ininal Cüzdan
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 12,626
- DOSYA BOYUTU 97 MB
- Üretici ININAL
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ininal Cüzdan sayesinde İninal kartlarınızdan yapmış olduğunuz tüm harcamalarınızı mobil cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.
Ininal Cüzdan, Android işletim sistemine sahip olan cihazlar üzerinde kullanılmak amacıyla geliştirilmiş kapsamlı bir finans uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılara kişisel harcamalarını yönetme fırsatı veren Ininal, basit kullanımı ile kullanıcılara epey bir kolaylık sunuyor. Türkçe dil desteği ile kullanılabilen Ininal Cüzdan APK, ön ödemeli kart sistemini kullanıcılara sunuyor.
Yükleme yaptığımız kadar harcamamıza imkan veren İninal kart, günümüzde çok sayıda kullanıcıya sahip ve her gün birçok ödeme işlemi bu kart üzerinden yapılıyor. Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu uygulama, kapsamlı özellik yelpazesine sahip olmasına rağmen son derece pratik bir arayüze sahiptir.
Uygulamayı kullanabilmek için öncelikle kart bilgilerimizi uygulamaya girmemiz gerekiyor. Eğer İninal kartınız yoksa ve almak istiyorsanız ad, soyad, TC kimlik numarası ve diğer kişisel bilgilerinizi girerek mobil cihazınızdan İninal kart başvurusu dahi yapabilirsiniz. Eğer isterseniz çeşitli satış noktalarından da ininal kart sahibi olabilirsiniz.
Ininal Cüzdan APK İndir
Günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Ininal Cüzdan, basit kullanımı ve güvenilir yapısı ile kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor. Kullanıcılara harcama detaylarını görüntüleme imkanı veren uygulama, işlevsel özellikleri ile kullanıcılarını tatmin ediyor.
Eğer siz de bir İninal kart sahibiyseniz, kesinlikle İninal Cüzdan indirin ve dilediğiniz mobil bankacılık işlemini cihazınızdan gerçekleştirin.
Ininal Uygulaması Özellikleri
- Çeşitli yöntemlerle bakiye yükleme
- Kullanıcı dostu arayüz
- ATM'lerden para çekme
- 7/24 para transfer imkanı
- Online alışveriş
- Online fatura ödeme
- Oyun E-pin kodları satın alma
- Bakiye ve harcama görüntüleme
- Özel kampanyalar
- Kart hareketleri
ininal Cüzdan
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 524
- DOSYA BOYUTU 9.1 MB
- Üretici ININAL
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ininal Cüzdan uygulaması kullanıcıların İninal kartlarından yapmış oldukları harcamaları zahmetsizce takip edebilmelerine yardım ediyor.
İninal Cüzdan, iPhone ve iPad cihazlar üzerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir harcama ve bakiye takip uygulaması. İninal kart (ön ödemeli) sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış olan bu uygulama sayesinde tüm harcamalarımızı ve kalan bakiyemizi sadece mobil cihazımıza birkaç basit dokunuş yaparak takip edebiliyoruz.
Uygulamaya girdiğimizde bizleri son derece temiz görünen, sade ve kolay anlaşılır bir ekran karşılıyor. Elbette uygulama üzerinden herhangi bir işlem yapabilmek için öncelikle kart bilgilerimizle giriş yapmamız gerekiyor.
Kart no, geçerlilik tarihini ve CVC2 bilgilerini girerek kartımızın bakiye sorgulama ve harcama detaylarını görebiliyoruz. Hangi tarihte, hangi mekanda, ne kadarlık harcama yaptığımızı kolayca ana ekran üzerinden takip edebiliyoruz.
İninal Cüzdan'ın en iyi özelliklerinden bir diğeri de kart başvurusunu mobil cihazımız üzerinden yapabilmemize imkan vermesi. Ad, soyad, TC no ve birkaç kişisel bilgimizi daha uygulamaya girerek İninal kart sahibi olabiliyoruz.
Başarılı bir çalışma karakterine sahip olan İninal Cüzdan, bu kartı kullananların işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.