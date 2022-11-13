iCloud Son Yedekleme Tamamlanamadı Hatası Çözümü

iCloud son yedekleme tamamlanamadı hatası nasıl düzeltilir? Bu sorunun yanıtı, popüler bulut hizmetinde can sıkıcı yedekleme problemi ile karşılaşan çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda sorunun çözülmesine yardım edebilecek yöntemleri bir arada topladık.

iPhone ve iPad cihazlarınızda bulut yedekleme servisi olarak iCloud’ı tercih ediyorsanız "Son yedekleme tamamlanamadı" veya "Yedekleme tamamlanamadı" hata uyarıları en az bir kere karşınıza çıkmıştır. Bu iletinin neden kaynaklandığına dair Apple’dan bir açıklama gelmedi ancak birkaç basit adımla bu sorunun üstesinden gelebilrsiniz.

iCloud’ı otomatik yedeklemeye ayarladıysanız iOS cihazlarınız her kablosuz ağa bağlandığında hiçbir şey yapmadan iPhone / iPad’inizdeki tüm veriler iCloud’a yedeklenir. Yedekleme işlemi genellikle sorunsuz tamamlanır ancak bazen yedeklemenin tamamlanamadığına dair uyarı mesajları alabilirsiniz. Peki, iCloud yedekleme yapmıyor, neler yapılmalı?

iCloud Son Yedekleme Tamamlanamadı Hatası İçin Çözüm Yolları

Cihazınızı yeniden başlatın.

iCloud Yedekleme'yi kontrol edin.

iCloud saklama alanını kontrol edin.

Cihazda yeterli kullanılabilir alanı olduğundan emin olun.

iCloud hesabınızdan çıkıp tekrar giriş yapın.

Apple Sistem Durumu sayfasını kontrol edin.

Eski iCloud yedeklerini silin ve ağ ayarlarını sıfırlayın.

iTunes ile PC'nize yedekleme yapın.

Yukarıda popüler bulut hizmetinde karşılaşılan can sıkıcı sorunun çözülmesine yardım edebilecek yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca iCloud hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız iCloud Drive nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Cihazınızı Yeniden Başlatın

Yeniden başlatmak, her ne kadar kulağa çok kolay bir yöntem gibi gelse de bazı hataların çözülmesine yardım edebilir. Bu nedenden dolayı iPhone'unuzu ya da iPad'inizi kapatın ve ardından yeniden başlatın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer hata devam ediyorsa bir sonraki yönteme geçin.

iCloud Yedekleme'yi Kontrol Edin

Ayarları açın.

iCloud kategorisine girin.

Yedekleme bölümünü görüntüleyin.

"iCloud Yedekleme" seçeneğini kontrol edin.

iCloud yedekleme yapmıyor, çözümü nedir sorusunu soran kişiler, iCloud Yedekleme özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol edebilir. Bunun için ilk olarak cihazınız üzerinden ayarlar menüsünü açın. Daha sonra iCloud kategorisine girin. Açılan sayfada bulunan Yedekleme bölümüne girin.

Son olarak "iCloud Yedekleme" seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. Eğer bu özellik kapalı ise aktif hâle getirin ve hatanın çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

iCloud Saklama Alanını Kontrol Edin

iCloud yedekleme işleminin başarısız olmasının nedenlerinden biri yeterli saklama alanının olmamasıdır. Apple, kullanıcılara 5 GB ücretsiz saklama alanı sunar. Bu alanı arttırmak için belirli bir ücret ödemek gerekiyor. Eğer saklama alanında yer kalmadıysa hata ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle bulut hizmetinin depolama alanını kontrol edin.

Cihazda Yeterli Kullanılabilir Alanı Olduğundan Emin Olun

Cihazınızın depolama alanında yeterli boş alan kalmadığında iCloud yedekleme gibi işlemlerde problemler ile karşı karşıya kalınabilir. Bu sebepten ötürü cihazınızda kullanılabilir alanın olup olmadığını kontrol edin.

iCloud Hesabınızdan Çıkıp Tekrar Giriş Yapın

iCloud hesabınızdan çıkın ve hemen ardından tekrar hesabınıza giriş yapın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer hâlâ aynı hata devam ediyorsa bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

Apple Sistem Durumu Sayfasını Kontrol Edin

Bulut depolama hizmetinde meydana gelen sorunun kaynağı cihazınızda olmayabilir. Bu nedenden dolayı Apple Sistem Durumu sayfasını kontrol edebilir ve herhangi bir sorunun olup olmadığından emin olabilirsiniz.

Eski iCloud Yedeklerini Silin ve Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

iCloud’a şimdiye kadar yaptığınız tüm yedeklemeleri silmek, ağ ayarlarını sıfırlamak ve baştan şansınızı denemek sorununuzu çözebilir. Tabii ki tüm iCloud yedeklemelerinizi silmeden iTunes yazılımıyla bilgisayarınıza yedekleme yapmanızı tavsiye ederim. Bunun için izlemeniz gereken adımlar da son derece basit.

iPhone / iPad’inizi bilgisayarınıza bağlıyorsunuz ve iTunes yazılımı aracılığıyla bilgisayara yerel yedekleme yapıyorsunuz. iTunes yedeklemesi tamamlandığında iOS cihazınıza geçerek Ayarlar – iCloud – Depolama – Depolamayı Yönet menüsüne gidiyorsunuz. Eski iCloud yedeklemesini gözünüze kestiriyor ve siliyorsunuz.

Ağ ayarlarınızı sıfırlamak için de Ayarlar – Sıfırla – Ağ Ayarlarını Sıfırla yolunu izliyorsunuz. Bunu yaptığınızda daha önce bağlı olduğunu ağlara tekrar giriş yapmanız gerekiyor. Kablosuz ağınıza giriş yaptıktan sonra Ayarlar – iCloud – Yedekle – Şimdi Yedekle seçeneğine dokunarak yedekleme işlemini başlatıyorsunuz.

iTunes ile PC'nize Yedekleme Yapın

iCloud yedekleme yapmıyor sorunu hâlâ devam ediyorsa iOS cihazınızı iTunes yazılımı aracılığıyla yedeleme almayı, iCloud’ı kapatıp cihazınızı yeni aldığınız iTunes yedeğine geri döndürmeyi deneyebilirsiniz.

iCloud son yedekleme tamamlanamadı hatasının görünmesinin birçok nedeni var. Ağ bağlantınızın sağlıklı olmaması, bant genişliğinin yetersiz olması, ağ zaman aşımı, Lightning kablosunun hasarlı olması gibi birçok neden sayılabilir. Yukarıdaki çözüm yollarından farklı önerileriniz varsa bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.