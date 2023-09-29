Yenilenmiş tasarımıyla öne çıkan Huawei Watch GT 4, akıllı saatler içerisinde en iyiler arasına girmesini sağlayacak kullanışlı özellikler ile beraber geliyor. Huawei Watch GT 4 incelemesi kapsamında yeni akıllı saat modelinin neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei Watch GT 4 İncelemesi

Akıllı saat satın almak isteyen her kişi, farklı kriterleri göz önünde bulundurur. Bunlar arasında sağlık, tasarım, suya karşı dayanıklılık, batarya ömrü ve daha birçok kriter vardır. Bu kriterlere hızlara ulaşabilmenizi sağlamak için incelememize başlıklar üzerinden devam edeceğiz.

Tasarım

Huawei Watch GT 4 modelinde 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki sürüm bulunuyor. 41 mm sürümü zarif kolye ucu görünümlü tasarıma, 46 mm sürümü ise dinamik sekizgen tasarıma sahip. Her iki sürümün de çok başarılı şekilde tasarlandığını belirtmek gerekiyor.

Akıllı saatin 46 mm sürümünde siyah, kahverengi yeşil ve gri renk seçenekleri bulunuyor. Geri dönüştürülmüş materyaller ile üretilen kordona sahip olan yeşil seçeneğinde çift renkli GMT tasarım bezel yer alıyor. Bu, Rolex saatlerde olduğu gibi saat dilimlerini ortadan ikiye bölüyor.

Safir cam, paslanmaz çelik, el yapımı fırçalanmış ve özel işçilikle parlatılan kasa tasarımıyla kendisine hayran bırakan Watch GT 4 modelinin 41 mm sürümünde beyaz, altın ve gümüş renk seçenekleri mevcut. Her renk seçeneği etkileyici bir görünüme sahip.

46 mm sürümün ekranı 1,43 inç, 41 mm sürümün ekranı ise 1,32 inç büyüklüğünde. İki sürümde de 466 × 466 piksel çözünürlük mevcut.

Batarya

Batarya konusunda çok başarılı bir performans sergileyen akıllı saatin 46 mm sürümü standart kullanımda 14 güne kadar, yoğun kullanımda 8 güne kadar pil ömrü sunuyor. 41 mm sürümde ise standart kullanımda 7 güne kadar, yoğun kullanımda 4 güne kadar pil ömrü elde ediliyor.

Uzun pil ömrü sayesinde günlerce şarj endişesi yaşamadan akıllı saat kullanılabiliyor. Böylelikle cihazı sürekli olarak şarj etmeye gerek kalmıyor. Huawei marka saat, yüzde 30 daha hızlı kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteğiyle de dikkat çekiyor.

Ters kablosuz şarj özelliği saatinizi diğer uyumlu cihazları şarj etmek için kullanabilmenizi sağlıyor.

Sağlık

7/24 kapsamlı sağlık yönetimi imkânı sunan Watch GT 4 hem egzersiz performansını analiz etmek hem de sağlık takibi için daha iyi hassasiyet ve verimlilik sağlayan gelişmiş TruSeen 5.5+ kalp atış hızı izleme algoritmasına sahip.

EKG ve SpO2 ölçümleri yapabilen cihazda ayrıca nabız, stres ve uyku izleme özellikleri de bulunuyor. Akıllı saat SpO2 ölçümünü %30 oranında daha hızlı yapabiliyor.

Uykunuzu aktif olarak takip eden Watch GT 4, uyku esnasında anormal nefes alışverişleriniz olduğunda tespit edebiliyor. Uyku kalitesi ile ilgili çeşitli bilgilere de ulaşılabiliyor.

Huawei tarafından üretilen akıllı saatte kadınlar için gelişmiş döngü takibi özelliği bulunuyor. Cihaz, üst düzey fizyolojik verilere ve derin öğrenme algoritmasını göz önünde bulundurarak tahmini regl, yumurtlama ve doğurganlık zamanlarını gösteriyor.

Kalori yönetimi için kapsamlı destek sunan Stay Fit uygulamasına sahip akıllı saat, bilimsel kalori takibi yapabiliyor. Kalori eğilimlerini analiz eden cihaz, ilerlemenize rehberlik etmek ve hedefler belirlemek için kişiselleştirilmiş planlar oluşturuyor.

Egzersiz aktivitenizi göz önünde bulundurarak kalori alımınızı takip etmenize imkân tanıyan saat, sağlıklı beslenme ve uygun egzersiz arasında bir denge kurmaya teşvik ediyor. Böylece saat, kullanıcıların kilo hedeflerine ulaşmasında en büyük yardımcısı oluyor.

Kalori yönetimi ilgili çeşitli bilgilere saatin arayüzünden kolayca ulaşılabiliyor. Cihazda 15'i profesyonel olmak üzere 100'den fazla egzersiz modu bulunuyor. Bu modlar arasında çok pratik bir şekilde geçiş yapılabiliyor.

Suya Karşı Dayanıklılık

ISO 22810:2010 standardı kapsamında 5 ATM suya dayanıklılık özelliğine sahip olan Huawei Watch GT 4, 30 metre derinliğe kadar serbest dalış yapılabiliyor.

Uyumluluk

Watch GT 4 Android ve iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda sorunsuz şekilde çalışabiliyor. Böylece uyumluluk konusunda herhangi bir endişe yaşanmasına gerek kalmıyor.

Genel

Cihazda kullanım senaryosuna göre özelleştirilebilen saat arayüzleri bulunuyor. On binlerce saat arayüzünden kolaylıkla seçim yapılıp kullanılabiliyor. Gün içerisinde atılan adım sayısı, yakılan kalori miktarı, sıcaklık ve daha birçok bilgiye saatin arayüzü üzerinden takip edilebiliyor.

HarmonyOS 4.0 ile cihazlar arasında tutarlı etkileşim deneyimi sunan akıllı saatin arayüzü, kullanımı çok kolay hâle getiriyor. Gelişmiş Always On Display (AOD) seçenekleri sunan akıllı saat, böylelikle kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Çift bantlı beş sistemli yüksek hassasiyetli GNSS konumlandırma teknolojisine sahip olan cihaz, rakipsiz konum ve rota doğruluğu sunuyor.

Editörün Yorumu

Yenilikçi tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Huawei Watch GT 4 modeli çeşitli renk seçenekleri sunuyor. Her seçenek, tasarımıyla kendisine hayran bırakıyor. Bu nedenle bunlar arasından seçim yapmak bir hayli zor olabilir.

Uzun pil ömrü sayesinde günlerce şarj sorunu yaşanmadan kullanılabilmesi de büyük bir avantaj sağlıyor. SpO2 ve EKG ölçümü yapma, kalp atış hızı izleme, uyku takibi gibi sağlık bilgilerine kolayca erişilmesine imkân tanıyan saat suya karşı dayanıklılık ve 100'den fazla egzersiz modu gibi çeşitli avantajlar da sunuyor.

Yeni bir akıllı saat satın almayı düşünüyorsanız Huawei Watch GT 4 sizi fazlasıyla memnun edecektir.

Huawei Watch GT 4 Özellikleri

Ekran Boyutu : 46 mm 1,43 inç / 41 mm 1,32 inç

: 46 mm 1,43 inç / 41 mm 1,32 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 466 x 466 piksel

: 466 x 466 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : 46 mm 326 PPI / 41 mm 352 PPI

: 46 mm 326 PPI / 41 mm 352 PPI Kullanım Süresi : Standart kullanımda 46 mm 14 güne kadar, 41 mm ise 7 güne kadar.

: Standart kullanımda 46 mm 14 güne kadar, 41 mm ise 7 güne kadar. Uyku Takibi : Var.

: Var. Stres Takibi : Var.

: Var. Nabız Sensörü : Var.

: Var. SpO2 Takibi : Var.

: Var. Suya Dayanıklılık : 30 metre derinliğe kadar.

: 30 metre derinliğe kadar. GPS : Var.

: Var. Ağırlık: 46 mm yaklaşık 48 gram (kayış hariç), 41 mm yaklaşık 37 gram (kayış hariç)

Huawei Watch GT 4 Fiyatı

Huawei Watch GT 4 modelinin 46 mm sürümü 6 bin 999 TL, 41 mm sürümü ise 7 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.