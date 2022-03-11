Taşınabilirlik, güçlü donanım, pil ve şarj performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Huawei MateBook D15 R5 kullanıcıların karşısına çıktı. Huawei MateBook D15 R5 incelemesi ile yeni dizüstü bilgisayarın tüm donanımına ve özelliklerine yakından bakacağız.

Huawei MateBook D15 R5 İncelemesi Detayları

Oldukça etkileyici bir tasarıma sahip olan Huawei MateBook D15 R5, yalnızca 16,9 mm kalınlığında. İnanılmaz derecede ince olan dizüstü bilgisayar, kullanım konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Sahip olduğu şık görünüm ile dikkatleri üzerinde toplayan bilgisayar 1,53 kilogram ağırlığında.

Dizüstü bilgisayar, sahip olduğu hafiflik sayesinde her yere kolaylıkla taşınabiliyor. Dolayısıyla MateBook D15 R5, özellikle bilgisayar üzerinden çalışan kişiler için harika bir seçenek. Ağırlığın ve inceliğin yanı sıra taşınabilirliği basit hale getiren bir faktör daha bulunuyor.

İlgi odağı haline gelmeyi başaran dizüstü bilgisayarda geniş bağlantı noktaları yer alıyor. Zengin bağlantı noktalarına sahip olan laptopta bir adet USB-C, bir adet HDMI, bir adet USB 3.2 Gen 1, iki adet USB 2.0 ve 3,5 mm ses girişi mevcut.

Bilgisayarın çok sayıda bağlantı noktasına sahip olması, taşınabilirliğini daha kolay hale getiren etkenler arasında yer alıyor. Örneğin kafede dizüstü bilgisayarınız üzerinden çalışırken tablet ve akıllı telefon gibi cihazları çok pratik bir şekilde bağlantı noktalarına takalabilirsiniz.

Matebook D15 R5, tasarımın ve taşınabilirliğin yanı sıra işlevselliğiyle de ön plana çıkıyor. Multi-Screen Collaboration yani Çoklu Ekran Kullanımı özelliği, Huawei marka telefon sahiplerine dizüstü bilgisayar kullanım esnasında büyük rahatlık sağlıyor.

Huawei marka telefon ile dizüstü bilgisayar arasında köprü görevi gören özellik, tek dokunuşla telefon ile bilgisayar arasında bağlantı kuruyor. Bağlantı kurulduktan sonra bilgisayarınızın masaüstünde telefonunun ekranı yer alacak.

Bilgisayarınız üzerinden telefonunuz ile ilgili birtakım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin telefonunuzu kullanmadan yalnızca bilgisayarınız üzerinden telefonunuzun galerisinde yer alan fotoğrafları görüntüleyebilir ve bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

Fotoğrafları bilgisayara aktarma işlemi için yapmanız gereken yalnızca söz konusu fotoğrafı seçmek ve masaüstüne atmak. Normal şartlarda bu işlem için telefonu USB kablo aracılığı ile bilgisayara bağlamak, resimlerin bulunduğu klasörü bulmak gibi uzun süren adımları uygulamanız gerekiyor. Huawei, bu uzun sürece müdahale ediyor ve işlemi çok pratik hale getiriyor.

Multi-Screen Collaboration özelliği elbette yalnızca fotoğraf aktarma ile sınırlı değil. Bu özellik sayesinde bilgisayarınız üzerinden tıpkı telefon kullanıyormuş gibi arkadaşlarınızla veya ailenizle mesajlaşabilirsiniz. Mesajlaşmanın yanı sıra birçok işlemi daha yapabilirsiniz.

Görüntülü görüşmelerde çok büyük bir öneme sahip olan yerleşik kamera, dizüstü bilgisayar modellerinin neredeyse tamamında ekranın üst kısmında yer alıyor. Bu durum, güvenlik konusunda bazı endişeleri beraberinde getiriyor.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık çok fazla sayıda kötü amaçlı yazılım bulunuyor. Bu kötü amaçlı yazılımların bir kısmı, dizüstü bilgisayarlarında yer alan yerleşik kameraları kullanarak insanları izliyor, kaydediyor ve kaydettiği görüntüleri bilgisayar korsanlarına gönderiyor.

Bu durumdan dolayı endişelenen kullanıcılar, dizüstü bilgisayarların kamerasını bir bant veya aparat ile kapatıyor. Bu, dizüstü bilgisayar kullanım deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Kullanıcıların endişesini göz önünde bulunduran Huawei, bu sorunu ortadan kaldırmak için çok başarılı bir çözüm sundu.

Huawei MateBook D15 R5 modelinin ekranında herhangi bir yerleşik kamera yer almıyor. Dolayısıyla bu bilgisayara baktığınızda kameranın nerede olduğunu merak edebilir veya kameranın yer almadığını düşünebilirsiniz. Yerleşik kamera, bu bilgisayarda klavyenin altına entegre edildi.

Bilgisayarın klavyesine baktığınızda üst kısımda kamera simgesinin yer aldığı bir tuş göreceksiniz. Görüntülü görüşme yapacağınız zaman söz konusu tuşa basarak kameranın açılmasını sağlayabilirsiniz. Görüntülü arama sona erdikten sonra tekrar o tuşa basarak kamerayı gizleyebilirsiniz.

Yerleşik kameranın klavyeye entegre edilmesi hem gizliliğin üst seviyeye taşınmasını hem de ekranın çok ince olmasını mümkün hale getiriyor. Böylece bilgisayarı kullanırken kameranın sizi izleyip izlemediği konusunda endişelenmenize ve bunun için kameraya bant yapıştırmanıza gerek kalmıyor. Gizliliğin yanı sıra özellikle film veya dizi izlerken çok başarılı bir deneyim elde ediliyor.

Zengin işlevsellikleri ile kullanıcıları etkileyen MateBook D15 R5, bilgisayar açma sürecini çok pratik hale getiriyor. Diğer bilgisayarlarda bilgisayarı açmak için önce güç butonuna basmanız ve ardından parolanızı yazmanız gerekiyor.

Huawei tarafından geliştirilen ve satışa sunulan dizüstü bilgisayarda parmak izi ile hızlı giriş yapılabiliyor. Herhangi bir parola girilmesine gerek bırakmayan özellik, güç butonuna entegre edildi. Böylelikle sisteme giriş yapmak için parola yerine parmak izi kullanabilirsiniz.

Parmak izi özelliği, kullanım kolaylığının yanı sıra üst seviye güvenlik sunuyor. Bu sayede diğer kişiler bilgisayarınızı izinsiz kullanamıyor. Bilgisayarda ayrıca ters SuperCharge desteği de bulunuyor. Kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan özellik sayesinde telefonunuzu USB Type-C portu üzerinden hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.

Yüksek kapasiteli 56Wh batarya, bilgisayarı uzun saatler boyunca pil konusunda herhangi bir endişe yaşamadan kullanmanıza olanak tanıyor. Gün içerisinde ister çevrim içi alışveriş yapabilir ister sunum oluşturabilir ister film, dizi veya video izleyebilir isterseniz de internette gezinebilirsiniz.

Uzun süren yolculuklar sırasında bilgisayarınız üzerinden video izlemek isteyebilirsiniz ancak pil konusunda kafanızda bazı soru işaretleri olabilir. Huawei tarafından satışa sunulan bilgisayar, 6,3 saate kadar 1080p çözünürlüğünde video oynatabiliyor. Laptop ayrıca 6,6 saate kadar ofis işlerinin yapılabilmesine ve 6,2 saate kadar internette gezinmeye imkân tanıyor.

Batarya kapasitesi ile dikkat çeken bilgisayarın ne kadar sürede şarj olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Hızlı şarj teknolojisini destekleyen laptop, 30 dakika içerisinde yüzde 53 seviyesine kadar şarj olabiliyor. Böylece şarjın dolması için uzun saatler boyunca beklemenize gerek kalmıyor.

Kullanıcıların göz sağlığına önem veren laptopta TÜV Rheinland tarafından onaylanan Göz Konforu Modu yer alıyor. Bu mod, kullanım esnasında gözleri yoran ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen mavi ışığı azaltıyor.

Göz Konforu Modu, retinayı korumak ve göz yorgunluğunu engellemek için beyaz dengesini ve renk tonunu otomatik olarak ayarlıyor. Modu çok pratik bir şekilde aktif hale getirdikten sonra renk sıcaklığını dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bilgisayar, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Yüzde 87 ekran gövde oranı ile dikkat çeken dizüstü bilgisayarın FullView ekranında 178 derecelik görüş açısı bulunuyor. Cihazın çerçeve kalınlığı ise 5,3 mm.

Gücünü AMD Ryzen 5 5500U işlemcisinden alan modelde AMD Radeon Vega 8 Graphics ekran kartı yer alıyor. 8 GB DDR4 RAM’in yer aldığı bilgisayar bu sayede kullanıcıların isteklerine çok hızlı bir şekilde yanıt verebiliyor.

Bilgisayarın depolama tarafında üstün performans sunan 512 GB NVMe PCIe SSD bulunuyor. Böylece sistem ve programlar çok hızlı bir şekilde açılabiliyor, büyük boyutlu dosyalar çok kısa sürede çıkarılabiliyor. Böylece bilgisayarın ve programların açılması, dosyaların çıkarılması için uzun süre beklemenize gerek kalmıyor.

Editörün Yorumu

MateBook D15 R5 zengin özellikler, güçlü donanım ve şık tasarım ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Bu, Huawei şirketinin hem taşınabilirlik hem performans hem de gizlilik konularında çok başarılı bir ürün ortaya koyduğunu gözler önüne seriyor.

Huawei tarafından satışa sunulan MateBook D15 R5 okul, multimedya ve iş konularında tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir model. Bilgisayarı çok rahat bir şekilde taşıyabilir, işlemleri çok hızlı bir şekilde yapabilir ve kaliteli ekranı sayesinde üst seviye seyir deneyimi elde edebilirsiniz.

MateBook D15 R5 Teknik Özellikleri

Ekran : 15,6 inç, IPS, FHD, 16:9 / %87 ekran gövde oranı

: 15,6 inç, IPS, FHD, 16:9 / %87 ekran gövde oranı İşlemci : AMD Ryzen 5 5500U

: AMD Ryzen 5 5500U Ekran Kartı : AMD Radeon Vega 8 Graphics

: AMD Radeon Vega 8 Graphics RAM : 8 GB DDR4

: 8 GB DDR4 Depolama : 512 GB NVMe PCIe SSD

: 512 GB NVMe PCIe SSD Wi-Fi : IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/5GHz, 2x2 MIMO, Wi-Fi 6

: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/5GHz, 2x2 MIMO, Wi-Fi 6 Boyut: 16,9 mm x 357,8 mm x 229 mm

16,9 mm x 357,8 mm x 229 mm Ağırlık : 1,63 Kg

: 1,63 Kg Ses : 2 mikrofon / 2 hoparlör

: 2 mikrofon / 2 hoparlör Portlar: USB-C x 1 (Ters SuperCharge destekli), HDMI x 1, USB-A (USB 3.2 Gen 1) x 1, USB-A (USB 2.0) x 2, 3,5 mm Jak

Huawei MateBook D15 R5 Fiyatı

MateBook D15 R5 + Huawei Bluetooth Mouse AF30 Fiyatı: 9.699 TL

MateBook D15 R5 + Huawei Bluetooth Mouse AF30 + Huawei Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası + Huawei WiFi AX3 Dual-Core Fiyatı: 10.499 TL

MateBook D15 R5 + Huawei Bluetooth Mouse AF30 + Huawei Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası + Huawei WiFi AX3 Dual-Core + Huawei MateView GT 34 Fiyatı: 14.848 TL

MateBook D15 R5 + Huawei Bluetooth Mouse AF30 + Huawei Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası + Huawei WiFi AX3 Dual-Core + Huawei MatePad 11 + Huawei MatePad Kalem + Huawei MatePad 11 klavye Fiyatı: 14.578 TL

MateBook D15 R5, mouse ile birlikte 9.699 TL fiyat etiketi ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Eğer mouse ve dizüstü bilgisayarın yanı sıra sırt çantası ve Huawei WiFi AX3 Dual-Core da almak isterseniz 10 bin 499 TL ödemeniz gerekiyor. Bu ücretlerin indirimli fiyat olduğunu belirtelim.