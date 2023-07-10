Dram, yaşamın görünmeyen taraflarını aktaran film türü olarak adlandırılabilir. Günümüzde en çok izlenen film türü arasında yer alan dram hem senaryo hem de karakter açısından çok zengindir. Özellikle dram denildiğinde biyografik, melodram ve romantik filmler öne çıkıyor. İşte romantik, melodram ve biyografik ögelerden oluşan IMDb puanı en yüksek dram filmleri listesi!

IMDb Puanı En Yüksek 15 Dram Filmi

Esaretin Bedeli- IMDb Puanı: 9.3

Cindrella Man - IMDb Puanı: 8.0

Onur Savaşı - IMDb Puanı: 8.3

Baba - IMDb Puanı: 9.2

12 Öfkeli Adam - IMDb Puanı: 9.0

Babam ve Oğlum - IMDb Puanı: 8.3

Mustafa Hakkında Her Şey - IMDb Puanı: 7.5

Yeşil Yol - IMDb Puanı: 8.6

Bir Zamanlar Anadolu’da - IMDb Puanı: 7.8

Köstebek - IMDb Puanı: 8.5

Piyanist - IMDb Puanı: 8.5

Ayla - IMDb Puanı: 8.3

Uçurtmayı Vurmasınlar - IMDb Puanı: 8.3

Gün Doğmadan - IMDb Puanı: 8.1

Benim Adım Sam - IMDb Puanı: 7.7

1. Esaretin Bedeli - IMDb Puanı: 9.3

Esaretin Bedeli, Andy isimli karakter üzerinden ilerliyor. Andy, sevgilisini öldürmekle suçlanmaktadır. Filmde şiddetin üst seviyede olduğu Shawshank hapishanesinde Andy’nin yaşadıkları konu edilmiştir.

Esaretin Bedeli filmini; Frank Darabont yönetmiştir. Aynı zamanda Frank Darabont, Stephan King ile filmin senaristlik koltuğunda oturdu. Filmin başrol oyuncularıysa;

Morgan Freeman

Tim Robins

Bob Gunton'dur.

2. Cindrella Man - IMDb Puanı: 8.0

Büyük Buhran yıllarında ailesine bakabilmek için boksör olan James J. Braddock isimli karakterin yaşamı konu edilmiştir. Dram film önerileri listemizdeki Cindrella Man, 2005’te 3 dalda Oscar’a aday olarak gösterildi.

Ron Haward tarafından yönetilen Cindrella Man'ın senaristleri; Cliff Hollingsworth, Akiva Goldsman'dır. Renee Zellweger, Russell Crowe ve Paul Giamatti'de baştolde oynamıştır.

3. Onur Savaşı - IMDb Puanı: 8.3

Lucas, 40 yaşında eşinden olaylı şekilde boşanır. Boşanma sonrasında oğlu Marcus, yeni kız arkadaşı ve işiyle güzel giden hayatı biranda altüst olur. Onur Savaşı; Lucas’ın yaşadığı zorlu mücadele anlatılıyor.

Thomas Vinterberg filmde hem yönetmenlik hem de senaristlik yapmıştır. Tobias Lindholm'da filmin senaristlerindendir. Annika Wedderkopp, Mads Mikkelsen ve Thomas Bo Larsen'de filmde başrolde oynamıştır.

4. Baba - IMDb Puanı: 9.2

Baba filmi; Mario Puzo isimli eserden uyarlanmıştır. Film; New York’ta yaşamını sürdüren İtalyan mafyası Corleone’ları anlatıyor. Suç dünyasının kirli yüzü ve aile içindeki sorunlar detaylı şekilde işlenmiştir. Francis Ford Coppola yönetmenlik ve senaristlik koltuğunda oturmuştur. Baba filminin başrol oyuncularıysa; James Caan, Marlon Brando ve Al Pacino'dur.

5. 12 Öfkeli Adam - IMDb Puanı: 9.0

12 Öfkeli Adam filmi, cinayetle suçlanan bir genci konu edilmiştir. Film, gençle ilgili lgili karar verecek 12 jüri üyesi üzerinden şekilleniyor. Latin Amerikalı genç adam, babasını öldürmekle suçlanmaktadır.

Sidney Lumet filmin yönetmenidir. Reginald Rose'de filmin senaristidir. Martin Balsam, Henry Fonda ve John Fiedler'de filmde başrolde oynamıştır.

6. Babam ve Oğlum - IMDb Puanı: 8.3

12 Eylül dönemini anlatan Babam ve Oğlum filminde aile ilişkilerine değiniliyor. Kuşak çatışması filmin ana konusu olarak ifade edilebilir.

Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği Babam ve Oğlum'da Özge Özberk, Fikret Kuşkan, Hümeyra başrolde oynadı.

7. Mustafa Hakkında Her Şey - IMDb Puanı: 7.5

Mustafa, karısını aniden kaybeder. Karısının ölümüyle şoke olan Mustafa bir gün acısını öfkeye bırakacak gerçekle yüzleşir. Karısı öldüğünde yanında Fikret isimli bir erkek vardır. Mustafa içinde intikam planları yapar.

Fikret’i kaçırır ve aslında filmin hikayesi de o anda başlar. Mustafa Hakkında Her Şey filmi de Çağan Irmak tarafından yönetildi. Filmde Nejat İşler, Başak Köklükaya ve Fikret Kuşkan başrolde yer aldı.

8. Yeşil Yol - IMDb Puanı: 8.6

Bir mahkumla hapishane görevlisinin yaşamına Yeşil Yol filmi değiniyor. Paul Edgecomb karakteri hapishanede idama mahkum edilenleri son yolculuğuna uğurluyor. Korkunç görünümlü John Coffey isimli mahkumla tanışır. John Coffey aslında görünümünün tam tersidir. Frank Darabont filmin senaristi ve yönetmenidir. Filmin başrol oyuncuları;

David Morse

Tom Hanks

Michael Clarke Duncan'dır.

9. Bir Zamanlar Anadolu’da - IMDb Puanı: 7.8

Bir Zamanlar Anadolu’da filmi; bir doktorla cinayeti soruşturan savcıyı anlatıyor. Kırıkkale’nin bir kasabasında işlenen cinayetin ardından gerçekleşen soruşturma süreci ele alınıyor.

Nuri Bilge Ceylan'ın yazıp yönettiği filmde Ercan Kesal ve Ebru Ceylan'da senaristlik koltuğunda oturmuştur. Taner Birsel, Muhammed Uzuner ve Yılmaz Erdoğan'da başrol oyuncularıdır.

10. Köstebek - IMDb Puanı: 8.5

Polisle mafya arasında yaşanan savaş Köstebek filminde konu edilmiştir. Polis teşkilatının içine iyi pozisyonda olan birçok mafya sızmıştır. Mafyanın içine de polis teşkilatından birçok kişi sızmıştır.

Dram ve maceradan oluşan bu filmi nefesinizi keserek izleyeceksiniz. Martin Scorsese filmde yönetmenlik yaptı. William Monahan'ın senaristi olduğu filmin başrol oyuncuları; Ray Winstone, Matt Damon ve Leonardo DiCaprio'dur.

11. Piyanist - IMDb Puanı:8.5

İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan gerçek bir dram, Piyanist filminde anlatılıyor. Bu film, Polonyalı Wladyslaw Szpilman’ın yaşamını anlattığı kitaptan uyarlanmıştır.

Nazi’lerin işgal ettiği Polonya’da esir kampına gitmekten kurtulan Szpilman daha sonra Varşova’da yaşam mücadelesi verir. Roman Polanski filmde yönetmenlik ve senaristlik yapmıştır. Ronald Harwood'ta filmin diğer senaristidir. Emilia Fox, Adrien Brody ve Thomas Kretschmann'da filmin başrol oyuncularıdır.

12. Ayla - IMDb Puanı: 8.3

Ayla filmi, Kore Savaşı’nda meydana gelen gerçek bir hikayeyi anlatıyor. 1950 yılında Kore Savaşı’nda Süleyman Astsubay küçük bir kız bulur. Yetim olan Koreli kızı Süleyman Astsubay yanına alır.

Ayla ismini verdiği kızın babası gibi olur. Fakat Süleyman Astsubay’ın birliği Türkiye’ye dönme kararı aldıktan sonra baba-kız zorlu Kore kanunları yüzünden ayrılmak zorunda kalır. Can Ulkay'ın yönettiği filmin senaristi Yiğit Güralp'tir. Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol başrolde yer almıştır.

13. Uçurtmayı Vurmasınlar - IMDb Puanı: 8.3

Uçurtmayı Vurmasınlar, 5 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Barış isimli çocuğun hapishanede geçirdiği zaman acı bir şekilde beyaz perdeye aktarılmıştır.

Esrardan tutuklanan annesinden dolayı küçük yaşında Barış hapishanenin soğuk duvarıyla tanışır. Tunç Başaran Uçurtmayı Vurmasınlar filminin yönetmenidir. Aynı zamanda Feride Çiçekoğlu'yla birlikte senaristlikte yapmıştır. Nur Sürer, Ayla Aslancan ve Ozan Bilen'de başrol oyuncularıdır.

14. Gün Doğmadan - IMDb Puanı: 8.1

Bir trende yolları kesişen iki gencin tutkulu aşkı anlatılıyor. İkili trende tanıştıktan sonra 14 saat yaşamlarını derinden etkileyecek bir beraberlik yaşarlar.

Gün Doğmadan, iki gencin trende geçirdiği romantik ve eğlenceli zamanın dışında sorunları, sorumlulukları ve düşüncelerini de izleyiciye aktarıyor. Richard Linklater Gün Doğmadan filmininin senaristi ve yönetmenidir. Kim Krizan'da filmin diğer senaristidir. Andrea Eckert, Ethan Hawke ve Julie Delpy'de filmde başrolde görev aldı.

15. Benim Adım Sam - IMDb Puanı:7.7

Sam Dawson, beyninde gelişme problemi olan bir babadır. Beynindeki problemden dolayı 7 yaşındaki çocuk zekasına sahiptir. Karısı tarafından terk edilen Sam kızıyla yaşamını sürdürmektedir.

Benim Adım Sam, sağlık sorunu yaşayan bir babanın dramını işlemiştir. Kristine Johnson ve Jessie Nelson filmin senaristleridir. Jessie Nelson aynı zamanda yönetmenlikte yapmıştır. Sean Penn, Michelle Pfeiffer ve Dakota Fanning'te başrol oyuncularıdır.