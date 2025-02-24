Huawei Nova 13 Serisi İncelemesi: 60 MP Ön Kamera, Yapay Zeka ve Dahası

Huawei Nova 13 ve Nova 13 Pro modellerinden oluşan yeni telefon seri, 60 MP ön kamera, yapay zeka destekli kamera sistemi, 100W hızlı şarj teknolojisi ve daha birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Huawei Nova 13 serisi incelemesi ile telefonları detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei Nova 13 İncelemesi

Türkiye'de şu anda Nova 13 modelinin beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. İki renk seçeneğinin de çok şık bir görünüme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Dinamik Ekose Doku tasarımıyla büyüleyen telefon yalnızca 6,98 mm kalınlığında. Ultra ince gövde, yaklaşık 195 gram ağırlığındaki telefonun daha rahat kullanılmasını sağlıyor.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1084 x 2412 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1,07 milyar renk sunuyor. Telefonda düz kenarlı ekran tasarımı tercih edilmiş.

1440 Hz Yüksek Frekanslı PWM Karartma⁠⁠ özelliğini destekleyen ekran %100 P3 geniş renk gamına sahip. Telefon SDR görüntüleri HDR kalitesinde ekrana yükselten AI HDR özelliğini de içeriyor.

Yapay zekâ destekli göz konforu özelliği, ortam ışığını ve görüntü içeriğini akıllıca algılıyor. Böylece mavi ışık seviyelerini kontrol ederek göz yorgunluğunu azaltıyor.

Nova 13 modeli büyüleyici ekran ve şık tasarımın yanı sıra kamerasıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Ultra Vision kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı makro kamera bulunuyor.

F/1.9 diyafram değerine sahip Ultra Vision kamera RYYB renk filtre dizisi ve QPD Full-Piksel Hassas Odaklama özelliklerini içeriyor. F/2.2 diyafram değerine sahip geniş açılı makro kamera ise 112 derecelik görüş alanı sağlıyor ve 2 cm makro çekime imkân tanıyor.

Arka kameralar ayrıca lazer odak sensörü ve 10 kanallı renk sıcaklık sensörüyle donatıldı. Ön yüzeyde 60 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş portre kamera yer alıyor. Bu kamera 100 derecelik görüş alanı sunuyor.

Yapay zekâ destekli yeni XD Portre Motoru sayesinde portre fotoğraf deneyimi bambaşka bir boyuta taşınıyor. Yüz hatlarını vurgulayan teknoloji, cilt dokusunu inceltip ten rengini netleştiriyor. Işık ile gölgeleri ise çok başarılı şekilde dengeliyor.

Bu portre motoru birden fazla avantaj sunuyor. Telefon sıkı, doğal görünümlü bir ciltle aerodinamik ve tanımlanmış bir yüz şekli oluşturmak için yüz kemik yapısını akıllı şekilde haritalandırıyor ve bununla beraber önemli yüz noktalarını doğru şekilde vurguluyor.

Yükseltilmiş bir cilt dokusu algılama sistemine sahip XD Portre Motoru, oyuk veya gevşemiş cilde sahip yüz bölgelerini doğru şekilde tanımlıyor. Cilt tonunda ince ayarlamalar yapan portre motoru lekeleri gideriyor ve hatta doğal cilt dokularını geliştiriyor.

XD Portre Motoru'n yer alan Yapay Zekâ Tonu teknolojisi, yüz ışığını ve gölgeyi hassas bir şekilde yeniden yaratıyor. Bu sayede gerçekçi, boyutlu portre için dengeli vurgular ve gölgeler elde ediliyor.

Her bir ten rengi için cilt tonlarını daha iyi hâle getiren yapay zeka renk ayarı, açık tenler için parlak, yarı saydam bir parıltıyı artırıyor. Sıcak tonlar için ise sağlıklı, doğal bir parlaklık ortaya çıkarıyor. Telefon ayrıca doğal, hassas ve şık olmak üzere üç farklı portre stili sunuyor.

Telefonda yapay zekâ destekli akıllı modlarla güçlü kamera sistemi bulunuyor. Bu, telefonun kameraları ile çok kaliteli sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

5.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefon uzun pil ömrü sunarak sık sık şarj etme derdini ortadan kaldırıyor. 100W Huawei SuperCharge Turbo hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefon yalnızca 9 dakikada %50 seviyesine kadar şarj olabiliyor.

Telefonda yapay zeka destekli şarj sıcaklığı kontrolü özelliği mevcut. Bu özellik, güvenli ve serin bir şarj deneyimi sunuyor. Nova 13'te yer alan pil ve şarj yönetimi işlevi ise batarya ömrünü uzatıyor.

EMUI 14.2, yükleme ve çalıştırma gibi önemli aşamalarda uygulama izinlerini kontrol etmenize imkân tanıyor. Bu sayede potansiyel riskli uygulamaların kısıtlı ve izole bir ortamda çalışması sağlanıyor. Birden fazla güvenlik katmanı ile kişisel bilgileriniz güvende kalıyor.

EMUI 14.2 gizlilik ve güvenlik odaklı özelliklerin yanı sıra eğlenceli işlev de sunuyor. Galerinizden favori ögelerinizi ve kesilmiş resimleri çıkartma olarak ekleyebilirsiniz. Böylece temaların daha eğlenceli görünmesini sağlayabilirsiniz.

Tüm Huawei cihazlardaki resmî uygulama mağazası olan AppGallery, dünyanın en iyi üç uygulama dağıtım platformlarından biri. AppGallery, Huawei cihazların kullanıcı ihtiyaçlarını ve tüm senaryo deneyimlerini karşılayan en iyi uygulamaları sorunsuz şekilde alması için birleşik bir giriş sağlıyor.

Çok sayıda küresel ve yerel üst düzey uygulamalara erişim sunan platform, kullanıcıların ilgi alanlarına göre akıllı önerilerde bulunuyor. Güvenlik ve gizlilik sertifikalarıyla tüm uygulamalar kullanıcı gizliliği kurallarına ve düzenlemelerine uygundur.

Uygulama sınıflandırma sistemi, kullanıcıların platformda güvenli, özel ve korumalı bir dijital ortamdan yararlanabilmelerini sağlamak için uygulamaların güvenlik seviyelerini belirliyor. Böylece güvenli bir kullanım deneyimi elde ediliyor.

Nova 13 serisinde birden fazla yapay zeka özelliği bulunuyor. Yapay Zekâ En İyi İfade Solo Çekimler özelliği yüz ifadelerinizi değiştiriyor ve çok sayıda solo fotoğraf çekiyor. Böylece düğün, havai fişek gösterisi gibi etkinliklerde önemli anları yakalamanızı sağlıyor.

Yapay Zekâ En İyi İfade Grup Fotoğrafları özelliği arkadaşlarınızla yaptığınız grup çekimlerinde herkesin ifadesini sorunsuz şekilde hizalamasına izin vererek uyumlu grup çekimleri oluşturuyor.

Yapay Zekâ En İyi İfade Dinamik Anlar özelliği, kaykay veya spor gibi yüksek enerjili aktiviteleri yakalamanızı sağlıyor. Yapay Zekâ En İyi İfade Süper Selfie, Süper Desen özelliği ise arkadaşlarınızla spontane fotoğraflar çekerken doğal, pozlanmamış ifadeleri en iyi şekilde yakalıyor.

Huawei Nova 13 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1084 x 2412 piksel

1084 x 2412 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Kirin 8000

Kirin 8000 Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP Ultra Vision Kamera (F1.9 diyafram açıklığı) ve 8 MP Ultra Geniş Makro Kamera (F2.2 diyafram açıklığı)

50 MP Ultra Vision Kamera (F1.9 diyafram açıklığı) ve 8 MP Ultra Geniş Makro Kamera (F2.2 diyafram açıklığı) Ön Kamera: 60 MP Ön Ultra Geniş Portre Kamera (F2.4 diyafram)

60 MP Ön Ultra Geniş Portre Kamera (F2.4 diyafram) Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 100W Huawei SuperCharge Turbo

100W Huawei SuperCharge Turbo Ağırlık: Yaklaşık 195 gram

Yaklaşık 195 gram Kalınlık: 6,98 mm

Huawei Nova 13 Fiyatı

Huawei Nova 13 modeli 1.899 TL değerindeki Huawei FreeBuds SE 3 ve 1.799 TL değerindeki Huawei SuperPower şarj cihazı hediyesiyle birlikte 27 bin 999 TL fiyata satılıyor.

Huawei Nova 13 Pro İncelemesi

Dinamik Ekose Doku tasarımı ile şık bir aksesuar olarak da öne çıkan telefon haki ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Süper Yıldız Yörünge Halkası tasarımı da telefonun etkileyici görünmesine yardım ediyor.

Yaklaşık 209 gram ağırlığındaki telefon yalnızca 7,82 mm kalınlığında. 6,76 inç ekran büyüklüğüne sahip Nova 13 Pro, OLED ekran üzerinde 1224 x 2776 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2160 Yüksek Frekanslı PWM Karartma ve AI HDR özelliğini sunuyor.

Dört kavisli ekran Yapay Zeka Display Turbo teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, net ve canlı renklere sahip bir görüntü kalitesi sunulmasına imkân tanıyor. Her sahne canlı ve parlak şekilde görünüyor. Bu, telefonda film ve dizi izlemeyi inanılmaz keyifli hâle getiriyor.

Yapay Zeka Göz Dostu Ekran teknolojisi, görüntü içeriğini akıllı tanıyarak piksel seviyesinde parlaklık ve karartma ayarlamaları yapıyor. Mavi ışık seviyelerini kontrol eden bu teknoloji göz yorgunluğunu azaltıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ayarlanabilir diyafram kamerası, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto portre kamerası ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı makro kamerası bulunuyor.

112 derecelik görüş alanı sunan ultra geniş açı makro kamerası 2 cm makro çekimleri yapılabilmesini sağlıyor. RYYB Renk Filtre Dizilimi Optik ve Yapay Zeka Görüntü Sabitleme özelliklerini içeren telefoto portre kamerası ise 3x optik zoom yapılabilmesine olanak tanıyor.

Telefonda f/1.4-f/4.0 ayarlanabilir fiziksel diyafram dikkat çekiyor. Portreler için uygulan olan f/1.4 diyafram açıklığı, ön plan detaylarını hassas şekilde ayırırken arka planı doğal olarak bulanıklaştırıyor. Böylece özneye saf, üç boyutlu bir odak sağlıyor.

F/2.0 diyafram açıklığı ile hareket halindeki evcil hayvanları yakalamak için optimum pozlama süresi sağlıyor. Işık ve alan derinliği dengeleyen bu ayar, manzara çekimleri için de ideal.

Alan derinliğini önemli ölçüde genişleten F/4.0 diyafram açıklığı, grup fotoğrafları içini uygun bir ayardır. Yapay zeka destekli bir özellik ise fotoğraflarda en iyi ifadeler elde edilmesini sağlıyor.

Arka kamera çok odaklı portre özelliği panoramik manzalar ile yakın çekimler arasında geçiş yapabilmenizi sağlıyor. 0.6X (Ultra Geniş), 1X (Standart), 2X (Orta Telefoto) ve 3X (Telefoto) zoom desteği mevcut.

Telefonun ön yüzeyinde 60 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı otomatik odaklı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde yakın çekim portre kamera yer alıyor. 100 derecelik görüş alanı sunan ultra geni açılı kamera QPD Tam Piksel Hassas Odaklama desteğine sahip.

Yakın çekin portre kamerası ise otomatik odaklamanın yanı sıra 2x optik yakınlaştırma ve 5x dijital yakınlaştırma imkânı sunuyor. Telefonda 0,7×-5× yakınlaştırmalı selfie modu mevcut. 0,7x ayarı manzaranın önünde özçekim yaparken çok kullanışlı. 2x ayarı doğal portreler sunarken 5x ayarı ise detaylı cilt dokusunu ortaya çıkarıyor.

EMUI 14.2 ile birlikte gelen Nova 13 Pro'da yapay zekâ destekli yeni XD Portre Motoru bulunuyor. Bu motor, çeşitli ayarlamalar yaparak portre fotoğraflarından çok başarılı sonuçlar alınabilmesine imkân tanıyor.

Huawei nova 13 Pro, QPD tek kamera ve dürbünlü derinlik ağlarını kullanarak Huawei'in kendi geliştirdiği Çoklu Görüntü Fotoğrafçılık sistemini entegre ediyor. Telefon böylece vurgulanan konu ile doğal bokeh efektli arka plan arasında kusursuz bir sınır elde ediyor.

Çift taraflı dört kavisli bir gövdeye sahip telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Uzun pil ömrü sunan telefon 100W Huawei SuperCharge Turbo hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefon bu teknoloji sayesinde sadece 9 dakikada %50 seviyesine kadar şarj olabiliyor.

Yapay zeka desteğine sahip şarj sıcaklığı kontrolü özelliği güvenli ve serin bir şarj deneyimi sunuyor. Pil ve şarj yönetimi işlevi ise batarya ömrünü uzatıyor.

Huawei Nova 13 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,76 inç

6,76 inç Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2776 piksel

1224 x 2776 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Kirin 8000

Kirin 8000 Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 50 MP Ayarlanabilir Diyafram Kamerası (F1.4~F4.0 diyafram, OIS) + 12 MP Telefoto Portre Kamerası (F2.4 diyafram açıklığı, OIS) + 8 MP Ultra Geniş Makro Kamera (F2.2 diyafram açıklığı)

50 MP Ayarlanabilir Diyafram Kamerası (F1.4~F4.0 diyafram, OIS) + 12 MP Telefoto Portre Kamerası (F2.4 diyafram açıklığı, OIS) + 8 MP Ultra Geniş Makro Kamera (F2.2 diyafram açıklığı) Ön Kamera: 60 MP Ultra Geniş Otomatik Odaklı Ön Kamera (F2.4 diyafram açıklığı) + 8 MP Yakın Çekim Portre Ön Kamera (F2.2 diyafram açıklığı)

60 MP Ultra Geniş Otomatik Odaklı Ön Kamera (F2.4 diyafram açıklığı) + 8 MP Yakın Çekim Portre Ön Kamera (F2.2 diyafram açıklığı) Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 100 W Huawei SuperCharge Turbo

100 W Huawei SuperCharge Turbo Ağırlık: Yaklaşık 209 gram

Yaklaşık 209 gram Kalınlık: 7,82 mm

Huawei Nova 13 Pro Fiyatı

Huawei Nova 13 Pro modeli 3.699 TL değerindeki Huawei FreeBuds 6i ve 1.799 TL değerindeki Huawei SuperPower şarj cihazı hediyesiyle birlikte 34 bin 999 TL fiyata satılıyor.

Bu içerik Huawei iş birliği ile hazırlanmıştır.