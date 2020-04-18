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Instagram'da Hesap Kısıtlama Nasıl Yapılır?

Instagram'da Hesap Kısıtlama Nasıl Yapılır?
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Instagram gönderilerinize rahatsız edici yorumlar yazan tanıdıklarınız varsa ve kullanıcıların bu davranışlarının takipten çıkmadan önüne geçmek istiyorsanız, bu rehberimizde Instagram’da hesap kısıtlama nasıl yapılır? sizlere anlatacağız.

Instagram’ın siber zorbalık durumlarına karşı geliştirdiği Kısıtlı Hesaplar özelliği, paylaştığınız gönderilere gelebilecek yorumları sınırlandırmanıza olanak tanıyor. Gönderilerinizi yoruma kapatmak istemiyorsanız, fakat belirli kişiler tarafından yapılan rahatsız edici yorumları gizlemek ve hareket durumunuzu gizlemek istiyorsanız bu özellik işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Tanıdığınız kişileri engellemeden ve takip etmeyi bırakmadan, kendinizi istenmeyen etkileşimlerden koruyabileceğiniz bu özelliği etkinleştirdiğinizde;

  • Kısıtladığınız kişilerin yorumlarını sadece siz ve o kişi görebilir, dilerseniz onaylayarak herkese görünür olmasını sağlayabilirsiniz.
  • Kısıtladığınız kişilerden gelen mesajlar Mesaj İstekleri bölümüne taşınır, siz mesajlarını okuduğunuzda veya çevrimiçi olduğunuzda kişiler bunu göremez.
  • Kısıtladığınız kişiler bu durumun farkında bile olmayacaktır.

Instagram gizlilik ayarları

Instagram’da hesap kısıtlamak için öncelikle Ayarlar kısmına gidiyoruz ve Gizlilik seçeneğine tıklıyoruz.

Instagram kısıtlı hesaplar

Bağlantılar sekmesi altındaki Kısıtlı Hesaplar seçeneğine tıklıyoruz.

Instagram hesap kısıtlama

Ara bölümünü kullanarak kısıtlamak istediğiniz hesapları seçebilirsiniz. Bu adımdan sonra yukarıda sıraladığımız maddeler geçerli olacaktır. Artık siber zorbalığa maruz kalmadan, özgürce paylaşım yapabilirsiniz.

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