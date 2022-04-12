iCloud Drive nedir, nasıl kullanılır, hesap açma nasıl yapılır? Bu soruların yanıtını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu konuya dair çok ayrıntılı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehber sayesinde iCloud’a ilişkin detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Eğer bir iPhone, iPad, Macbook veya Mac sahibiyseniz ve halen iCloud'a geçiş yapmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Apple tarafından uzun yıllar önce kullanıma sunulan hizmet, özellikle dosyaları saklama ve görüntüleme konusunda kullanıcılara çok büyük bir kolaylık sağlar.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan hizmetin ne demek olduğu ve nasıl kullanıldığı, bazı internet kullanıcıları tarafından oldukça merak ediliyor. Bunların yanı sıra iCloud Drive hesabı açma işlemi de en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Rehberimizi inceleyerek bu soruların yanıtını öğrenebilirsiniz.

iCloud Drive Nedir?

iCloud en basit tanımıyla bir bulut depolama servisi. Yani internet tabanlı çalışıyor ve kullanıcılara yüksek kapasiteli depolama alanı sunuyor. Tüm bilgilerimizi iCloud hesabımız üzerinde saklayabilme şansına sahibiz.

Pek çok kullanıcı tarafından göz ardı ediliyor olsa da iCloud özellikle cihaz yenileme ve güncelleme yaparken epey işe yarıyor çünkü kullanıcıların olası veri kaybının önüne geçer. Kullanıcılar, bulut depolama hizmeti üzerinden fotoğraf ve video gibi dosyalara çok kolay bir şekilde erişebilir.

Apple imzalı bu bulut depolama servisi, kullanıcıların depolama işlemlerini cihazları üzerinde yer kaplamadan gerçekleştirmelerine imkân veriyor. Bu sayede cihazımızda hem daha fazla depolama alanı açmış oluyor hem de dosya ve diğer türden bilgilerimizi güvende tutmuş oluyoruz.

iCloud'un birçok işlevi mevcut fakat bunlardan en önemlileri güvenlik ve saklama alanı konularında kendilerini gösteriyor. Elbette hesap güvenliği açısından her zaman güçlü şifre oluşturmak ve her hesap için farklı parola belirlemek oldukça büyük bir öneme sahip.

Güvenlik konusunda iCloud, kullanıcılara fotoğraflarını, videolarını, ses kliplerini, dokümanlarını, rehberlerini ve notlarını kendi bulut hesapları üzerinde saklama imkânı vererek olası bir cihaz kaybı sonrasında bu bilgilerin tehlikeye girmesini engelliyor.

iCloud üzerinde depoladığımız tüm bilgiler internet bağlantımız olduğu sürece erişilebilir durumda oluyor. Dilersek bu bilgilere bir PC veya Mac üzerinden de erişim sağlayabiliyoruz. Bu, kullanıcıların zaman ve mekân fark etmeksizin istediğinde dosyalarına ulaşabileceği anlamına geliyor.

iCloud Drive Nasıl Kullanılır?

iCloud'u hem mobil cihazlarımızdan hem de bilgisayarlarımızdan kullanabildiğimizi hemen bir önceki paragrafta dile getirmiştik. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi tarafından sunulan bulut depolama hizmetini çok kolay ve pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.

Apple'ın bulut servisi üzerinde depoladığınız dosyalara bilgisayarınız üzerinden erişmek istiyorsanız iCloud web sitesini ziyaret edebilir veya Windows için iCloud masaüstü versiyonunu indirebilirsiniz. Mac cihazlarda ise işlemleri iTunes üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Popüler bulut depolama platformunun web sürümünü kullanmak istiyorsanız ilk önce hizmetin resmi internet sitesini ziyaret edin. Ziyaret ettiğiniz web sitesinde Apple kimliğinizi ve şifrenizi yazarak hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Hesaba erişim işlemini güvendiğiniz bilgisayarlar üzerinde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Buna ek olarak işlemlerinizi bitirdikten sonra mutlaka hesabınızdan çıkış yapmalısınız. Aksi takdirde hesabınızda yer alan fotoğraf, video gibi dosyaların güvenliği tehlike altına girer.

iCloud'u temel olarak mobil cihazınız üzerinde kullanmayı düşünüyorsanız Ayarlar > iCloud adımlarını takip etmeniz yeterli olur. İlgili menüyü görüntüledikten hemen sonra saklamak istediğiniz belgeleri, dosyaları ve diğer formatlardaki bilgileri seçmeniz gerekiyor.

Bizim tavsiyemiz fotoğraflarınızı ve Kişiler'inizi mutlaka iCloud üzerinde depolamanız yönünde. Bu sayede beklenmedik zamanlarda fotoğraflarınızın silinmesi durumuyla karşılaşmayacak, yeni cihaza geçtiğinizde rehber sorunları yaşamayacaksınız. Elbette maillerinizi, notlarınızı ve hatırlatıcılarınızı da iCloud hesabınız üzerinde yedekleyebilirsiniz.

iCloud'u ana ekranınızda görmek istiyorsanız Ana Ekranda Göster seçeneğini aktif etmeniz yeterli oluyor. Bu seçenek aktif edilirse menünüzde iCloud görünür hale geliyor ve bu uygulama aracılığıyla tüm iCloud içeriğinizi yönetebiliyorsunuz.

iCloud içerisinde yer alan ayarlardan otomatik yedekleme seçeneğini de aktif hale getirebilirsiniz. Bu sayede bilgileriniz otomatik olarak güncellenir ve herhangi bir silinme veya kaybolma riski olmadan bilgilerinizi saklamış olursunuz.

Tüm bunlara ek olarak eğer cihazınızı satmak istiyorsanız en aşağıda yer alan Çıkış Yap seçeneğini mutlaka kullanmalısınız. Aksi halde cihazın yeni sahibi bilgilerinize erişim sağlayabilir.

iCloud Drive Hesabı Açma Nasıl Yapılır?

Ayarları açın.

"iPhone’unuza giriş yapın" seçeneğini seçin.

"Apple kimliğiniz yok mu veya onu unuttunuz mu?" seçeneğine dokunun.

"Apple Kimliği Yarat" yazısına dokunun.

Ad, soyad ve doğum tarihi bilgilerini girin.

"İleri" seçeneğini seçin.

E-posta adresinizi yazın.

"İleri" seçeneğine dokunun.

Şifre belirleyin.

"İleri" seçeneğini seçin.

Telefon numaranızı yazın.

Doğrulama için "SMS" veya "Telefon Araması" seçeneğini seçin.

"Kabul Et" yazısına dokunun.

"Kabul Et" yazısına tekrar dokunun.

iPhone parolasını girin.

E-Posta adresini doğrulayın.

Apple tarafından sunulan popüler bulut depolama hizmeti için bir hesap oluşturmak istiyorsanız bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor. Bu yöntemi birtakım adımları uygulayarak tamamlayabilirsiniz. Mobil cihaz üzerinden hesap açmak için ilk önce ayarlar sayfasını açmalısınız.

Ayarlar sayfasında yer alan "iPhone’unuza giriş yapın" seçeneğini seçin. Giriş yapma ekranında bulunan "Apple kimliğiniz yok mu veya onu unuttunuz mu?" seçeneğine dokunun. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra "Apple Kimliği Yarat" seçeneğinin üzerine basın.

Açılan sayfa üzerinden ad, soyad ve doğum tarihi bilgilerini girmeniz gerekiyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra "İleri" seçeneğine dokunun. Bu aşamada hesabınız için parola belirlemelisiniz. Güvenlik açısından güçlü bir şifre oluşturun. Şifreyi yazdıktan sonra "İleri" seçeneğini seçin.

Telefon numaranızı yazın ve doğrulama işlemi için "SMS" veya "Telefon Araması" seçeneğine dokunun. Bu işlemin ardından "Kabul Et" yazısının üzerine basın. Açılan pencere üzerinden yine aynı şekilde "Kabul Et" yazısına dokunun. Daha sonra iPhone parolasını girin. Son olarak e-posta adresinizi doğrulayın.