Wi-Fi 7 Destekli Huawei Wi-Fi BE3 İncelemesi: Uygun Fiyata İnternet Sorununa Çözüm!

Wi-Fi 7 desteği ile dikkat çeken Huawei Wi-Fi BE3, kablosuz internetin evin her yerinde düzgün çekmemesi ve internet hızının çok düşmesi gibi sorunları ortadan kaldırarak her zaman üst düzey internet deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Huawei Wi-Fi BE3 incelemesi ile router'ın neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei tarafından geliştirilen router 3.6 Gbps desteği, yüksek hızlı MLO çift bant teknolojisi, ebeveyn kontrolleri, daha fazla kapsama alanı, %120 oranında daha hızlı veri transfer imkânı ve görselleştirilmiş Wi-Fi durum analizi ile öne çıkıyor.

Huawei Wi-Fi BE3 İncelemesi

Kablosuz internet bağlantısını güçlendiren Huawei Wi-Fi BE3, Wi-Fi 7 desteği sayesinde toplamda 3.6 Gbps'ye kadar destek sunuyor. Wi-Fi cihazlarında 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarına aynı anda bağlanma imkânı mevcut. Bu, daha hızlı ve düşük gecikmeli bağlantı deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Gelişmiş 4096-QAM modülasyon tekniğini kullanan BE3 modeli, veri aktarım verimliliğini %120 oranında artırıyor. Bu sayede film ve diziler kesintisiz ve yüksek kalitede izlenebiliyor.

Wi-Fi 7 teknolojisi, verilerin yoğun kanallardan boş kanallara aktarılmasını sağlıyor. Bu, internet bağlantısı deneyiminde önemli bir avantaj sağlıyor çünkü ağ performansı daha hızlı ve akıcı hâle geliyor.

Gelişmiş çip ve ağ işlemcisine sahip cihaz, CPU yükünü %50 oranında azaltırken ağ işlemeyi %100 oranında artırıyor. Her zaman mümkün olan en hızlı bağlantıyı elde etme imkânına sahip oluyorsunuz.

Güçlü sinyal artıcıları ile dikkat çeken BE3, kablosuz internet sinyallerini duvarlardan ve engellerden geçirerek daha geniş bir alanda üst düzey Wi-Fi bağlantısı deneyimi yaşatıyor. Böylece evin her köşesinde hız korunuyor.

Wi-Fi 7 destekli BE3 hem kapsama alanı hem de indirme süresi bakımından Wi-Fi 6E teknolojisinden çok daha iyi bir performans sergiliyor. Test sonuçları şu şekilde:

Bir duvar arkasında: Wi-Fi 7 BE3, Wi-Fi 6E’ye kıyasla hafif bir iyileşme gösteriyor (929 Mbps vs. 920 Mbps).

Wi-Fi 7 BE3, Wi-Fi 6E’ye kıyasla hafif bir iyileşme gösteriyor (929 Mbps vs. 920 Mbps). İki duvar arkasında: Wi-Fi 7 BE3, hızda %11 oranında artış sağlıyor (393 Mbps vs. 354 Mbps).

Wi-Fi 7 BE3, hızda %11 oranında artış sağlıyor (393 Mbps vs. 354 Mbps). Üç duvar arkasında: Wi-Fi 7 BE3, hızda %70 oranında artış sunuyor (175 Mbps vs. 102 Mbps).

Wi-Fi 7 BE3, hızda %70 oranında artış sunuyor (175 Mbps vs. 102 Mbps). 1 GB boyutundaki dosya için indirme süresini Wi-Fi 6E teknolojisine kıyasla %30 oranında azaltıyor (6:48 vs. 8:38).

Cihazın arka tarafında bir adet 2.5 Gbps WAN/LAN ve üç adet 1 Gbps WAN/LAN bağlantı noktası bulunuyor. Bu bağlantı noktaları, tüm cihazlarınızda yüksek hızlara ulaşabilmenize yardım ediyor.

Huawei tarafından piyasaya sürülen Wi-Fi BE3, uygulama aracılığıyla evinizin Wi-Fi kapsama alanının haritasını ve ağ durumunu gösteriyor. Verilere dayalı öneriler sunan cihaz, yaygın ağ sorunlarının çözülmesine yardım ediyor.

Huawei AI Life uygulaması sayesinde çocuğunuzun internette geçirdiği süreyi takip edebilir ve zararlı web sitelerini engelleyebilirsiniz. Ebeveyn kontrolü, çocukların yaşayabileceği tehlikelere karşı önlem alınmasını sağlıyor.

Huawei Wi-Fi BE3'ün kurulumu da oldukça basit. Karışık adımlar ile vakit kaybetmeden cihazı kutusundan çıkarabilir ve yalnızca üç adımda kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Bu, zamandan tasarruf ettirerek önemli bir avantaj sağlıyor.

Cihazda Huawei HomeSec özelliği de bulunuyor. Güvenlik ve gizlilik konularında oldukça önemli bir rol üstlenen bu özellik, brute force olarak isimlendirilen siber saldırılara karşı cihazlarınızı koruyor.

Editörün Yorumu

Huawei Wi-Fi BE3, kablosuz internetin evin her yerinde düzgün çekmemesi ve internet hızının çok düşmesi gibi sorunları çözerek Wi-Fi deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Bu cihaz sayesinde daha geniş internet kapsama alanı elde edebilir, mümkün olan en yüksek internet hızına ulaşabilir, aynı anda 128 cihaza kadar bağlanabilir, siber saldırılara karşı korunabilir ve daha birçok avantajdan yararlanabilirsiniz.

Fiyat-performans konusunda çok başarılı bir cihaz olan Huawei Wi-Fi BE3, uygun fiyata internet sorunlarını çözerek harika bir deneyim yaşamanıza yardım ediyor.

Huawei Wi-Fi BE3 Özellikleri

Cihaz Ağırlığı: Yaklaşık 436 gram

Yaklaşık 436 gram Wi-Fi Standartları: IEEE 802.11a/n/ac/ax/be / IEEE 802.11b/g/n/ax/be

IEEE 802.11a/n/ac/ax/be / IEEE 802.11b/g/n/ax/be Wi-Fi 7: Destekliyor

Destekliyor Kablosuz Bant: 2,4 GHz ve 5 GHz (çift bant entegrasyon yapılandırmasını destekliyor)

2,4 GHz ve 5 GHz (çift bant entegrasyon yapılandırmasını destekliyor) Hafıza: 256 MB RAM + 128 MB ROM

256 MB RAM + 128 MB ROM Anten Tipi: Harici çift bant Wi-Fi anteni

Harici çift bant Wi-Fi anteni Huawei HomeSec Güvenlik Koruması: Destekliyor

Destekliyor Ebeveyn Kontrolü: Destekliyor

Destekliyor Bağlantı Noktaları: bir adet 2.5 Gbps WAN/LAN ve üç adet 1 Gbps WAN/LAN

bir adet 2.5 Gbps WAN/LAN ve üç adet 1 Gbps WAN/LAN Aynı Anda 128 Cihaza Kadar Bağlanabilme: Destekliyor

Huawei Wi-Fi BE3 Fiyatı

Beyaz renk seçeneği ile çok şık bir görünüme sahip olan Huawei Wi-Fi BE3 modeli, Huawei mağazasında 2 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Mağazada ayrıca peşin fiyatına 3 taksit imkânı bulunuyor.

Bu içerik Huawei iş birliği ile hazırlanmıştır.