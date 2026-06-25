Hunter x Hunter hem iyi düşünülmüş güç sistemi hem de başarılı hikâye anlatımıyla anime dünyasının en başarılı yapımları arasında yer alıyor. Eğer bu yapımı bitirdiyseniz Hunter x Hunter benzeri animeler izleyebilirsiniz ancak HxH olarak da bilinen bu animenin bıraktığı o devasa boşluğu doldurmanın hiç de kolay olmadığını belirtmek gerekiyor.

Bunun nedeni ise HxH'nin dövüşlerin kaba kuvvetle değil, tamamen zeka ve stratejiyle kazanıldığını göstermesi ama merak etmeyin sizin için bu boşluğu hızlıca kapatacak Hunter x Hunter alternatifi animeler listesi hazırladık. Listede Jujutsu Kaisen'den Yu Yu Hakusho'ya kadar pek çok yapım bulunuyor.

Hunter x Hunter Benzeri Animeler Hangileri?

Yu Yu Hakusho

Jujutsu Kaisen

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

World Trigger

JoJo's Bizarre Adventure

Made in Abyss

One Piece

Yu Yu Hakusho'nun Konusu Nedir?

En iyi animeler arasında yer alan Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter'ın yaratıcısı Yoshihiro Togashi tarafından hazırlandı. HxH'deki o sarsılmaz arkadaşlık bağlarını ve ana karakterlerin birbiriyle olan mükemmel uyumunu sevdiyseniz bu animeyi de beğeneceksiniz. Bu anime, bir çocuğu araba kazasından kurtarmak için kendi hayatını feda eden Yusuke Urameshi'nin hikâyesini konu alıyor.

Jujutsu Kaisen'in Konusu Nedir?

Jujutsu Kaisen'da Hunter x Hunter'dakine benzer bir güç sistemi bulunuyor. Bu güç sistemi oldukça detaylı bir şekilde tasarlandı. Dövüşler kaba kuvvetle değil tamamen zekâ ve stratejiyle kazanılıyor. Bu anime, hem muazzam gücü kontrol etmeyi öğrenmek hem de dünyayı tehdit eden lanetlerle savaşmak için büyücüler okuluna katılan Yuji'nin hikâyesini konu alıyor.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood'un Konusu Nedir?

Fullmetal Alchemist: Brotherhood'da HxH'deki gibi bir güç sistemi bulunuyor. Animede karanlık sırlar, ikilemler ve iyi düşünülmüş olay örgüsü mevcut. HxH benzeri bir atmosfere sahip olan yapım, annelerini tekrar hayata döndürmeye çalışan Alphonse ve Edward'ın hikâyesini konu alıyor. Ne var ki iki kardeşin bu çabası büyük bir trajedi ile sonuçlanıyor.

World Trigger'ın Konusu Nedir?

World Trigger'da savaşların kazanılmasında için zekâ, takım uyumu, çevre faktörleri ve güç sistemi oldukça bir rol oynuyor. Savaş alanında her hamle, tıpkı HxH'deki savaşlarda olduğu gibi satranç oynuyormuş hissi veriyor. Animede Mikado şehrinde bir gün aniden başak bir boyuta açılan bir kapı beliriyor ve buradan gelen tehlikeli yaratıklar dünyayı istila etmeye başlıyor.

JoJo's Bizarre Adventure'ın Konusu Nedir?

JoJo's Bizarre Adventure'da özellikle üçüncü sezondan itibaren seriye dahil edilen güç sistemi, dövüşleri tamamen bir akıl oyununa dönüştürüyor. Hikâye, Joestar soyadıan sahip farklı jenerasyonlardaki aile üyelerinin nesiller boyu süren düşmanlara karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Her bir sezon tamamen farklı bir dönemde farklı bir atmosferde geçiyor.

Made in Abyss'in Konusu Nedir?

Atmosferi başarılı bir şekilde yansıtan Made in Abyss'te dünyanın merkezinde devasa bir çukur bulunuyor. Bu çukur, gizemli kalıntılar ve tuhaf yaratıklarla dolu. Ortadan kaybolan annesini bulmak isteyen Rico, bir gün çukurdan gelen Reg isimli robot ile tanışıyor. Rico ve Reg, bu devasa çukura doğru yolculuğa çıkıyor.

One Piece'in Konusu Nedir?

One Piece, gizemli hazineyi bulmaya çalışan Luffy ve ekibinin maceralarını anlatıyor. Eğer Hunter x Hunter'daki dünya tasarımını, keşifleri ve sarsılmaz arkadaşlık bağlarını sevdiyseniz bu animeyi de beğenebilirsiniz. 1999 yılında yayınlanmaya başlayan One Piece'in 1100'den fazla bölümü bulunuyor.

Editörün Yorumu

9,0 IMDB puanıyla dikkatleri üzerinde toplayan Hunter x Hunter, en sevdiğim animelerden biri. Bu anime hem hikâyesi hem atmosferi hem de hikâye anlatımıyla uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Eğer siz de benim gibi bu animeyi çok sevdiyseniz listede yer alan diğer yapımları da izleyebilirsiniz.