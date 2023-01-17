iOS Sorunlarını Çözen Sistem Kurtarma Aracı: iMyFone Fixppo

Günümüzün teknoloji merkezli dünyasında acil durumlar için bir yedek planınızın olması son derece önemlidir çünkü birçok şey ters gidebilir. Bu durum özellikle iOS cihazınız için geçerlidir. iOS cihazınızın her zaman sorunsuz çalışmasını sağlamanın yolu iMyFone Fixppo gibi üst düzey bir sistem kurtarma aracı kullanmaktır.

Herhangi bir iOS sorununu kolayca çözebilen iMyFone Fixppo, hepsi bir arada sistem kurtarma aracıdır. Sahip olduğu başarılı arayüz sayesinde kolay kullanım imkânı sunan Fixppo, cihazınızı herhangi bir iPhone sorununa karşı korumaya yardımcı olabilir.

iMyFone Fixppo Nedir?

iMyFone Fixppo, insanların iPhone'larında ortaya çıkan sorunları çözmelerine yardımcı olan hepsi bir arada iOS sistem kurtarma aracıdır. Cihazlarınızda yaygın çözüm yöntemleri ile düzeltilemeyen bir sorun varsa Fixppo'ya ihtiyacınız vardır.

iMyFone Fixppo Neden Kullanılmalı?

Herhangi bir sebep yokken iPhone veya iPad Apple logosunda takılı kaldı diyelim. Böyle bir durumda Fixppo gibi profesyonel bir araç kullanmanız önerilir. Elbette piyasadaki diğer araçları deneyebilirsiniz fakat Fixppo, yardıma ihtiyacınız olduğunda size en iyi özellikleri ve tam desteğiyle hizmet vermeyi vadediyor.

iMyFone Fixppo Özellikleri Neler?

iOS/iPadOS/tvOS'i veri kaybı olmadan düzeltme

Kurtarma Modununa girme ve çıkma

iPhone/iPad/iPod touch'ı parolasız sıfırlama

Jailbreak'siz iOS sürümü düşürme

iOS/iPadOS/tvOS'i Veri Kaybı Olmadan Düzeltme

Fixppo'nun Standart Mod hizmetleri, iOS cihazlarda veri kaybı olmadan çalışır. Yalnızca cihazınıza bağlanın ve birkaç tıklama yapın. Cihazlarınızla ilgili sorunlar dakikalar içerisinde çözülecektir. Ayrıca cihazınız yeniden başlatıldığında hiçbir veri etkilenmeyecektir.

Kurtarma Modununa Girme ve Çıkma

iMyFone Fixppo, Kurtarma Modunda takılan bir iPhone'un tek tıklama ile düzeltilmesini sağlıyor. iTunes gibi diğer yöntemleri tercih eden kişiler için bu daha iyi bir atlernatiftir. Herhangi bir tecrübeye gerek kalmadan işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Veri kaybı yaşanmadan sorunu düzeltebilirsiniz.

iPhone/iPad/iPod touch'ı Parolasız Sıfırlama

iMyFone Fixppo, iPhone/iPad cihazlarınızda sorun giderme için hızlı çözümler sunar. Parolayı unuttuğunuzda ya da cihazınızı satmak istediğinizde Fixppo, iPhone sıfırlama işleminin kolayca yapılabilmesine yardım eder.

Jailbreak'siz iOS Sürümü Düşürme

Fixppo, akıllı telefonunuzda yüklü olan iOS işletim sistemini eski bir sürüme düşürmenize imkân tanır. Bir geliştirici hesabınız olmasa bile önceki sürüme çok pratik bir şekilde dönebilirsiniz.

iMyFone Fixppo Nasıl Kullanılır?

Hemen hemen tüm iPhone sorunlarınızı 4 basit ve hızlı adımda çözmek için en sık kullanılan mod olan Standart Modun nasıl kullanılacağına bakalım.

Adım 1: iMyFone Fixppo'yu İndirin ve Kurun

İlk olarak Fixppo'yu web sitesi üzerinden bilgisayarınıza indirip yükleyin. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra programı açın ve sorunu veri kaybı olmadan düzeltmek için "Standart Mode" seçeneğini seçin.

Adım 2: Bağlantı Kurun

"Standart Mode" isimli butona tıkladığınız takdirde bir ekrana yönlendirileceksiniz. Bir sonraki adımda cihazınızı bilgisayarınıza bağlamanız gerekiyor. Bağlantı kurduktan sonra "Next" butonuna basın.

Cihazınız normal bir şekilde algılanabilirse bir sonraki adıma yönlendirilirsiniz. Aksi hâlde iPhone'unuzun Kurtarma veya DFU moduna girmesine izin vermeniz istenecek. Bu süreçte ekrandaki talimatları adım adım takip edin.

Adım 3: Firmware Paketini İndirin

Cihazınızı onarmak için firmware yazılımını indirmeniz gerekiyor. Program, cihazınızın modelini tanımlayacak ve size mevcut aygıt yazılımı sürümlerini gösterecektir. Sürümü seçtikten sonra "Download" butonuna tıklayın.

Adım 4: Onarım İşlemini Başlatın

Cihazınız hazır olduğunda onarım işlemine başlayabilirsiniz. Bilgilerin doğru olduğunu onaylayın ve onarımı gerçekleştirmek için "Start" butonuna basın. İşlem esnasında cihazınıza dokunmayın ve bağlantıyı kesmeyin. Aksi takdirde cihazınız daha fazla hasar görebilir. Onarım süreci çok zaman almayacaktır. İşlem tamamlandıktan sonra cihazınızın normal şekilde yeniden başlatılıp başlatılmayacağına karar verebilirsiniz.

iMyFone Fixppo Hakkında Merak Edilenler

iMyFone Fixppo Güvenli mi?

iOS sistem sorunlarını üst düzey kalitede düzelten Fixppo, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahiptir. Profesyonel bir teknik ekibi ile büyük beğeni toplayan hizmet, güvenli olmasıyla da adından söz ettiriyor.

Standart Mod ile Advanced Mod Arasındaki Fark Nedir?

iPhone'unuz takılıyorsa ya da donuyorsa Standart Moda geçmek sorunu çözmenize yardımcı olabilir. Bu mod, "iPhone takılı kaldı" veya "iPhone dondu" sorununu çözmek için genel onarımlar ve görevler için tasarlanmıştır. Standart Mod çalışmazsa ya da parolayı unuttuysanız Advanced Modu seçmelisiniz.

iMyFone Fixppo Ücretsiz Olarak Kullanılabilir mi?

iMyFone Fixppo'nun sunduğu özelliklerden bazılarını ücretsiz olarak kullanabilmeniz mümkün fakat daha iyi çözümler için bazı premium planlara göz atabilirsiniz.

1 Month Plan : Bu planın fiyat etiketi 29,99 dolardır. 1 aylık plan, yalnızca bir iOS cihazına izin verir.

: Bu planın fiyat etiketi 29,99 dolardır. 1 aylık plan, yalnızca bir iOS cihazına izin verir. 1 Years Plan : Bu planın fiyatı 49,99 dolardır. Aylık plandan daha uygun fiyatlı olan 1 yıllık plan, bir iOS cihazına izin verir.

: Bu planın fiyatı 49,99 dolardır. Aylık plandan daha uygun fiyatlı olan 1 yıllık plan, bir iOS cihazına izin verir. Lifetime Plan: Bu planın fiyat etiketi 69,99 dolardır ve beş iOS cihazına izin verir. Yukarıdaki her iki abonelikten daha uygun fiyatlı olan Lifetime Plan isimli sürümün yalnızca bir kez satın alınması yeterlidir.

iMyFone web istesi, virüs ya da hata olmadan güvenli satın alma ve kullanım imkânı sunar. Ayrıca ücretsiz müşteri desteği, 30 günlük para iade garantisi ve ömür boyu ücretsiz güncellemelerden yararlanırsınız. Hizmet ayrıca iş planları da sunar. Detayları web sitesinden öğrenebilirsiniz.

iMyFone Fixppo iPhone'da Veri Kaybına Neden Olur mu?

Popüler yazılım veri kaybına neden olmaz. Fixppo, iPhone'unuzda Standart Mod ile gerçekleştirilebilen yaygın sorunları çözmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır fakat cihazınızı sıfırlamaya karar verirseniz verileriniz silinecektir.

iMyFone Fixppo iPhone'daki Sorunları Çözemezse Ne Olur?

Fixppo, iPhone'unuzdaki mevcut sorunu çözemediyse endişelenmenize gerek yok. Popüler hizmetin ekibi 7/24 yardıma hazırdır. İhtiyacınız olan tek şey onlarla iletişime geçmektir. Profesyonel ekip, probleminizin düzelmesini sağlayacaktır.

Sonuç

iOS sorunlarına kolay ama eksiksiz bir çözüm arıyorsanız iMyFone Fixppo'yu tercih edebilirsiniz. Sorun çözme sürecini olabildiğine basit hâle getiren hizmet, tecrübesi olmayan kullanıcıların bile herhangi bir zorluk yaşamadan cihazlarındaki problemleri düzeltmesine imkân tanıyor.