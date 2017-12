iPhone'dan Silinen Verileri Geri Getirmenin En Basit Yolu

Bu yazımızda iPhone’dan silinen veriyi kurtarmanın en basit yolunu anlatıyoruz. Rehber, fotoğraflar, videolar, WhatsApp mesajları gibi iPhone'dan silinmesini asla istemeyeceğiniz ancak kaza eseri silinen önemli verilerinizi üç basit adımda kurtarabileceğiniz iPhone Data Recovery programından bahseceğiz.

Apple’ın yazılım tarafında başarılı olduğu bilinir ancak kullanıcılar son zamanlarda hem masaüstü hem de mobil platformda birçok hatayla yüz yüze. iOS 11’in final sürümünün yayınlanmasının ardından oldukça uzun zaman geçmiş olmasına ve sonrasında birçok yazılım güncellemesi yayınlanmasına karşın iPhone kullanıcılarının yüzü gülmüyor. Telefonun sürekli - rastgele yeniden başlaması, kurtarma modunda/Apple logosunda kalması, ekranın tepki vermemesi, siyah/beyaz ekran hatası ve daha saymakla bitmeyecek yazılımsal hata ile karşılaşan iPhone kullanıcılarının sayısı bir hayli fazla. Böyle durumlarda veri kaybı yaşamamak için rehber, fotoğraf ve videolar, mesajlar, notlar gibi önemli verilerimizi ya iCloud’a ya da iTunes’a yedekliyoruz. Ancak bu noktada da Apple kusursuz değil. Gerek iTunes gerekse de iCloud yedeklemesi alırken zaman zaman sorunlar yaşayabiliyoruz. iTunes tarafında anlam veremediğimiz hata kodları, iCloud tarafında bir süre bekledikten sonra sürpriz şekilde çıkan tamamlanamadı iletisi bizleri çıldırtabiliyor. İşte veri kurtarma programları bu aşamada yardımımıza koşuyor.

iOS Verileriniz mi Silindi? Üç Basit Adımda Kurtarın!

iPhone için veri kurtarma programı arayışına girdiğinizde ücretli - ücretsiz karşınıza onlarca seçenek çıkacaktır. Biz sizlerin yerine araştırdık ve gerçekten işini yapan, en iyilerden biri diyebileceğimiz iMyFone D-Back iPhone Data Recovery programına rastladık. Ücretsiz deneme sürümüyle gelen bu veri kurtarma programı iPhone, iPad ve iPod cihazdan silinen verileri geri getirmekle kalmıyor, sık rastlanan iOS sorunlarını da - veri kaybı olmadan - çözüyor. Deneyimsiz kullanıcılar için Akıllı Kurtarma (Smart Recovery) seçeneği de sunan veri kurtarma programı, hem Mac hem de Windows işletim sistemli bilgisayarlarda çalışıyor. iPhone 4’ten iPhone X’a tüm modelleri, iPad tarafında da tüm iPad Air, iPad Mini, iPad Pro ve iPad modellerine destek veriyor.

iPhone'dan Silinen Rehberi, Fotoğrafları, Videoları, WhatsApp Mesajlarını Geri Getirin:

iMyFone D-Back iPhone Data Recovery ile iPhone’dan silinen verileri geri getirme adımlarına geçmeden önce programın desteklediği veri türlerini belirtmekte fayda var. Mesajlar ve iMessage’lar, WhatsApp mesajları ve ekleri (WeChat, Viber, Kik, Line destekleniyor), arama geçmişi, notlar, hatırlatıcılar, fotoğraflar ve uygulama fotoğrafları, videolar ve uygulama videoları, takvim, Safari yer imleri ve geçmişi, ses notları kurtarabileceğiniz veriler arasında. Şimdi dilerseniz farklı senaryolarda (kaza eseri, cihaz hasar gördüğünden dolayı, sistem çökmesi sonucunda, jailbreak işlemi esnasında, parolayı unutmanız durumunda) silinen verileri kurtarma aşamasına geçelim.

iMyFone D-Back iPhone Data Recovery Menü

Program ile 4 farklı şekilde iPhone’dan silinen verileri geri getirmeniz, dosyaları kurtarmanız mümkün. Smart Recovery, Recovery From iOS Device, Recover From iTunes Backup ve Recover From iCloud Backup, başlangıç ekranında karşınıza çıkıyor. Bu seçeneklerden Smart Recovery’i merak etmişsinizdir. Akıllı Kurtarma, iPhone’da yedek alınıp alınmadığını bilmediğiniz veya unuttuğunuz durumda veyahut dosyalarınızı nerede bulabileceğiniz konusunda hiçbir fikriniz yoksa kullanabileceğiniz bir seçenek. Diğerleri zaten açıkça belli. Bu arada hangi metodu seçerseniz seçin sadece üç adımda iPhone’dan veri kurtarma işlemini tamamlıyorsunuz.

Smart Recovery Seçeneğiyle iPhone’dan Silinen Verileri Geri Getirme:

Programı açtığınızda sol panelden Smart Recovery’i seçip “Start” butonuna tıklıyorsunuz. Sonraki ekranda verilerinizi nasıl kaybettiğinizi belirtiyorsunuz. Kaza eseri mi silindi, jailbreak veya iOS güncellemesi yaparken mi silindi, iPhone’unuz kilitli olduğundan mı ulaşamıyorsunuz veya Apple logosunda takıldı kaldığından dolayı mı verilerinize ulaşamıyorsunuz. Bu menüde seçiminizi yaptığınızda program akıllı tarama işlemine başlıyor ve iOS cihazınızda, iTunes ve iCloud yedeklerinde verilerinizi arıyor.

iMyFone D-Back iPhone Data Recovery - Smart Recovery

Recover from iOS Device Seçeneğiyle iPhone’dan Silinen Verileri Geri Getirme:

iTunes ve iCloud yedeklemeniz yok, iPhone’unuzdan silinen verileri (rehber, mesajlar, fotoğraf ve videolar, notlar vs.) nasıl geri getireceğinizi düşündüğünüzde kullanacağınız kurtarma şekli bu. Yine programın ana sayfasında sol panelden seçiminizi (Recover from iOS Device) yapıp “Start” butonuna tıklıyorsunuz. Kurtarmak istediğiniz veri türünü seçip “Next” diyorsunuz. iOS cihazınızı bilgisayarınıza bağlamanız gerektiğini belirten bir uyarı çıkıyor. Cihazı bağladığınızda tarama işlemi başlıyor. İşlem süresi tahmin edeceğiniz üzere cihazınızdaki veri miktarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Tarama işlemi sonlandığında kurtarılan veriler gösteriliyor. Önizleme ekranında seçim yapıp “Recover” butonuyla kurtarma işlemini tamamlıyorsunuz.

iMyFone D-Back iPhone Data Recovery - Recover from Device

Recover from iTunes Backup ile Yedekleri Geri Yükleme:

Apple, her iOS güncellemesi sonrası ve yeni iPhone çıkmadan önce iTunes’u yeniliyor ancak program sürprizler yapabiliyor. iTunes üzerinden yedeğinizi almada sorun yaşıyorsanız kullanabileceğiniz veri kurtarma şekli bu. Başlangıç ekranında ilgili kurtarma seçeneğini seçip “Start” ile taramayı başlatıyorsunuz. Silinen dosya türlerini seçiyorsunuz (Tümünü seç mevcut). Program sonraki sayfada tüm iTunes yedeklerinizi karşınıza çıkarıyor. Burada iTunes yedeğinizin bulunduğu klasör seçimini de yapabilirsiniz. Tarama işlemi bittiğinde kurtarılan dosyaları gösteren önizleme ekranı çıkıyor. “Recover” ile son dokunuşu yapıyorsunuz.

iMyFone D-Back iPhone Data Recovery - Recover from iTunes

Recover from iCloud Backup ile Yedeği Geri Yükleme:

Apple’ın iCloud üzerinden yedekleme seçeneği çoğu zaman sorunsuzca tamamlansa da iTunes gibi bazen yarıda kesilme sürprizi yaşatabiliyor. iCloud yedeğinizi geri yüklemek için iTunes Backup ile geri yükleme adımlarının aynısı izliyorsunuz.

iMyFone D-Back iPhone Data Recovery - Recover from iCloud

iOS Sorunlarını Çözme:

Gördüğünüz üzere iPhone’dan silinen verileri geri getirmek oldukça basit bir işlem. iMyFone D-Back iPhone Data Recovery programının güzel bir yanı da; iOS sorunlarını çözmesi demiştim. Programın karşılama ekranında en altta yer alan Fix iOS System seçeneğiyle veri kaybı yaşamadan iPhone’un yazılımsal sorununu kendi başınıza çözebilirsiniz.

Burada karşınıza üç seçenek çıkıyor: Standard Mode, Exit Recovery Mode ve Advanced Mode. iPhone’un beyaz/siyah ekranda, Apple logosunda, DFU modda takılması, sürekli yeniden başlaması, güncellemeyle birlikte tamamen kullanılamaz duruma geldiğinde, ekranı donduğunda veya açılmadığında Standard Mode’u seçiyorsunuz. iPhone’unuz kurtarma modunda (recovery mode) kaldıysa hızlıca düzeltmek için Exit Recovery Mode’u, Standart Mode’da çözemediğiniz bir durumla karşı karşıyaysanız Advanced Mode’u kullanıyorsunuz. Bu modlara detaylıca girmedim; çünkü resimli olarak da ne yapmanız gerektiği söyleniyor.

Standart Mod ile iOS Sorunlarını Çözme (Veri Kaybı Olmadan):

iMyFone D-Back - iOS Sorunları Çözme (Standard Mode)

iPhone'u Tek Tıkla Kurtarma Modundan Çıkarma:

iMyFone D-Back - iPhone Kurtarma Modundan Çıkma

iOS'u - Tamamen - Yeniden Yükleme:

iMyFone D-Back - Advanced Mode

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kullanıcının güvenerek kullandığı iPhone veri kurtarma programı iPhone Data Recovery’nin öne çıkan özellikleri şöyle: