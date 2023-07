IMDb Puanı Yüksek Psikolojik Gerilim Filmleri

Psikolojik gerilim filmleri; izleyicisini duygusal ve zihinsel yönden germesiyle dikkat çekiyor. Psikolojik gerilim filmlerinde karakterlerin psikolojisi çok karışık yansıtılır. Genellikle karanlık atmosferde çekilmektedir. Filmdeki olaylar izleyicide adrenalin seviyesini üst düzeye çıkarmaktadır.

Nefesleri kesen sahneleriyle dikkat çeken psikolojik gerilim filmleri, izleyicinin zekasını da önemli ölçüde zorlamaktadır. Psikolojik gerilim filmleri, konu açısından çok zengindir. İzleyenleri uzun süre etkisinde bırakan film türüdür.

IMDb Puanı Yüksek 10 Psikolojik Gerilim Filmi

Get Out

Insomnia

Shutter Island

The Handmaiden

Split

The Sixth Sense

Irreversible

The Devil All the Time

BONUS: Escape Room

Nightcrawler

1. Get Out (7.7)

Get Out; Chris isimli siyahi genç ve sevgilisi Rose üzerinden ilerliyor. Chris, Rose ile mutlu bir ilişki yaşamaktadır. Fakat Rose’nin ailesinde bir tuhaflık vardır.

Chris’te bu tuhaflığı Rose’nin ailesiyle tanışmak için onların mülküne gittiğinde net şekilde fark eder. Jordan Peele tarafından yönetilen film; Bradley Whitford, Daniel Kaluuya ve Allison Williams’ta başrolde yer almıştır.

2. Insomnia (7.2)

Christopher Nolan’ın yönettiği Insomnia filminin konusu; Los Angeles polis departmanında görev yapan dedektif Will Dormer’in bir cinayeti aydınlatması için Alaska’ya gönderilmesiyle başlıyor.

En iyi psikolojik gerilim filmleri arasında yer alan Insomnia konusu dışında muhteşem oyuncu kadrosuyla da izleyiciden tam not alıyor.

3. Shutter Island (8.2)

Chuck Aule ve Teddy Daniels isimli ABD polis memurları bir akıl hastanesinde ortadan kaybolan hastayı bulmak için görevlendirilir. Teddy Daniels bu görev esnasında akıl hastanesiyle ilgili önemli bir gerçeği ortaya çıkarır.

Martin Scorsese’nin yönettiği Shutter Island filminde başrolde; Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio ve Emily Mortimer oynuyor.

4. The Handmaiden (8.1)

Park Chan-wook tarafından yönetilen The Handmaiden isimli filmin konusu 1930’lu yıllarda geçiyor. Filmin konusu; Kont olarak kendisini tanıtan bir dolandırıcı üzerinden başlıyor.

En iyi psikolojik gerilim filmleri listemizde yer alan The Handmaiden’in başrol oyuncuları; Kim-Min-hee, Ha Jung-woo ve Cho Jin-woong’dur.

5. Split (7.3)

M. Night Shyamalan’ın yönettiği Split; başarılı psikiyatr Dr. Fletcher’in Kevin isimli hastasının 23 farklı kişilikten oluştuğunu ispatlaması anlatılıyor. Yalnız Kevin’in ortaya çıkmayan bir başka kişiliği daha vardır.

Kevin’in ortaya çıkmayan kişiliği çıktığında tüm diğer kişilikleri süpürecektir. Kevin elinde olmadan içinde barındırdığı kişiliğin güdüsüyle 3 genç kızı kaçırır. Haley Lu Richardson, James McAwoy ve Anya Taylor-Joy filmde başrolde oynuyor.

6. The Sixth Sense (8.2)

M. Night Shyamalan’ın yönettiği bir diğer film olan The Sixth Sense başrol oyuncuları; Toni Collette, Bruce Willis ve Haley Joel Osment’tir. The Sixth Sense’nin hikayesi; çocuk psikoloğu Malcom Crowe’nin ölülerle karşılaşan Cole isimli küçük çocuğu tedavi etmesiyle başlıyor.

7. Irreversible (7.3)

Monica Bellucci, Albert Dupontel ve Vincent Cassel’in başrol oynadığı Irreversible, Gasper Noe tarafından yönetilmiştir. Irreversible, Paris’te bir gece yaşanan travmatik olaylar ele alınmıştır.

8. The Devil All the Time (7.1)

Antonio Campos’un yönettiği The Devil All the Time; genç bir adamın uğursuzluk, vahşet ve yolsuzluğun olduğu kasabada sevdiklerini korumaya çalışması ele alınıyor. Bill Skarsgard, Banks Repeta ve Tom Holland filmin başrol oyuncularıdır.

9. BONUS: Escape Room (6.4)

Adam Robitel, BONUS: Escape Room filmini yönetmiştir. Filmin yönetmeniyse; Jay Ellis, Taylor Russell ve Logan Miller’dir. IMDb puanı yüksek psikolojik gerilim filmleri arasında yer alan Escape Room’da altı yabancının sürükleyici kaçış odalarında yarışmaları anlatılıyor.

10. Nightcrawler (7.8)

Sürükleyici psikolojik gerilim filmleri listemizdeki Nightcrawler, Dan Gilroy tarafından yönetilmiştir. Bill Paxton, Jake Gyllenhaal ve Rene Russo’da filmin başrol oyuncularıdır.

Nightcrawler, çaresiz kalan bir dolandırıcı Louis Bloom’un L.A. suç gazeteciliğine girmesiyle ortaya çıkan olaylar ele alınıyor.

Peki, sizin favoriniz hangisi? En çok beğendiğiniz psikolojik gerilim filmini belirtebilirsiniz.