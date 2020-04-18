Instagram gönderilerinize rahatsız edici yorumlar yazan tanıdıklarınız varsa ve kullanıcıların bu davranışlarının takipten çıkmadan önüne geçmek istiyorsanız, bu rehberimizde Instagram’da hesap kısıtlama nasıl yapılır? sizlere anlatacağız.

Instagram’ın siber zorbalık durumlarına karşı geliştirdiği Kısıtlı Hesaplar özelliği, paylaştığınız gönderilere gelebilecek yorumları sınırlandırmanıza olanak tanıyor. Gönderilerinizi yoruma kapatmak istemiyorsanız, fakat belirli kişiler tarafından yapılan rahatsız edici yorumları gizlemek ve hareket durumunuzu gizlemek istiyorsanız bu özellik işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Tanıdığınız kişileri engellemeden ve takip etmeyi bırakmadan, kendinizi istenmeyen etkileşimlerden koruyabileceğiniz bu özelliği etkinleştirdiğinizde;

Kısıtladığınız kişilerin yorumlarını sadece siz ve o kişi görebilir, dilerseniz onaylayarak herkese görünür olmasını sağlayabilirsiniz.

Kısıtladığınız kişilerden gelen mesajlar Mesaj İstekleri bölümüne taşınır, siz mesajlarını okuduğunuzda veya çevrimiçi olduğunuzda kişiler bunu göremez.

Kısıtladığınız kişiler bu durumun farkında bile olmayacaktır.

Instagram’da hesap kısıtlamak için öncelikle Ayarlar kısmına gidiyoruz ve Gizlilik seçeneğine tıklıyoruz.

Bağlantılar sekmesi altındaki Kısıtlı Hesaplar seçeneğine tıklıyoruz.

Ara bölümünü kullanarak kısıtlamak istediğiniz hesapları seçebilirsiniz. Bu adımdan sonra yukarıda sıraladığımız maddeler geçerli olacaktır. Artık siber zorbalığa maruz kalmadan, özgürce paylaşım yapabilirsiniz.