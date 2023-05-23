Apple tarafından geliştirilmiş bulut tabanlı bir sisteme sahip olan iCloud uygulaması, Apple kullanıcılarına dosyalarını saklama, senkronize etme ve yedekleme imkânı sunuyor. Fotoğraf, video, dosya, kişiler, notlar, takvim gibi birçok veriyi saklamanıza ve farklı cihazlarda görüntüleyebilmenize olanak sağlayan bu uygulama iOS, macOS ve Windows işletim sistemlerinde kullanılabiliyor.

iCloud’un sunduğu avantajlardan yararlanmak için yapmanız gereken ilk şey, iCloud hesabı oluşturmak. Bu hesabı oluşturduktan hemen sonra dosyalarınızı iCloud’da güvenli ve düzenli bir şekilde depolamaya başlayabilirsiniz. İşte, iCloud hesabı oluşturmak için izlemeniz gereken adımlar!

iCloud Hesap Oluşturma Nasıl Yapılır?

Öncelikle kullanacağınız cihazın Apple’a ait olması gerekiyor. Cihazınız iPhone, Mac veya iPad olabilir. Hangi cihazda iCloud kullanmak istiyorsanız, ilgili cihazı açmakla işe başlayabilirsiniz.

Cihazın ayarlar sekmesine geldiğinizde bu kısımda önceden oluşturduğunuz kullanıcı adını göreceksiniz. Kullanıcı adının üstüne tıklamalısınız.

Bu aşamada karşınıza bir menü çıkması gerekir. Çıkan menüden iCloud seçeneğini bulmalısınız.

iCloud’a tıkladıktan sonra iCloud ayarlarında bulabileceğiniz ‘hesap oluştur’ düğmesine basmalısınız.

Sonrasında karşınıza çıkan sayfaya kişisel bilgilerinizi girmeniz isteniyor.

Şifre ve doğrulama işlemleri ile güvenliğini sağladığınız iCloud hesabını açmak için üyeliği başlatırken kullanım şartları ve gizlilik politikasını kabul etmeniz gerekli.

Bu şekilde doğrulama işlemlerini de tamamladıktan sonra iCloud hesabınız artık açılmış oluyor. Size de hesabınıza giriş yaptıktan sonra senkronize etmek istediğiniz dosyaları ve yararlanacağınız iCloud hizmetlerini ayarlamak kalıyor.

iCloud Hesabı Nasıl Kullanılır?

iCloud hesabınızın olması, dijital verilerinizin korunması, saklanması, kontrollü bir şekilde paylaşılması ve ulaşılabilirliği gibi farklı açılardan çeşitli kolaylıklar sağlıyor. iCloud hesabını nasıl kullanabileceğinize ilişkin olarak, bu uygulamaya dair kullanım alanları şu şekilde sıralanıyor:

Veri Depolama

Veri Senkronizasyonu

Veri Yedekleme

1. Veri Depolama

Bulut temelli bir sistem olan iCloud’un başlıca kullanım amacı veri depolamak olarak karşımıza çıkıyor. Verilerinizi güvenli bir sistemde saklamak, cihaz hafızasını boşaltmak, verilerinizi her koşulda ulaşılabilir hale getirmek için iCloud hesabını kullanabilirsiniz.

2. Veri Senkronizasyonu

iCloud hesabınız varsa ve farklı cihazlardan bu hesaba erişim sağlıyorsanız fotoğraflarınız, videolarınız, kişileriniz, takvim verileriniz ve iCloud’a kaydettiğiniz diğer dosyalar üstünde bir cihazdan yaptığınız değişiklikler iCloud ile senkronize edildiği için diğer cihazlarda da görülebiliyor.

3. Veri Yedekleme

Cihazınızda bulunan fotoğraf, video, mesaj ve rehber gibi çeşitli verileri iCloud’a attığınızda verileriniz yedeklenmiş oluyor. Böylece cihazınızın çalınması, kaybolması gibi durumlarda yeni bir Apple cihazından iCloud’a giriş yaptığınızda eski telefonunuzda bulunan bu verileri yeni cihaza taşıma imkânınız bulunuyor.

iCloud Hesabı Açmak Ücretli Mi?

iCloud hesabını açmak istediğinizde Apple size özgürce kullanabileceğiniz 5 GB’lık bir depolama alanı sunuyor. Ancak bundan daha fazla alana ihtiyacınız varsa bir seçeneğiniz daha bulunuyor. iCloud+ üyeliği adı verilen bu seçenekte daha fazla depolama alanına ve Premium özelliklere sahip olma şansınız var.

iCloud+ kapsamında tercih edebileceğiniz birden fazla paket seçeneği mevcut. Bunlardan kimisi 50 GB ekstra depolama alanı sunarken, kimisi 200 GB daha depolama imkânı veriyor. Size de hem bütçenize hem de depolama alanı ihtiyacınıza uygun olan paketi belirlemek kalıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

iCloud, neredeyse bütün Apple kullanıcıları tarafından faydalanılan, Apple’ın sunduğu başlıca hizmetler arasında yer alıyor. Bu hizmeti henüz hiç kullanmamış veya Apple kullanmaya yeni başlamış kişilerin aklında iCloud’a dair bazı sorular oluşabiliyor. Bu konuya ilişkin olarak, iCloud hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcıların sıklıkla sorduğu bazı sorular ise şu şekilde sıralanıyor:

İkinci Bir iCloud Hesabı Nasıl Açılır?

Apple cihazınızda bulunan ayarlar menüsüne giriş yapın.

‘Kişiler, takvimler, mail’ ibaresinin bulunduğu sekmeyi açın.

Bu bölümde farklı uygulamalara ait hesaplarınızın yer aldığı bir liste sizi bekliyor olacak.

Listenin sonuna indiğinizde göreceğiniz ‘Hesap Ekle’ butonuna basarak yeni bir hesap ekleme ekranına geçebilirsiniz.

Bu kısımda iCloud’u seçip bilgilerinizi girerek ikinci bir iCloud hesabı açabilirsiniz.

iCloud WhatsApp’ı Yedekler Mi?

iCloud Drive’ın aktif olduğu cihazlarda iCloud WhatsApp’ı yedekleyebiliyor. Bunun için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde sıralanıyor:

iCloud Drive’ı açın.

WhatsApp’a giriş yapın.

WhatsApp’ta bulunan ‘Sohbet’ sekmesinden ‘Sohbet yedeği’ bölümüne girip ‘Şimdi Yedekle’ butonuna basın.

Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde cihazınızda kayıtlı olan güncel veriler iCloud’a yedeklenebiliyor. Yedekleme sıklığını dilediğiniz gibi ayarlama imkânınız da mevcut. Seçtiğiniz sıklığa göre iCloud hesabınızın açık olduğu cihazlarda verilerinizi yedekleyip, gerektiğinde yeniden yükleme yapabilirsiniz.

iCloud ve Apple Kimliği Aynı Şey mi?

iCloud, Apple’ın kullanıcılarına sunduğu hizmetler arasında sıralanıyor. Apple’ın diğer hizmetlerinde olduğu gibi iCloud’a giriş yapmak için de Apple kimliğini kullanmanız gerekiyor. Yani, iCloud ve Apple kimliğiniz aynı şey değil.

Apple kimliğinizde bulunan verilerle iCloud’daki hesabınıza giriş yapıp kendinize ait verilere ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz cihazdan giriş yapıp önceden iCloud’a aktarmış olduğunuz fotoğraflara, videolara ve diğer verilere kolayca erişebilirsiniz.