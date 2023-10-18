Infinix Note 30 VIP Özellikleri ve Fiyatı

Infinix'in yeni akıllı telefon modelleri kullanıcıları ile buluşuyor. Teknik özellikleri detaylı bir şekilde tanıtılan cihazın fiyatına ilişkin veriler de açığa çıktı.

Bu yazımızda yakın bir gelecekte piyasaya sürülmesi beklenen ve tüm detayları ile potansiyel kullanıcılarına tanıtılan Infinix Note 30 VIP'ın özelliklerini ve fiyatını ele alıyoruz.

Infinix Note 30 VIP Özellikleri

Infinix Note 12 VIP'in gelişmiş sürümü diyebileceğimiz Note 30 VIP güçlü işlemcisi ve yüksek ekran yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Ayrıca kamera çözünürlüğü de oldukça iyi.

Tasarımına baktığımzda ön yüzeyde çentik detayı mevcut. Bunun yanında 32 MP çözünürlükteki ön kamera bulunuyor. Arka yüzeyde ise simetrik bir kamera konumlandırması dikkat çekiyor.

Cihaza ilişkin diğer teknik özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:

6.67 inç AMOLED 1080 x 2400px FHD+ ekran

395 PPI piksel yoğunluğu

120 Hz ekran yenileme hızı

5000 mAh batarya

Hızlı şarj desteği mevcut: 68 W

Kablosuz hızlı şarj: 50 W

Şarj girişi USB Type-C

108 + 2 + 2 MP Üçlü arka kamera sistemi

Ön kamera 32 MP

Led flaş ön kamerada mevcut

2160p Ultra HD 4K Ana kamera video kayıt çözünürlüğü

Ön kamerada 1080p 60FPS kayıt imkânı

Android 13 (T) işletim sistemi

8 / 12 GB RAM Seçenekleri

Max. hafıza kartı kapasitesi 2 TB - dahili depolama 256 GB

MediaTek Dimensity 8050 İşlemci

8 Çekirdekli CPU

Mali-G77 MC9 Grafik işlemcisi

Wi-Fi6

IP53 toza ve suya karşı dayanıklılık

Çift hat ve nano sim desteği

Ekran yansıtma, JBL Hoparlör, karanlık mod, yüz tanıma, başka cihazları şarj edebilme, sanal RAM artırma, vapor-chamber soğutma, Hi-Red Audio gibi ek özellikler mevcut.

Infinix Note 30 VIP Fiyatı

Infinix Note 30 VIP için satış fiyatı belirtildi. Yurtdışında geçerli bu fiyat 299 dolar olacak. Yakın bir tarihte satışa çıkması planlanan cihazın fiyatını TL olarak ele aldığımızda yaklaşık 7.000 TL'ye denk geldiğini söyleyebiliriz.

Ancak bu fiyata eklenecek yüklü vergileri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca Infinix Note 30 VIP'ın Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Infinix Note 30 VIP almak isteyenler ve markanın yeni telefon modeli hakkında araştırma yapan kullanıcıların aklına bazı sorular takılabiliyor.

İşte, bu cihaz ile ilgili cevabı en çok merak edilen ve sıkça sorulan bazı sorular:

1- Infinix Note 30 VIP Kablosuz Şarj Özelliği Var mı?

Evet. 50 W kablosuz şarj desteği bulunuyor.

2- Infinix Note 30 VIP Hızlı Şarj Özelliği Var mı?

Infinix Note 30 VIP 68 W'luk hızlı şarj imkânı sunuyor.

3- Infinix Note 30 VIP Kaç FPS?

Infinix Note 30 VIP'in kamera FPS değeri 30 FPS iken 1080p'de 60 FPS çekim imkânı mevcut.