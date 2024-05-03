iMessage ve SMS’in farkları neler?

iPhone kullanıcıları kendi aralarında internet bağlantısını kullanarak iMessage aracılığıyla kolayca mesajlaşabiliyor. Diğer cihazları kullanan kişilerle ise SMS göndererek iletişim kurma şansınız var.

Peki, bu iki mesaj yöntemi arasında ne gibi farklılıklar var? Bu yazımızda SMS ile iMessage kullanımını karşılaştırarak iki araç arasındaki farklılıkları inceliyoruz. İşte, detaylar!

iMessage Nedir?

iMessage, Wi-Fi ya da hücresel veri desteğiyle iPhone, iPod touch, Mac, iPad gibi Apple cihazlar arasında kısa mesaj, video ve fotoğraf göndermenizi sağlayan bir araç olarak tanımlanabilir.

Şifrelenerek korunan mesajlar için Wi-Fi kullandığınızda operatöre bağlı herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmaz. SMS ile ayrıldığı en önemli nokta da budur.

iMessage kullanmanıza rağmen aynı anda cihazınızda SMS ve MMS hizmetlerinden de yararlanmanız mümkündür. Diğer cep telefonlarına veya yine Apple kullanıcılarına göndereceğiniz mesajlarda SMS/MMS’i tercih edebilirsiniz. Fakat bu işlemin ücrete tabi olacağını unutmayın!

iMessage'ı SMS'ten ayıran en önemli avantajlardan biri karakter sınırının olmamasıdır. İstediğiniz uzunluktaki herhangi bir mesajı iMessage ile gönderebilirsiniz.

Bir diğer avantaj ise gönderilen mesajlarda düzenleme yapma imkânı sunuyor olmasıdır. Mesajınızı SMS olarak gönderdiğinde üstünde yeniden düzenleme yapma şansınız bulunmaz.

SMS Nedir?

Açılımı ‘kısa mesaj hizmeti’ şeklinde olan SMS, mobil aygıtlar arasında metin formatındaki mesaj gönderimleri için kullanılır. Hali hazırda kullanmakta olduğunuz operatörün sunduğu tarifelere bağlı olarak her SMS için belli bir ücret ödemeniz gerekir.

iMessage için hücresel veri kullandığınızda da yine hizmet sağlayıcısının sunduğu tarifeye göre mesajlarınız ücretlendirilir.

Apple cihazlarda iMessage ile gönderilen mesajlar mavi arka planlı baloncuk şeklinde gözükürken SMS/MMS formatında gönderilenler yeşil arka planlı baloncuk şeklinde gözükür.

Hem iMessage hem de SMS ile mesaj göndermek için mesajlar uygulamasına giriş yapıp sohbet başlatmak istediğiniz kişiyi seçmeniz gerekir.

iMessage Nasıl Açılır?

Apple cihazınızdan başka bir Apple cihaza mesaj göndermek istediğinizde yazdığınız metin SMS olarak gönderiliyorsa telefonunuzda iMessage açık olmayabilir. Bu özelliği açıp kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzun ‘Ayarlar’ bölümüne gidin.

‘Mesajlar’ menüsüne tıklayın.

iMessage seçeneğini bu menüden aktif ya da pasif konuma getirebilirsiniz.

Gönder ve Al seçeneğine tıklayıp bu kısımdan gerekli bilgileri düzenleyebilirsiniz.

Apple cihazlarınızda bu ayarlamayı yaptıktan sonra ücretsiz bir şekilde diğer Apple kullanıcılara mesaj gönderme fırsatınız olur.

Siz en çok hangisini kullanıyorsunuz? iMessage özelliğini aktifleştirdiniz mi? Deneyimlerinizi ve her ikisiyle de ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.