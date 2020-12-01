Apple kullanıcıları tarafından severek kullanılan iMessage, kullanıcılar arasında ücretsiz ve anlık mesajlaşmaya imkan sunuyor. Bu noktada fark ettiğiniz gibi bir başkasına gönderdiğiniz mesajların okunup okunmadığını görebiliyorsunuz. Aynı durum, başkası tarafından size gönderilen mesajlar için de geçerli. Peki ama iMessage Okundu Bilgisi nasıl kapatılır?

iMessage Okundu Bilgisi Nasıl Kapatılır?

iPhone kullanıcılarının diğer iPhone kullanıcıları ile iletişime geçmesine yardımcı olan iMessage, veri bağlantınız üzerinden anlık mesaj gönderimi imkanı sunuyor. Bu noktada iMessage servisinden faydalanabilmek için hem sizin hem de karşı taraftaki kişinin Apple kullanıcısı olması, her iki tarafta da aktif internet bağlantısının bulunması gerekiyor.

iMessage ile birinin size mesaj yazdığını görebilir, gönderdiğiniz mesajın okunup okunmadığını öğrenebilir ve üstelik tüm bunları tamamen ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Öte taraftan size gelen mesajlarda karşı tarafa okundu bilgisinin iletilmemesini istiyorsanız, bunu yapmak oldukça kolay.

iMessage Okundu Bilgisi Kapatma Nasıl Yapılır?

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Mesajlar sekmesine dokunun. Okundu Bilgisi Gönder kutucuğunu kapalı hale getirin.

Tüm bu adımları tamamladıktan sonra, size gelen mesajları okuduğunuzda karşı taraf, bu mesajları okuduğunuzu göremeyecek. Bu seçeneği aynı adımları takip ederek istediğiniz zaman tekrar değiştirebileceğinizi unutmayın. Bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

iMessage Okundu Bilgisi Açma Nasıl Yapılır?

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Mesajlar sekmesine dokunun. Okundu Bilgisi Gönder kutucuğunu açık hale getirin.

Tüm bu adımları tamamladıktan sonra, size gelen mesajları okuduğunuzda karşı taraf, bu mesajları okuduğunuzu görebilecek. Bu seçeneği aynı adımları takip ederek istediğiniz zaman tekrar değiştirebileceğinizi unutmayın. Bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

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