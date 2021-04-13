iCloud Kilidi Kaldırma Programı: Tenorshare 4MeKey

iCloud kilidine sahip olan bir iPhone'u ya da iPad'i açmak için neler yapabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız bu rehberimizde iPhone ve iPad cihazlarda kullanabileceğiniz en iyi iCloud Kilidi Kaldırma Programı olan Tenorshare 4MeKey incelemesi ile karşınızdayız.

Apple tarafından sunulan geniş güvenlik önlemlerinin temel amacı kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi korumak olsa da, bu durumun zaman zaman çeşitli dezavantajlar yarattığına tanıklık edebilirsiniz. Örneğin ikinci el olarak satın aldığınız bir iPhone, iCloud Aktivasyon Kilidi ile kutudan çıkmış olabilir ya da kendi cihazınızın Apple kimliğini ve şifresini unutmuş olabilirsiniz.

Bu gibi senaryolarda yardımınıza koşan Tenorshare 4MeKey, aktivasyon kilidini kaldırmanıza yardımcı oluyor.

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Tenorshare 4MeKey Özellikleri

Apple kimliği ya da şifresi olmadan iCloud Aktivasyon Kilidi kaldırma.

Parola olmadan iPhone'umu Bul'u kapatma.

Yeni Apple kimliği ile App Store'da oturum açma.

Tenorshare 4MeKey ile birlikte iCloud Aktivasyon Kilidi'ne sahip olan iPhone, iPad ve iPod Touch modellerinizin kilidini kimlik ya da şifre olmadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca iPhone'umu Bul gibi güvenlik önlemlerini de, yine iCloud bilgileri olmadan kapatabilirsiniz.

Nelere İhtiyacınız Var?

Bilgisayar

iPhone & iPad & iPad Touch

USB Kablo

USB Bellek (2 GB ve Üstü)

Tenorshare 4MeKey programını kullanabilmek için bir adet bilgisayara ihtiyaç duyacaksınız. Bu bilgisayarın Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 ya da macOS 10.11 - macOS 10.15 sürümlerini çalıştırıyor olması lazım. Ayrıca aktivasyon kilidini kaldıracağınız cihazın da iOS 12 / iOS 13 ya da iOS 14 kullanması gerekiyor. Son olarak, en az 2 GB kapasitesinde bir USB Bellek ihtiyacınız olacak.

Tenorshare 4MeKey Nasıl Kullanılır?

Eğer her şey hazırsa, şimdi programı nasıl kullanacağınıza daha yakından göz atalım: Yapmanız gereken ilk şey, Tenorshare 4MeKey programını bilgisayarınıza indirmek olacaktır. İndirdiğiniz kurulum dosyasını başlatarak yükleme adımlarını tamamlayın ve iPhone & iPad & iPod Touch cihazınızı USB kablo aracılığı ile bilgisayarınıza bağlayın.

Adım 1- Programı Çalıştırın

Programın kurulum adımlarını tamamladıktan sonra çalıştırın ve ekranda yer alan 'Remove iCloud Activation Lock' butonuna basın. Bu süreçte aynı anda tek bir cihazı kullanabileceğinizi hatırlatalım. Eğer bilgisayarınıza bağlı birden fazla iOS cihaz varsa, ihtiyacınız olmayanların bağlantısını kesin.

Adım 2- İşlemi Onaylayın

'Remove iCloud Activation Lock' butonuna bastıktan sonra bazı uyarıların olduğu bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu süreçte aktivasyon kilidinin kaldırılmasından önce cihazınız Jailbreak yapılacak. Her şey için hazırsanız 'Start' butonuna basın ve gelen risk bildirimi formunu onaylayın.

Adım 3- Kurulum Adımlarını Tamamlayın

Yaptığınız onayların ardından Jailbreak Araçları cihazınıza indirilecek. Bu süreç internet hızınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bunun ardından bu aracı bir USB belleğe yazmanız istenecek. Bunun için harici bir USB bellekten destek alın. Programın harici belleğe yazılması genellikle birkaç dakika sürecektir.

Notlar

Apple kimliği ile oturum açma arayüzüne geldiğinizde 'Parolanızı mı Unuttunuz / Bir Apple Kimliğiniz Yok mu?' seçeneğini seçin çünkü iCloud hesabını zaten kaldırdınız.

Kurulum adımlarından sonra App Store üzerinden yeni bir iCloud hesabı ile oturum açabilirsiniz.

Tenorshare 4MeKey için Önerilen Cihazlar

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6s

iPhone SE (Nesil 1)

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad 5

iPad 6

iPad 7

iPad Mini

iPad Mini 2

iPad Mini 3

iPad Mini 4

iPad Air

iPad Air 2

iPad Air 4 Wi-Fi

iPad Pro (2015)

iPad Pro 9.7

iPad Pro 10.5

iPad Pro 12.9

iPad Pro 12.9 (Nesil 2)

iPod Touch 6

iPod Touch 7

Tenorshare 4MeKey Fiyatı Ne Kadar?

1 Aylık Lisans - (1 PC + 5 Cihaz) 42.42 USD

1 Yıllık Lisans - (1 PC + 5 Cihaz) 47.14 USD

Ömür Boyu Lisans - (1 PC + 5 Cihaz) 58.94 USD

4MeKey şu sıralar oldukça büyük indirimlerle birlikte satın alınabiliyor. Ayrıca cihaz sayısında değişiklik yapmak isterseniz, kendi paketinizi oluşturmanız da mümkün. Öte taraftan standart paketleri 1 bilgisayar üzerinde 5 farklı cihazda kullanabiliyorsunuz. Yukarıdaki üç paket arasındaki tek fark ise lisans süreleri olarak değişiklik gösteriyor.

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