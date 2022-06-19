iOS 16 Beta Sürümü Nasıl Yüklenir?
iOS 16 beta sürümünün nasıl yüklenileceğine dair kapsamlı bir rehberi sizler için hazırladık. Şimdiden keyifli okumalar.
Apple WWDC22 etkinliğinde yeni işletim sistemini tanıttı. Son güncellemeyle birlikte gelen iOS 16 beta sürümü Apple kullanıcıları için yeni özellikler sunuyor bu özelliklerin arasında yeni kilit ekranları, widget’lar, mesaj düzenlemeleri gibi özellikler bulunmakta. Baştan söylemekte fayda var iOS 16 güncellemesi beta olarak çıktı tam sürümü ilerleyen günlerde gelecektir yani sürümün hazırlanışı bitmiş değildir. Bu yüzden iOS 16 beta sürümünü yüklediğinizde bazı uygulamalarda veya özelliklerde hata alabilirsiniz. Peki iOS 16 beta sürümü nasıl yüklenir? Sizler için detaylı bir rehber hazırladık.
iOS 16 Tanıtıldı: İşte Ön Plana Çıkan Özellikleri
Bir süredir farklı farklı söylenti ve sızıntılarla gündemden eksilmeyen iOS 16'nın resmî tanıtımı nihayet geçtiğimiz akşamki WWDC 2022 etkinliğinde gerçekleştirildi.
iOS 16 Beta Sürümü Nasıl Yüklenir?
- iPhone’unuzda Apple geliştirici Web sitesinde oturum açın.
- Menü çubuğundan aşağı inin.
- İndirilenler butonuna tıklayınız.
- Profil yükle’ye dokunun.
- İzin ver seçeneğini seçin.
- Ayarlara gidin.
- Profil indirildi seçeneğinden yükle'ye dokunun.
- Sözleşmeyi okuduktan sonra tekrar yükle butonuna basın.
- Telefonunuzu yeniden başlatın.
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Genel kısmına geliniz.
- Yazılım ve Güncelleme seçeneğine tıklayın.
- İndir ve Yükle butonuna basınız.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
iOS 16 Beta Sürümü Güvenilir mi?
Sürümün beta olduğunu tekrar hatırlatarak ve geliştiricilere açık olduğunu söyleyerek yukarıda da belirttiğimiz gibi sürümün bazı özellikleri ve uygulamalarda hatalar verebileceğini vurgulamakta fayda var.
iOS 16 Sürümünü Alacak iPhone Modelleri
iOS 16 beta sürümünü her iPhone modeli almayacaktır iPhone 8 ve üzeri için uyumlu olan tüm modellerde geçerli olacaktır. Yeni sürümü alacak modelleri aşağıda bulabilirsiniz.
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)
iOS 16 güncellemesi gelecek telefon modelleri arasında malesef iPhone 7 veya iPhone 6 bulunmamakta. Apple eski modellere yeni güncellemeler getirmemekte kararlı gibi. Bu yazımızda sizlere iOS 16 beta sürümünü nasıl yüklenir onu anlattık. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.
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