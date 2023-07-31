IMDb Puanı Yüksek Psikolojik Gerilim Dizileri

Gizemli ve dengesiz bir duygusal dünyaya yolculuk yaptığınız psikolojik gerilim dizilerini seviyor musunuz? Cevabınız evet ise başarısı seyirci tarafından tescillenmiş, IMDb puanı yüksek psikolojik gerilim dizilerini sizin için sıraladık!

IMDb puanına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanan bu diziler ile ruhsal gerilim ve dramın zirvesine çıkabilirsiniz. İşte, karakterlerin ruhsal dünyalarındaki korku bariyerlerine çarparak keyifle izleyeceğiniz IMDb puanı yüksek, 10 farklı psikolojik gerilim dizisi:

The Sopranos The Twilight Zone Şahsiyet True Detective Fargo Black Mirror Severance Hannibal Ozark Penny Dreadful

1. The Sopranos

8 sene boyunca süren Amerikan dizisi The Sopranos, en başarılı suç yapımları arasında değerlendiriliyor.

New Jersey’de yaşayan bir mafya babasının ruhsal problemlerini konu alan The Sopranos’ta başrol karakteri Tony Soprano isimli Amerikan - İtalyan bir mafya babası olarak karşımıza çıkıyor.

Sık aralıklarla baygınlık geçirmeye başlayan Tony, bu şikayeti üstüne bir psikiyatriste gidiyor. Psikiyatri seansları, Tony’nin ailesinin yaşadığı olaylar The Sopranos dizisinde izleyiciye aktarılıyor.

2. The Twilight Zone

1959 yılına dayanan çok eski bir yapım olmasına rağmen 5 sezon boyunca sürdürdüğü başarıyla adı anılan The Twilight Zone, her bölümde farklı konuları ele alıyor.

Ürkütücü bir yapım olarak değerlendirilen dizide gizem ve korku öne çıkarken fantastik ögeler ve bilimkurgu alanındaki detaylar da dikkat çekiyor. Bu dizi, Alacakaranlık Kuşağı’nın devamı olarak da isimlendiriliyor.

3. Şahsiyet

Türk yapımı bir film olan Şahsiyet’te Haluk Bilginer, Cansu Dere ve Metin Akdülger gibi ünlü isimler yer alıyor. Alzheimer hastalığına yakalanan bir adamın ani değişimini konu alan filmde hasta adam kendi kendine suçluları cezalandırma kararı alıyor. Bu karar doğrultusunda yaptıkları ise filmin içeriğini oluşturuyor.

4. True Detective

Bir antoloji dizisi olan True Detective’de psikolojik gerilimin yanı sıra aksiyon da devreye giriyor. Polis soruşturmalarının yer aldığı dizide legal ve illegal olayların sır perdeleri aralanıyor. Kamera arkasında yaşanan kişisel olaylar ve mesleki sırlar bu sezonluk dizide açığa çıkarılıyor.

5. Fargo

Kiralık bir katili konu alan Fargo dizisinde Lorne Malvo isimli baş karakter bir kaza geçirip hastanelik oluyor. Hastanede kalırken Lester Nygaard isimli biriyle tanıştıktan sonra Malvo’nun hayatı bir daha hiç eskisi gibi olmuyor.

Lester ile arasında geçen diyaloglardan etkilenerek karısını öldüren Malvo bu olaydan sonra Lester ile birlikte çalışıp başka suçlara karışmaya başlıyor. Fargo dizisinde Bemidji ve Duluth Polis Departmanları’nın iş birliği ile bu cinayetler çözülmeye çalışılıyor.

6. Black Mirror

2011 yılında başlayan dizi yakın zamanda gelen yeni sezonuyla toplamda 6 sezonluk bir süreci tamamladı. Devam etmekte olan dizinin aynı zamanda interaktif bir filmi de Netflix'de var.

Her bölümü birbirinden farklı olan dizinin yönetmenleri, konusu ve oyuncuları da tamamen değişiyor. Modern toplumu ve toplumdaki bireylerin problemleri başta olmak üzere, yeni teknoloji ve mevcut dünya düzeni üzerine bilimkurgu ögeler bulunan bir dizi olarak biliniyor.

7. Severance

Yine bir çip hikayesi Severance’de de karşımıza çıkıyor. Beyne yerleştirilmiş bir çip ile iş ve özel hayatı birbirinden tamamen ayırmayı hedefleyen bir firmada yaşananlar Severance isimli dizinin ana temasını oluşturuyor. Bu dizide iş yerine gelen karakterler kapıdan girdikten sonra özel hayatlarına dair her şeyi unutup tamamen iş hayatına odaklanıyor.

İlk başlarda çalışanların ve firmanın işine gelen bu durum daha sonra çalışanların bazı durumları sorgulamasıyla birlikte sorun haline geliyor. Hem firma içinde bu alanda yapılan araştırmalar hem de karakterlerin birbirlerini ve hayatlarını tanıma çabaları bu dizide konu ediliyor.

8. Hannibal

Will Graham isimli özel bir ajanın bir seri katilin peşine düştüğü bu dizide ana karakter FBI ile iş birliği yapıyor. Kendine özgü araştırma yöntemleri ve empati becerileriyle başarılı bir ajan olsa da bu özellikler Will Graham’ı psikolojik açıdan zorlamaya başlıyor.

Bunun üzerine FBI Will’i Hannibal Lecter isimli bir psikiyatriste yönlendiriyor. Ancak, bu psikiyatrist bilinçli olan Will’in akıl sağlığıyla oynayan bir psikopat olarak karşımıza çıkıyor.

9. Ozark

Meksika’daki uyuşturucu kartellerinin birinin yanında para aklamak üzere çalışan Marty, diğer işi ile bu iş arasında başarılı bir denge kuruyor. Ancak işler ters gidince suç dünyasındaki patronları ile başı dertte olan Marty, karısının yanına taşınıyor.

Hikayesi Breaking Bad ile benzerlik gösteren Ozark’ın adı ise dizideki karakterlerin taşındıkları, Ozarks Gölü’nün kıyısındaki Missouri kentinden, daha doğrusu bu gölden geliyor.

10. Penny Dreadful

Londra’da Sir Malcolm’un kızı kayboluyor ve kayıp arama süreci Penny Dreadful dizisinin konusunu oluşturuyor. Yaratıkların eline geçen kayıp kızı kurtarmak için Ethan Chandler ve Dr. Victor Frankenstein bir anlaşma yapıyor.

Dracula, Frankenstein gibi karakterlerin bir araya gelerek doğa üstü bir kurguda yer aldığı dizide vampirlerden cadılara, kurt adamlardan iblislere birçok değişik yaratık karşımıza çıkıyor.