iMessage Kişi Engelleme Nasıl Yapılır?

Bazı kişilerden mesaj almak istemeyen iPhone kullanıcıları, iMessage kişi engelleme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu yazıda iOS işletim sistemine sahip cihazlarda mesajlaşma uygulaması üzerinden kişilerin nasıl engelleneceğini açıkladık.

iOS cihazlarla beraber gelen iMessage isimli mesajlaşma uygulamasında istenmeyen kişiler çok kolay bir şekilde engellenebiliyor. Eğer siz de bir kişiyi engellemek istiyorsanız aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

iMessage Kişi Engelleme Adımları

Mesajlar uygulamasına girin.

Sohbet penceresini açın.

Üst kısımdaki isim veya numara bilgisinin üzerine dokunun.

Bilgi seçeneğini seçin.

"Bu Arayanı Engelle" seçeneğini seçin.

iPhone üzerinden iMessage uygulamasında bir kullanıcıyı engelleyebilmek için ilk olarak mesajlar uygulamasına girin ve ardından söz konusu kişinin yer aldığı sohbet penceresini görüntüleyin. Bir sonraki adımda ekranın üst kısmında bulunan isim ya da numara bilgisinin üzerine dokunun.

Söz konusu adımı uyguladığınızda yeni bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Açılan sayfa üzerinden "Bilgi" seçeneğini seçin. Aşağı doğru kaydırın ve "Bu Arayanı Engelle" yazısına dokunun. Bunu yaptığınızda kişi engellenmiş olacaktır.

iPhone'da Engellenmiş Kişilere Nasıl Bakılır?

Ayarlar menüsüne girin.

Mesajlar kategorisini açın.

"Engellenen Kişiler" bölümünü görüntüleyin.

Daha önce engellediğiniz kişilerin listesine göz atabilmek için öncelikle cihazın ayarlar menüsünü açın. Açılan sayfa üzerinden Mesajlar kategorisine girin. Son olarak "Engellenen Kişiler" bölümünü görüntüleyin. Bunu yaptığınızda engellediğiniz kullanıcılar sıralanacaktır.

Bilinmeyen Kişilerden Gelen Mesajlar Nasıl Filtrelenir?

Ayarlar menüsünü açın.

Mesajlar kategorisine girin.

"Mesaj Filtreleme" bölümünü görüntüleyin.

"Bilinmeyenleri Filtrele" seçeneğini etkinleştirin.

iMessage, bilinmeyen kişilerden gelen mesajları filtreleyebilmenize imkân tanıyor. Bunu yapmak için ilk olarak iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonunuzun ayarlar menüsünü görüntülemeniz gerekiyor. Ayarlar menüsünde yer alan "Mesajlar" kategorisine girin.

Açılan sayfa üzerinden "Mesaj Filtreleme" bölümünü açın. Son olarak "Bilinmeyenleri Filtrele" seçeneğini aktif hâle getirin. Bunu yaptığınızda bilinmeyen kullanıcılardan gelen mesajlar filtrelenecektir.

Filtreleme işleminin yanı sıra iMessage okundu bilgisi kapatma işleminin de yapılabilmesine olanak tanıyor. Bu özellik ise karşı tarafın mesajları okuduğunuzu anlayamamasını sağlar.

Bu yazıda iOS işletim sistemine sahip iPhone'lar ile beraber gelen iMessage uygulamasında kişiler nasıl engellenir sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları sırasıyla uygulayarak söz konusu işlemleri çok pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.