Huawei Nova Flip Özellikleri ve Fiyatı

Huawei imzalı yeni akıllı, katlanabilir telefon modeli Nova Flip’in tanıtım tarihi yaklaşırken cihazın sahip olacağı bazı özellikler de açığa çıktı. Uygun bir fiyatla satışa sunulması beklenen telefonda bilinenler şimdilik sınırlı.

Sektöre bomba gibi düşen bu özellikler ve fiyatı ile ilgili detayları bu yazımızda kaleme aldık. İşte, yeni katlanabilir telefon Huawei Nova Flip’e ilişkin bilinmesi gereken ayrıntılar!

Huawei Nova Flip Özellikleri

Dikey olarak tasarlanan katlanabilir telefon bu anlamda Nova serisinde bir ilk olarak karşımıza çıkıyor. 4 Farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülmesi beklenen cihaza ilişkin sızıntı görsellerde yeşil, beyaz, sakura pembesi ve siyah renkli alternatifler görülüyor. Teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

6.94 inç büyüklüğünde LTPO OLED Ekranın yanı sıra 2.14 inçlik kapak ekranı bulunuyor.

Ekran yenileme hızı 120 Hz olarak belirtilmiş.

Ekran çözünürlüğü ise 2690 x 1136 px .

Cihazın maksimum parlaklık değerinin de 1200 nit olduğunu görüyoruz.

Dış ekran OLED teknolojisi ile donatılmış. Bu ekranın yenileme hızı 60 Hz.

Kamera özelliklerine baktığımızda ön kameranın 32 MP, ana kameranın ise 50 MP olduğunu görüyoruz.

Arka kamera setinde RYYB ana kameraya ek olarak 8 MP’lik bir adet ultra geniş açı kamerasına yer veriliyor.

Yonga seti olarak Kirin 9 Serisi G-free tercih edilmiş.

4400 mAhlık batarya ile birlikte 66W hızlı şarj desteği sunan telefonda RAM kapasitesinin 12 GB olacağı bilgisi paylaşılmış.

Dahili depolama alanında ise 256, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor.

Cihaz boyutları ise katlı ve açık kullanıma göre değişiklik gösteriyor. Kalınlık ölçüsü telefon katlı iken 15.08 mm, açı iken 6.88 mm oluyor.

Cam kaplı seçenekte ise bu rakamlar 15.12 ve 6.9 mm seviyesine yükseliyor.

Deri kaplı alternatif 195 gram ağırlığında iken cam kaplı model 5 gr daha hafif olacak.

Huawei Nova Flip Fiyatı

Huawei’nin yeni katlanabilir akıllı telefon modeli ile ilgili kesin bir fiyat bilgisi paylaşılmadı. Cihazın sunduğu bellek seçeneklerine göre tahmini fiyatı da değişiklik gösteriyor. Cihazın yaklaşık 690 Dolar’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulması, maksimum fiyatın da 830 dolar seviyesinde olması bekleniyor.