Instagram Arama Önerileri Silme! Arama Önerileri Kapatma
Popüler sosyal medya platformlarından Instagram’da kullanıcılar dilerse arama önerilerini silebilir. İşte Instagram arama önerileri silme yöntemleri!
Instagram arama önerileri çoğu zaman kullanıcıların ilgisini çeken hesapları öne çıkarsa da zaman zaman istenmeyen senaryolara neden olabiliyor. Neyse ki, Instagram arama önerilerini tamamen veya kısmen silerek bu durumu kolayca çözebilirsiniz.
Biz de bu rehberde Instagram tarafından geçmişte aranan kişilerin, konumların ve hashtagların önerilmesini engelleyen Instagram arama önerileri silme işlemlerinden bahsedebilirsiniz.
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Instagram Arama Önerileri Silme Adımları!
Instagram arama önerileri silme aslında arama geçmişinin silinmesini ifade ediyor. Instagram arama geçmişi silme işlemi sayesinde telefon başkaları tarafından kullanıldığında kişinin Instagram’da aradıklarını görmemesini sağlar. Gizliliğin korunmasında da etkin rol oynayan bu yöntem sayesinde aynı zamanda hesap sahiplerinin eski ve alakasız önerilerle karşılaşmasını engeller.
Instagram arama önerilerini silmek için şu adımlar takip edilmelidir;
- İlk olarak Instagram hesabına giriş yapılır.
- Arama önerilerinin görüntülendiği büyüteç şeklindeki simgeye tıklanır.
- Üst arama kutucuğu üzerinden arama önerilerine ulaşılır.
- Arama geçmişi üzerinden silinmek istenen hesaplara basılır.
- “Tümünü Temizle” butonu üzerinden arama önerileri hızlı şekilde silinir.
Instagram’da arama önerilerini silmek için bir başka bir yöntem daha kullanılabilir. Bu yöntem için Instagram’ın “Ayarlar” kısmından “Hareketlerin” menüsündeki “Yakınlardaki Aramalar” butonuna basılır. Böylelikle platformda aratılan yerler, hashtagler ve hesaplar görüntülenir. Bahsedilen bu önerilerin silinmesi için “Tümünü Temizle” butonuna dokunulup Instagram arama motoru sıfırlama yapılır.
Instagram Harf Geçmişi Silme
Instagram, yakın zamanda aratılan hesapların hızlıca yeniden bulunması için arama çubuğunun altında bazı hesapların görüntülenmesini sağlar. Arama alanına aratılan hesabın ilk harfi yazıldığında hemen o harfle başlayan hesaplar ekrana yansır. Ancak hesabın arama önerilerinde çıkması istenmeyebilir. Böyle durumlarda harf yazıldığında çıkan isimler silinmelidir. Bunun içinde takip edilecek adımlar şunlardır;
- Öncelikle Instagram içerisindeki arama geçmişi silinir. Bunun için arama kısmına giriş yapılır. “Tümünü Temizle” seçeneğine basılarak diğer adıma geçilir.
- Instagram’dan çıkış yapılarak sonrasında telefonun “Ayarlar” alanından uygulamalara gelinir.
- Uygulamalar kısmından Instagram bulunarak açılıp depolama alanına giriş yapılır.
- Ekrana “Ön belleği temizle” ve “Verileri temizle” seçenekleri gelecek. Seçeneklerin her ikisine basıldığında harf arama geçmişi silinir.
Instagram Silinen Arama Geçmişini Yeniden Görme
Instagram’da arama geçmişi silindiği halde kullanıcılar bazen yeniden görme problemiyle karşılaşıyor. Bu tarz durumlarla karşılaşıldığı zaman arama kısmındaki görmek istenilmeyen hesaplar teker teker engellenmelidir. Instagram silinen arama geçmişini yeniden gönderme problemiyle karşılaşıldığında şu adımlar takip edilmelidir;
- Instagram telefondan kaldırılıp yeniden yüklenmelidir.
- Akabinde telefon için temizlik programlarından biri indirilip tarama yapılır.
- Yalnız telefona indirilecek program güvenli olmalıdır.
- Hesaba giriş yapılarak arama kısmına gelinir.
- Geçmişin silinip silinmediğine dair kontrol yapılır.
- Aynı zamanda uygulamanın ön belleği de temizlenebilir.