Infinix Note 30 VIP Özellikleri ve Fiyatı
Infinix Note 30 VIP alıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte, Infinix'in yeni akıllı telefon modelinin sahip olduğu özellikler ve satış fiyatı!
Infinix'in yeni akıllı telefon modelleri kullanıcıları ile buluşuyor. Teknik özellikleri detaylı bir şekilde tanıtılan cihazın fiyatına ilişkin veriler de açığa çıktı.
Bu yazımızda yakın bir gelecekte piyasaya sürülmesi beklenen ve tüm detayları ile potansiyel kullanıcılarına tanıtılan Infinix Note 30 VIP'ın özelliklerini ve fiyatını ele alıyoruz.
Infinix Note 30 VIP Özellikleri
Infinix Note 12 VIP'in gelişmiş sürümü diyebileceğimiz Note 30 VIP güçlü işlemcisi ve yüksek ekran yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Ayrıca kamera çözünürlüğü de oldukça iyi.
Tasarımına baktığımzda ön yüzeyde çentik detayı mevcut. Bunun yanında 32 MP çözünürlükteki ön kamera bulunuyor. Arka yüzeyde ise simetrik bir kamera konumlandırması dikkat çekiyor.
Cihaza ilişkin diğer teknik özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:
- 6.67 inç AMOLED 1080 x 2400px FHD+ ekran
- 395 PPI piksel yoğunluğu
- 120 Hz ekran yenileme hızı
- 5000 mAh batarya
- Hızlı şarj desteği mevcut: 68 W
- Kablosuz hızlı şarj: 50 W
- Şarj girişi USB Type-C
- 108 + 2 + 2 MP Üçlü arka kamera sistemi
- Ön kamera 32 MP
- Led flaş ön kamerada mevcut
- 2160p Ultra HD 4K Ana kamera video kayıt çözünürlüğü
- Ön kamerada 1080p 60FPS kayıt imkânı
- Android 13 (T) işletim sistemi
- 8 / 12 GB RAM Seçenekleri
- Max. hafıza kartı kapasitesi 2 TB - dahili depolama 256 GB
- MediaTek Dimensity 8050 İşlemci
- 8 Çekirdekli CPU
- Mali-G77 MC9 Grafik işlemcisi
- Wi-Fi6
- IP53 toza ve suya karşı dayanıklılık
- Çift hat ve nano sim desteği
- Ekran yansıtma, JBL Hoparlör, karanlık mod, yüz tanıma, başka cihazları şarj edebilme, sanal RAM artırma, vapor-chamber soğutma, Hi-Red Audio gibi ek özellikler mevcut.
Infinix Hot 30i Özellikleri ve Fiyatı
Akıllı telefon dünyasında pazar payını artırmaya çalışan Infinix, 27 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirdiği bir lansmanda Hot 30i modelini tanıttı.
Infinix Note 30 VIP Fiyatı
Infinix Note 30 VIP için satış fiyatı belirtildi. Yurtdışında geçerli bu fiyat 299 dolar olacak. Yakın bir tarihte satışa çıkması planlanan cihazın fiyatını TL olarak ele aldığımızda yaklaşık 7.000 TL'ye denk geldiğini söyleyebiliriz.
Ancak bu fiyata eklenecek yüklü vergileri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca Infinix Note 30 VIP'ın Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmiyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Infinix Note 30 VIP almak isteyenler ve markanın yeni telefon modeli hakkında araştırma yapan kullanıcıların aklına bazı sorular takılabiliyor.
İşte, bu cihaz ile ilgili cevabı en çok merak edilen ve sıkça sorulan bazı sorular:
1- Infinix Note 30 VIP Kablosuz Şarj Özelliği Var mı?
Evet. 50 W kablosuz şarj desteği bulunuyor.
2- Infinix Note 30 VIP Hızlı Şarj Özelliği Var mı?
Infinix Note 30 VIP 68 W'luk hızlı şarj imkânı sunuyor.
3- Infinix Note 30 VIP Kaç FPS?
Infinix Note 30 VIP'in kamera FPS değeri 30 FPS iken 1080p'de 60 FPS çekim imkânı mevcut.
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