Veri kaybı olmadan iPhone veya iPad'lerde sorunları çözebileceğiniz ideal uygulama Fixppo birçok özellikle birlikte geliyor.

Abdullah Yılmaz - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde nedensizce bazı veriler iPhone'larda kaybolabilir veya bozulabilir. Bu nedenle bazı işlemler yapmakta yarar var. İşte bu işlemlerin hepsini bir arada yapabileceğiniz alternatif programlardan alternatif programlardan biri de Fixppo. Özellikle veri kaybı olmadan iPhone'larda sistemde yaşanan bozuklukları gidermek bir hayli zor. BBu nedenle profesyonel bir program kullanmakta fayda var.

Fixppo İndir

Fixppo indirdiğinizde karşınıza sade ve şık bir arayüz çıkıyor. iPhone veya iPad'lerde yaşanan tüm sorunları gidermek için hızlı bir şekilde kullanabileceğiniz uygulama dört basit adımda çalışmaktadır.

Güvenli olması ile de ön plana çıkan program aynı şekilde ücretli ve ücretsiz olarak karşımıza geliyor. Ücretli versiyonunda aylık, yıllık ve sonsuza kadar planlamalar da mevcut. iPhone'larda çıkan sorunlardan veri kaybı olmadan sıyrılabilmenin tek yolu profesyonel programlar kullanmaktır. Bu nedenle Fixppo iyi bir alternatif olarak gözüküyor.

Uygulamanın basit bir kullanımı olması tüm kullanıcıların kullanabileceği anlamına geliyor. Üstelik birkaç adımda iOS cihazlardaki sorunları çözmek avantajlar kısmında yer alıyor diyebiliriz.

Android cihazlara göre iOS cihazlarda yaşanan sorunları çözmek sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor. Bu nedenle profesyonel programları kullanmak alternatif bir çözüm olabilir.

Siz de iPhone ya da iPad'lerde istemsiz sorunlar ile karşılaşıyorsanız ve bu sorunları düzeltmek için ideal bir program arıyorsanız Fixppo'u ücretsiz bir şekilde indirebilir ve kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

Fixppo Özellikleri