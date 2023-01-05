iCloud Hesap Silme Nasıl Yapılır?

iCloud; Apple cihazlarında dosya, video, fotoğraf gibi tüm verilerin depolandığı bir bulut sistemidir. iClud hesabıyla giriş yapılıp depolama işlemi için kullanılmaya başlanır. Apple cihazı kullanmayacak kişiler silme işlemini aşağıda belirteceğimiz birkaç adımda gerçekleştirebilir. Yalnız bu işlemleri yaptıktan sonra hesabınıza yeniden erişim sağlamanız imkansız olacak. Silme işleminin ardından hem hesabınız hem de içerisinde yer alan veriler kalıcı olarak silinir.

Apple Kimliği Nasıl Silinir?

Apple kimliği silme işlemleri için ilk olarak hesapla ilişkilendirilen cihazlar kaldırılmalıdır. “appleid.apple.com” adresi üzerinden Apple kimliğiyle oturum açılır.

“Apple Kimliğinizi Yönetin” sayfasına girişten sona “Aygıtlar” başlığı üzerine tıklanır. “Aygıtlar” başlığı altındaki Apple cihazlarına tek tek tıklanıp “Aygıtını Sil” butonuyla Apple kimliğine bağlı cihazlar ortadan kaldırılır.

Yukarıda belirttiğimiz konuların ardından Apple kimliği silme işlemleri için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak privacy.apple.com adresi üzerinden Apple “Veriler ve Gizlilik” portalı açılmalı,

Giriş yapmak için Apple Kimliği ve parolası kullanılmalı,

Kullanıcı dilerse iki faktörlü kimlik doğrulama kodu da girebilir,

“Hesabınızı Silin” altında konumlanan “Başlayın” butonuna tıklayınız,

Hesabın silinmesine dair tüm bilgiler gözden geçirilmelidir,

Neden hesabın silineceği seçilip “Devam” butonuna tıklanır,

“Silme Hüküm ve Koşulları” incelenerek onları kutuyu işaretleyerek onaylayabilirsiniz.

“Devam” butonuna tıklayarak erişim kodunu mutlaka kaybetmeyeceğiniz bir yere not ediniz. Çünkü Apple Desteği ile iletişim kurulacağı zaman kod sayesinde kimlik doğrulanır.

Son adımda “Hesap Sil” seçeneğine tıklanarak Apple kimliği silinir.

Apple Kimliği Silindiğinde Hangi Verilere Erişimi Engeller?

Apple kimliği silindiğinde bazı verilere ulaşmak imkansız hale gelir. Bu verileri şöyle sıralayabiliriz;

Hesaba gelen mesajlar,

App Store, iTunes ve iBooks ile satın alınanlar,

ve ile satın alınanlar, iCloud hesabına depolanan belge, fotoğraf, doküman ve videolar,

Apple kimliği silindikten sonra Messenger, App Store, Facetime, iBooks ve App Play uygulamalarına erişim direkt engellenir.

iCloud Hesabı Nasıl Silinir?

iCloud hesap silme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz;

iCloud hesabına giriş yapınız.

“Hesabını Yönet” butonuna tıkladıktan sonra Apple kimliği sayfası üzerinden “Veri ve Gizlilik” kısmına basınız.

“Gizliliği Yönet” daha sonra “Hesabı Sil” butonuna tıklanmalıdır.

“Hesabı Sil” butonundan sonra iCloud hesabı kalıcı olarak silinmiş olacak.

iCloud silme işlemi haricinde iCloud Şifremi Unuttum, iCloud Hesabı Nasıl Kurtarılır? gibi sorularınız için yazımızı okuyabilirsiniz.