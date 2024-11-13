Huawei MatePad Pro 12.2 İncelemesi: Dünyanın En Parlak Ekranlı Tableti!

Dünyanın en parlak ekranına sahip tableti Huawei MatePad Pro 12.2, Tandem OLED PapperMatte ekranıyla kendisine hayran bırakıyor. Huawei MatePad Pro 12.2 incelemesi ile yeni tabletin neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Huawei MatePad Pro 12.2 İncelemesi

12,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, Tandem OLED PapperMatte ekran üzerinde 2800 x 1840 çözünürlük, 2.000 nit parlaklık, 2.000.000:1 karşıtlık oranı ve 144Hz yenileme hızı sunuyor.

Nano-seviye piksel dizilim teknolojisiyle uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanan ekran 10 bit 1,07 milyar renk gösterimi ve P3 renk gamutu içeriyor. Ekranın oldukça yüksek parlaklık ve kontrast sunarak her detayın görülebilmesine imkân tanıdığını belirtelim.

Çok şık bir görünüme sahip olan tablet %92 ekran gövde oranı sunuyor. Bu, ince çerçeveler eşliğinde daha geniş bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Çevresel ışık parazitini yüzde 99 oranında ortadan kaldıran nano ölçekli parlama önleyici aşındırma teknolojisi ve ekran yansıtıcılığını ciddi ölçüde azaltan magnetron nano-optik katmanlarla desteklenen tablette yansıma önleme teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, doğrudan güneş ışığı altında bile ekranın görülebilmesine yardım ediyor.

Ekranda yansıma probleminin yaşanmaması çok büyük bir avantaj sağlıyor. Tablet ayrıca göz sağlığını korumaya yardımcı olan, ışık parlaması ve kırılımlarını engelleyen PaperMatte 2.0 ekran teknolojisine sahip. Bu teknoloji ayrıca kâğıt benzeri deneyim sunarak tablet deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

2880 Hz PWM dimming ile göz konforu sağlayan tabletin SGS Düşük Göz Yorgunluğu 2.0 Üstün Performans Sertifikası, TÜV Rheinland Yansımasız Ekran Sertifikası ve TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Sertifikasına da sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Yalnızca 508 gram ağırlığında olan tablet 5,5 mm kalınlığında. Bu, tabletin gün içerisinde herhangi bir sorun yaşanmadan kolayca taşınabilmesini sağlıyor.

10.100 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken cihaz 14 saat kesintisiz video oynatabilme imkânı ve 380 günlük stand-by süresi sunuyor. Uzun pil ömrü, özellikle uzun saatler süren seyahatlerde oldukça önemli avantaj elde edilmesine imkân tanıyor.

100W Huawei SuperCharge hızlı şarj teknolojisi, tabletin hızlı şekilde şarj olabilmesini sağlıyor. Bu sayede şarj işlemi için uzun süre boyunca beklenmesine gerek kalmıyor.

Tüm ses alanını optimize eden Huawei Sound teknolojisi, benzersiz bir dinleme deneyimi sunuyor. Güçlü baslar sağlayan cihazda yenilikçi 8 sürücülü hoparlör dizilimi bulunuyor. Bu, üstün ses kalitesi elde edilmesine olanak tanıyor.

NearLink destekli 3. nesil M-Pencil, Tandem OLED PaperMatte ekran ile birleşince harika bir deneyim elde ediliyor. 3. nesil M-Pencil, 10 binden fazla basınç seviyesi ve ultra düşük gecikme sunuyor. Bu sayede göz alıcı çizimler yapılabiliyor.

Kâğıt üzerine yazma hissini kusursuz şekilde veren mikro titreşim ve sönümleme teknolojisi, yaratıcılığın sınırlarının zorlanmasına yardım ediyor.

Yalnızca 420 gram ağırlığındaki akıllı manyetik klavye, tabletin dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilmesini sağlıyor. Cilt dostu malzemelerle üretilen klavye, günlük lekelere karşı dayanıklı. Klavyeyi tablet ile kolayca eşleştirebilir ve ultra düşük gecikme ile yazı yazmaya başlayabilirsiniz.

Kısayol tuş desteği, kullanımı çok daha kolay hâle getiriyor. Klavyede ayrıca kalem saklama alanı da bulunuyor. Kalemi bu alana koyarak kaybolmasını önleyebilir, ihtiyaç duyduğunuzda hızlıca ulaşabilirsiniz.

Ayrılabilir yapıya sahip klavye, ergonomik kullanım koşulları sunuyor. Klavyeyi ihtiyaçlarınız doğrultusunda ayarlayabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tablet, bilgisayar benzeri deneyim sunmasına rağmen PC’ye kıyasla daha hafif, daha kullanışlı ve taşıması çok daha kolay. Akıllı manyetik klavye ve NearLink destekli 3. nesil M-Pencil, üretkenliğin artmasında oldukça önemli bir rol üstleniyor.

Huawei, tablet üzerinden çizim yapan kişiler için harika bir uygulama sunuyor. Huawei'nin Çin Sanat Akademisi iş birliğiyle geliştirdiği özel GoPaint uygulaması, zengin resim efektleri ve özellikleriyle öne çıkıyor.

Gerçeğe yakın birtakım fırça ve gerçekçi dokular sunan yeni profesyonel fırça motoru, her fırça darbesiyle ekranda şaheserler yaratmanıza yardımcı oluyor. Çift efektli fırça, iki fırçayı birleştirerek benzersiz fırçalar oluşturuyor. Gerçekçi doku, altın ipek, gümüş ipek ve pirinç kâğıdı gibi ince dokulu tuvaller arasında gezinebilmenizi sağlıyor.

Akışkan fırça, mürekkep ve sulu boyanın etkilerini ve doğal karışımlarını taklit ediyor. Sıçratma fırçası ise kalemi üzerine getirip iki kez dokunarak mürekkep sıçramaları oluşturabilmenize olanak tanıyor.

8K tuvalleri ve 120 FPS yüksek kare hızını destekleyen FangTian Boyama Motoru 2.0, son derece akıcı bir performans sunuyor.

Huawei tarafından sunulan Not Defteri uygulamasında hızlıca not alabilir, seçilen metnin rengini değiştirebilir, palette kendi renklerinizi oluşturabilir ve daha birçok işlemi sorunsuz şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Üst araç çubuğunda bulunan bölünmüş ekran simgesine dokunarak ekranı ikiye ayırabilir, böylece ekranın bir kısmıyla okuma yaparken diğer kısmıyla not alabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüze sahip uygulama aynı anda birden fazla not açma imkânı da sunuyor.

Akıllı takip kamerası özelliğine sahip olan tablet, görüntülü görüşme esnasında ön kameranın hareket hâlindeki kullanıcıya odaklanmasına imkân tanıyor. F/2.0 diyafram açıklığına sahip ön kamerada portre, gülümsemeyi yakala ve ses kontrolü dahil olmak üzere çeşitli fotoğraf modları mevcut.

Multi-Window, App Multiplier ve SuperHub özellikleri, verimliliğin artmasına katkı sağlıyor. Örneğin Multi-Window, birden fazla uygulamanın yan yana açılabilmesine imkân tanıyor. Resimleri, videoları ve metinleri SuperHub'a sürükleyip bırakarak aktarabilir ve böylece bağlı cihazlar arasında paylaşabilirsiniz.

Huawei MatePad Pro 12.2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 12,2 inç

12,2 inç Ekran Teknolojisi: Tandem OLED PapperMatte

Tandem OLED PapperMatte Ekran Çözünürlüğü: 2800 x 1840 piksel

2800 x 1840 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Gövde Oranı: %92

%92 Ekran Parlaklığı: 2.000 nit

2.000 nit Batarya: 10.100 mAh

10.100 mAh Hızlı Şarj: 100W Huawei SuperCharge

100W Huawei SuperCharge RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 13 MP (f/1.8 diyafram açıklığı, AF) ana kamera ve 8 MP (f/2.2 diyafram açıklığı) geniş açılı kamera

13 MP (f/1.8 diyafram açıklığı, AF) ana kamera ve 8 MP (f/2.2 diyafram açıklığı) geniş açılı kamera İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.2

HarmonyOS 4.2 Ağırlık: 508 gram

508 gram Kalınlık: 5,5 mm

Huawei MatePad Pro 12.2 Fiyatı

Huawei MatePad Pro 12.2 modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 6.998 TL değerinde MatePad Klavye ve M-pencil hediyesi ve 12 ay ekran hasarı garantisiyle birlikte 34 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Huawei mağazasında ayrıca 1.000 TL sepette indirim fırsatı ve 3 ay vade farksız taksit imkânı bulunuyor.