nit Tepe parlaklığı, 1440Hz PWM Karartma, HDR Canlı, Karbon Fiber İç Elek Plakası. İşletim Sistemi: EMUI 15

EMUI 15 İşlemci: Sekiz çekirdekli Kirin 9020

Sekiz çekirdekli Kirin 9020 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 48 MP Telefoto Makro Kamera (F3.0 Diyafram Açıklığı, OIS) / 50 MP Ultra Diyaframlı Kamera (F1.4-F4.0 10 boyutlu ayarlanabilir fiziksel diyafram OIS) / 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera (F2.2 Diyafram) / 1.500.000 spektral kanallı Ultra Chroma Kamera

48 MP Telefoto Makro Kamera (F3.0 Diyafram Açıklığı, OIS) / 50 MP Ultra Diyaframlı Kamera (F1.4-F4.0 10 boyutlu ayarlanabilir fiziksel diyafram OIS) / 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera (F2.2 Diyafram) / 1.500.000 spektral kanallı Ultra Chroma Kamera Ön Kamera: Katlanmış: 8 MP Kamera (F2.4 diyafram açıklığı) / Katlanmamış: 8 MP Kamera (F2.2 diyafram açıklığı)

Katlanmış: 8 MP Kamera (F2.4 diyafram açıklığı) / Katlanmamış: 8 MP Kamera (F2.2 diyafram açıklığı) Batarya: 5110 mAh.

5110 mAh. Hızlı Şarj: 66W kablolu HUAWEI SuperCharge / 50W kablosuz HUAWEI SuperCharge

66W kablolu HUAWEI SuperCharge / 50W kablosuz HUAWEI SuperCharge Suya Karşı Dayanıklılık: IPX8 (2 metreye kadar)

Huawei Mate X6 Fiyatı

Huawei Mate X6 modeli 6 bin 999 TL değerindeki Huawei Watch GT 4 41 mm, 1.799 TL Değerindeki Huawei SuperPower şarj cihazı (maksimum 66W) ve 22 bin TL değerindeki bir yıllık ekran hasarı garantisi hediyesi ile birlikte 109 bin 999 TL fiyata satılıyor. Huawei mağazasında ayrıca 5 bin TL sepet indirimi de mevcut.