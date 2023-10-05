Yüksek yenileme hızı, şık tasarım, büyüleyici ekran, güçlü donanım, yüksek batarya kapasitesiyle öne çıkan Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition, üst düzey bir tablet deneyimi sunuyor. Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition incelemesi ile yeni tablet modelini detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition İncelemesi

11,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition'ın 3:2 FullView ekranı 2200 x 1440 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, oyunlarda ve hızlı hareket eden videolarda akıcı bir deneyimin elde edilmesini sağlıyor. Bu da kullanımı doğrudan olumlu yönde etkiliyor.

Yansımasız, kâğıt benzeri ekran tasarımına sahip olan tabletteki nano düzeyde parlama önleyici kaplama teknolojisi, tüm ışık parazitlerinin yüzde 97'sini ortadan kaldırıyor. Böylece kâğıt benzeri bir görsel deneyim elde ediliyor. Cihaz bu sayede daha az göz yorgunluğu ile tablet kullanılabiliyor.

Güneş ışığı ya da parlak ışıklar altında daha iyi bir ekran deneyimi sunan cihaz yüzde 86 ekran gövde oranıyla dikkat çekiyor. 6,85 mm kalınlığındaki tablet yalnızca 499 gram ağırlığında. İnce ve hafif bir yapıya sahip olan cihaz böylelikle gün içerisinde çok kolay bir şekilde taşınabiliyor.

Alüminyum alaşım ile üretilen yekpare gövdeli tablette Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. 4 nm yüksek performanslı işlemci slayt hazırlama, not alma, oyun oynama, internette gezinme, video izleme gibi aktivitelerin sorunsuz şekilde yapılabilmesine olanak tanıyor.

7700 mAh batarya kapasitesine sahip olan tablet, tam şarj ile 10,5 saate kadar video oynatabiliyor. Bu sayede tableti gün içerisinde uzun saatler boyunca şarj konusunda endişe yaşamadan kullanabilirsiniz. Uzun pil ömrü özellikle yolculuklarda büyük bir avantaj sağlıyor.

HarmonyOS 3.1 işletim sistemi ile beraber gelen cihazda FollowCam isimli akıllı takip kamerası özelliği bulunuyor. Bu özellik, görüntülü görüşme esnasında 8 MP çözünürlüğünde 105 derece görüş alanı sunan ön kameranın hareket hâlindeki kullanıcıya odaklanmasına imkân tanıyor.

Huawei marka tablet, PC App Engine sayesinde bilgisayar benzeri kullanım sunuyor. Akıllı manyetik klavye desteği, tablet üzerinden çok rahat bir şekilde yazı yazılabilmesini sağlıyor. Kısayol tuşları ise kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Tablet ayrıca tablet modeli Multi-Window, App Multiplier ve SuperHub özelliklerini destekliyor.

Ayrılabilir klavye ile ergonomik kullanım koşulları sunan cihazda gelişmiş Huawei Notes uygulaması da mevcut. Uygulama üzerinden çok pratik bir şekilde not alabilir ve notlarınıza hızlıca erişebilirsiniz. Fosforlu kalem seçeneğiyle bir yazının önemli kısımlarını işaretleyebilirsiniz.

Basınca duyarlı silgi, detaylı arama, el yazısını standart metne dönüştürme, el yazısıyla yazma dahil olmak üzere çeşitli özellikler, tablet üzerinden yazı yazmayı çok keyifli hâle getiriyor. Cihaz, renkli e-kitap modu sayesinde dergileri ve çizgi romanları kâğıttan okuyormuş gibi hissettiriyor.

MatePad 11.5 PaperMatte Edition aynı anda iki kulaklık bağlantısını destekliyor. Böylelikle iki kişi aynı anda farklı kulaklıklar ile bir şeyler izleyebiliyor ya da müzik dinleyebiliyor. Kulaklıkların ses düzeyinin de kolayca ayarlanabilmesi deneyimi olumlu yönde etkiliyor.

AppGallery'de alışveriş ve seyahat gibi çeşitli kategorilerde en popüler hizmetlerin resmî olarak yayımladığı uygulamalar mevcut. Ayrıca Facebook, WhatsApp, Spotify, Netflix ve Instagram gibi uygulamalara doğrudan AppGallery'den ulaşabilirsiniz.

Google uygulamaları için GBox isimli üçüncü parti hizmet, daha stabil ve akıcı kullanım deneyimi sunuyor. Tamamen reklamsız olan GBox'ın hiçbir koşulda tabletten kaldırılmaması gerekiyor. GBox'ın ayarlarında yer alan "Klon" seçeneği, uygulamalardaki bildirim sorunlarını çözüyor.

Gbox'ı tablete indirmek için AppGallery'den YouTube'u aratın ve listeden YouTube'u seçin. GBox'ın web sayfasına yönlendirileceksiniz. Açılan sayfadan "Get GBox" butonuna basın ve indirme işlemini uygulayın.

Kurulum süreci tamamlandıktan sonra gerekli olan izinleri verin. Son olarak Google hesabınız ile giriş yapın. Bu adımı uyguladıktan sonra GBox'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Göz korumalı parlama önleyici ekrana sahip olan Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition, güneş ışığı veya parlak ışıklar altında daha iyi performans sergiliyor. Tabletin ekranı, tüm ışık parazitlerinin %97'sini ortadan kaldırarak kâğıt benzeri bir görsel deneyim sunuyor.

Yüksek batarya kapasitesi, uzun süre boyunca şarj konusunda endişe yaşanmamasını sağlarken yüksek performanslı işlemci ise tabletin sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesine imkân tanıyor. Bir tablet satın almak istiyorsanız Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition modelini tercih edebilirsiniz.

Huawei tarafından üretilen tablet hem iş hem okul hem de multimedya konularında ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacaktır.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition Özellikleri

Ekran Boyutu : 11,5 inç

: 11,5 inç Ekran Çözünürlüğü : 2200 × 1440 piksel

: 2200 × 1440 piksel Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon™ 7 Gen 1

: Snapdragon™ 7 Gen 1 Batarya : 7.700 mAh

: 7.700 mAh RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 13 MP

: 13 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Yazılım : HarmonyOS 3.1

: HarmonyOS 3.1 Ağırlık : 499 gram

: 499 gram Kalınlık: 6,85 mm

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition Fiyatı

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition modeli Huawei M-Pencil, Huawei MatePad 11.5 PaperMatte klavye, ekran hasarı garantisi ile beraber 11 bin 999 TL'ye satılıyor. Kampanya kapsamında 700TL’lik AMP115PM700PR indirim kuponu mevcut. Ayrıca 300 TL sepet indirimi de bulunuyor.

Huawei mağazasında yeni bir kablosuz kulaklık satın almak isteyen kişiler için önemli bir fırsat bulunuyor. FreeBuds 5, FreeBuds 5i ve FreeBuds SE 2'de yüzde 40'a varan paket indirimi fırsatı da sunuluyor.