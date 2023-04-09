Su geçirmezlik performansı, malzeme kalitesi, etkileyici tasarımı ve zengin özellikleriyle kendisine hayran bırakmayı başaran Huawei Watch Ultimate kısa süre içerisinde ilgi odağı hâline geldi. Huawei Watch Ultimate incelemesi ile cihazın Keşif Siyahı rengine sahip sürümünün neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Huawei Watch Ultimate İncelemesi

Zirkonyum alaşımlı sıvı metal kasasıyla ön plana çıkan Huawei Watch Ultimate modelinde Hidrojenlenmiş Nitril Kauçuk (HNBR) kordon yer alıyor. Titanyuma kıyasla 5 kata kadar daha güçlü ve aşınmaya karşı dirençli olan zirkonyum bazlı sıvı metal, ısıtma koşulları altında kolay şekilde deforme olmuyor.

Genellikle lüks saatlerde ve havacılık gemilerinde tercih edilen zirkonyum bazlı sıvı metal, çelik ve titanyuma göre daha yüksek gerilme mukavemetine sahip. HNBR kordon ise kauçuk kordonlara kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında daha hafif. Bunun yanı sıra yağlanma, kirlenme ve aşınmalara karşı daha dayanıklı.

Üst düzey klasik saatlerle aynı kalitede olan Huawei Watch Ultimate modelinde tamamen lamine edilmiş ve aşınmaya dayanıklı yüksek mukavemetli safir cam bulunuyor. 1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saatte Sıcaklık Polikristal Oksit (LTPO) AMOLED panel yer alıyor.

466 x 466 piksel çözünürlük sunan cihaz nano-tech seramik çerçevesi ile dikkat çekiyor. Çerçeve, 24'ü aşkın işleme tekniği, CNC hassas işleme ve hassas iç yapısının ince gravürü kullanılarak nano-mikrokristalin seramikten üretildi. Kullanıcıların bu sayede arazi şartlarında dahi endişelenmesine gerek kalmıyor.

Kutu içerisinden alternatif kordon seçenekleriyle birlikte gelen akıllı saatin dalış yapacaklara özel uzun ayak bileği kordonu bulunuyor. Dalış esnasında 100 metreye kadar dayanıklılık sunan cihaz, ISO 22810 10ATM su geçirmezlik ve EN13319 100m dalış ekipmanı standartlarını destekliyor.

Yüzmekten keyif alan kişiler için harika bir saat olan Huawei Watch Ultimate profesyonel tüplü dalış, eğlence amaçlı tüplü dalış, serbest dalış ve gösterge gibi dört adet dalış modunu destekliyor. Cihaz üzerinden gradyan faktörü değerine erişebilir, nefes tutma eğitimi ve testi gerçekleştirebilirsiniz.

Hatırlatıcılar ve uyarılar, dekompresyon işlevi, suya giriş ve çıkış kayıtları gibi pek çok güvenlik özellikleri ile birlikte gelen model, bu sayede profesyonel dalgıçlara yardımcı oluyor.

Cihazda yer alan serbest dalış modu, dalgıçlara dalış esnasında zaman, hız, derinlik ve sıcaklık dahil olmak üzere gerekli olan bütün dalış bilgilerine ek olarak dalıştan sonra oluşturulan derinlik ve hız eğrilerini gösteriyor.

Dalış verilerini çeşitli renkler ile kategorize eden saatte önemli istatistiki bilgiler daha belirgin bir şekilde görünüyor. En iyi estetik için 33 hassas taşlama işlemi uygulanan saatte yeni keşif modu da mevcut.

Ana menüde yer alan bağımsız uygulamadan ya da Huawei Watch Ultimate'in sol üst kısmındaki yardımcı butonu aracılığı ile pratik şekilde erişilebilen keşif modu; tarih, keşif süresi, pil gücü, egzersiz mesafesi ve kalp atış hızı gibi verilerin görüntülenebilmesini sağlıyor.

Daha güçlü anti-parazit performansına sahip GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU ve QZSS dahil olmak üzere beş ana uydu sistemine bağlı olan cihaz dış mekân konumlandırma sinyallerinin gücünü ve kararlılığını önemli ölçüde artırıyor.

Dağ tırmanışı, açık suda yüzme ve bisiklete binme dahil olmak üzere 100'den fazla egzersiz modunu içeren akıllı saat sağlık konusunda da ön plana çıkıyor. PPG ve EKG sensörlerini içeren Huawei Watch Ultimate, çeşitli verileri referans alarak damar sertliği riskini tarıyor.

Huawei TruSeenTM 5.0+ ile kalp atış hızı izleme, gün boyu SpO2 analizi, stres yönetimi, TruSleep 3.0 teknolojilerini destekleyen akıllı saatin yalnızca Huawei cihazlara özel olmadığını belirtmek gerekiyor. Etkileyici özelliklere ve şık tasarıma sahip saat Android ve iOS cihazlarla uyumlu.

Huawei Sağlık uygulaması üzerinden özel tasarımlı ve indirimli saat arayüzü seçeneklerine erişebilirsiniz. Çok sayıda saat arayüzü arasından seçim yapabilmenin yanı sıra galeride bulunan bir görsel ile özel bir saat arayüzü oluşturma imkânına da sahipsiniz.

Editörün Yorumu

ISO 22810 10ATM su geçirmezlik ve EN13319 100m dalış ekipmanı standartlarını destekleyen Huawei Watch Ultimate, yüzmekten keyif alan ve düzenli olarak spor yapan kişiler için harika bir seçenek.

100'ü aşkın egzersiz modunun yanı sıra profesyonel tüplü dalış ve serbest dalış gibi modların da yer alması, benzersiz bir deneyim sunuyor. Akıllı saat ayrıca etkileyici tasarımı ve malzeme kalitesiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Yakın zamanda yeni bir akıllı saat satın almak istiyorsanız Huawei Watch Ultimate isimli modeli göz önünde bulundurabilirsiniz.

Huawei Watch Ultimate Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,5 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Boyut: 48,5 mm × 48,5 mm × 13 mm

Kullanım Süresi: Tipik kullanımda 14 güne kadar, yoğun kullanımda 8 güne kadar.

Uyku Takibi: Var

Stres Takibi: Var

Nabız Sensörü: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: ISO 22810 10ATM su geçirmezlik ve EN13319 100m dalış ekipmanı standartları

GPS: Var

Ağırlık: 76 gram (kayış hariç)

Huawei Watch Ultimate Fiyatı

Huawei Watch Ultimate, Huawei FreeBuds 5i ve 1 yıl ekstra garanti hediyesi ile birlikte geliyor. Cihazın Keşif Siyahı rengi 15.999 TL, Okyanus Mavisi rengi ise 18.999 TL fiyat etiketine sahip. Sepette Keşif Siyahı rengi için 500 TL, Okyanus Mavisi rengi için 700 TL indirim fırsatı mevcut.

Ayrıca oldukça önemli bir fırsat yer alıyor. Huawei mağazasında ürün için yorum yaparak 999 TL değerinde 66W Super Charge şarj cihazı kazanabilirsiniz.

Huawei mağazasında 5.000 TL ve üzeri siparişler için 150 TL, 10.000 TL ve üzeri siparişler için 300 TL, 15.000 TL ve üzeri siparişler için 450 TL indirim fırsatı da yer alıyor.