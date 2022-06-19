Apple WWDC22 etkinliğinde yeni işletim sistemini tanıttı. Son güncellemeyle birlikte gelen iOS 16 beta sürümü Apple kullanıcıları için yeni özellikler sunuyor bu özelliklerin arasında yeni kilit ekranları, widget’lar, mesaj düzenlemeleri gibi özellikler bulunmakta. Baştan söylemekte fayda var iOS 16 güncellemesi beta olarak çıktı tam sürümü ilerleyen günlerde gelecektir yani sürümün hazırlanışı bitmiş değildir. Bu yüzden iOS 16 beta sürümünü yüklediğinizde bazı uygulamalarda veya özelliklerde hata alabilirsiniz. Peki iOS 16 beta sürümü nasıl yüklenir? Sizler için detaylı bir rehber hazırladık.

iOS 16 Beta Sürümü Nasıl Yüklenir?

iPhone’unuzda Apple geliştirici Web sitesinde oturum açın.

Menü çubuğundan aşağı inin.

İndirilenler butonuna tıklayınız.

Profil yükle’ye dokunun.

İzin ver seçeneğini seçin.

Ayarlara gidin.

Profil indirildi seçeneğinden yükle'ye dokunun.

Sözleşmeyi okuduktan sonra tekrar yükle butonuna basın.

Telefonunuzu yeniden başlatın.

Ayarlar uygulamasını açın.

Genel kısmına geliniz.

Yazılım ve Güncelleme seçeneğine tıklayın.

İndir ve Yükle butonuna basınız.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

iOS 16 Beta Sürümü Güvenilir mi?

Sürümün beta olduğunu tekrar hatırlatarak ve geliştiricilere açık olduğunu söyleyerek yukarıda da belirttiğimiz gibi sürümün bazı özellikleri ve uygulamalarda hatalar verebileceğini vurgulamakta fayda var.

iOS 16 Sürümünü Alacak iPhone Modelleri

iOS 16 beta sürümünü her iPhone modeli almayacaktır iPhone 8 ve üzeri için uyumlu olan tüm modellerde geçerli olacaktır. Yeni sürümü alacak modelleri aşağıda bulabilirsiniz.

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

iOS 16 güncellemesi gelecek telefon modelleri arasında malesef iPhone 7 veya iPhone 6 bulunmamakta. Apple eski modellere yeni güncellemeler getirmemekte kararlı gibi. Bu yazımızda sizlere iOS 16 beta sürümünü nasıl yüklenir onu anlattık. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.